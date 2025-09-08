(Información remitida por la empresa firmante)

- AGCO firma un acuerdo de compra de energía virtual de 10 años con BRUC para impulsar el suministro de energía renovable en Europa

DULUTH, Ga., 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología de precisión, anunció la firma de un Acuerdo de Compra de Energía Virtual (VPPA) en colaboración con BRUC, uno de los mayores grupos de energías renovables de España. El acuerdo marca un hito importante en la estrategia de energías renovables de AGCO y contribuye a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 2 relacionadas con la electricidad indirecta adquirida in situ.

"Este acuerdo refleja el compromiso a largo plazo de AGCO con la adquisición responsable de energía", afirmó Roger Batkin, vicepresidente Sénior, Asesor Jurídico, director de Sostenibilidad y secretario corporativo. "Es un paso tangible hacia el logro de nuestros objetivos de energía renovable y hacia el logro de resultados sostenibles para los agricultores y el planeta".

Un VPPA es una alianza estratégica que permite a las organizaciones apoyar el desarrollo de proyectos de energía renovable, como plantas eólicas y solares, sin recibir directamente la electricidad generada. Esto ayuda a empresas como AGCO a avanzar en el logro de sus objetivos de sostenibilidad, reducir la huella de carbono e impulsar el crecimiento de la infraestructura de energía renovable.

"Este VPPA es un factor estratégico para nuestra cadena de suministro y nuestros objetivos de sostenibilidad", comentó Tim Millwood, vicepresidente Sénior y director de la Cadena de Suministro. "Nos proporciona electricidad limpia a precios estables a largo plazo, fortalece la resiliencia de nuestra cadena de suministro y demuestra cómo la sostenibilidad y la excelencia operativa van de la mano".

Este acuerdo de 10 años apoya el desarrollo del nuevo proyecto solar fotovoltaico (FV) de BRUC de 100 megavatios (MW). Ubicado en el noroeste de España, se espera que el proyecto de BRUC genere aproximadamente 200 GWh de electricidad renovable al año, destinando parte de esa producción a cubrir una parte significativa de la demanda eléctrica de AGCO en la región de Europa y Oriente Medio. La construcción de la planta solar fotovoltaica está prevista para el segundo semestre de 2025 y su entrada en operación comercial a finales de 2026.

"Nos complace contribuir a la sostenibilidad de AGCO proporcionando energía renovable que apoya sus esfuerzos de descarbonización", explicó Luis Venero, consejero delegado de BRUC. "Para BRUC, esta alianza refleja nuestro compromiso con la construcción de un modelo energético más limpio, y estos VPPA son clave para el desarrollo de nuestro plan de negocios a largo plazo".

Schneider Electric, especialista en energía, apoyó el VPPA. AGCO considera el uso de VPPA en regiones donde ofrecen la vía más rentable y escalable para la adquisición de electricidad renovable, especialmente donde la adquisición directa es menos viable.

Para obtener más detalles sobre las iniciativas de sostenibilidad de AGCO, visite la página web de la compañía y consulte el Informe de Sostenibilidad 2024. Para obtener más información sobre BRUC, visite la página web de la compañía.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) es líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinaria agrícola y tecnología de agricultura de precisión. AGCO ofrece valor a agricultores y clientes OEM a través de su cartera de marcas diferenciadas, que incluye las marcas líderes Fendt, Massey Ferguson, PTx y Valtra. La línea completa de equipos, soluciones agrícolas inteligentes y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar al mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, Estados Unidos, AGCO registró ventas netas de aproximadamente 11.700 millones de dólares en 2024. Para más información, visite www.agcocorp.com.

