(Información remitida por la empresa firmante)

- Agthia presenta una posición financiera más sólida en el primer semestre de 2026 y aumenta el dividendo provisional en un 14,4%

ABU DABI, EAU, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA: UH), una de las empresas líderes en el sector de alimentos y bebidas de la región, presentó hoy sus resultados del primer semestre y del segundo trimestre de 2026, que reflejan el creciente impacto de su transformación plurianual, con una mayor generación de efectivo, un balance general considerablemente más sólido y un aumento del 14,4% en el dividendo provisional.

La transformación del grupo cobró impulso en el primer semestre de 2026, a medida que Agthia avanzaba en la reestructuración de su cartera mientras lidiaba con desafíos externos y presiones de costes. En el primer semestre, los ingresos del grupo aumentaron un 7,4% interanual hasta los 2.600 millones de AED, impulsados por ventas extraordinarias en el marco del programa de seguridad alimentaria de los EAU. El EBITDA subió un 35,8% hasta alcanzar los 310,5 millones de AED, con un margen de EBITDA que se expandió en 250 puntos básicos hasta el 11,9%, mientras que el beneficio neto alcanzó los 121,4 millones de AED, lo que supone un 147,4% más que el año anterior. En el segundo trimestre, los ingresos del grupo aumentaron un 11,9% interanual hasta los 1.300 millones de AED. El EBITDA aumentó un 172,5% hasta los 117,2 millones de AED, con un margen que se expandió en 542 puntos básicos hasta el 9,2%, mientras que el beneficio neto alcanzó los 24,5 millones de AED.

El flujo de caja libre se tornó fuertemente positivo, alcanzando los 521,4 millones de AED, frente a una salida de efectivo el año anterior. El grupo redujo su ratio de deuda neta a EBITDA de 2,9x en diciembre de 2025 a 1,8x. Agthia cerró el primer semestre de 2026 con 869,6 millones de AED en efectivo. Los activos totales del grupo continúan creciendo, alcanzando los 6.500 millones de AED al 30 de junio de 2026.

En todo el grupo, el fuerte crecimiento en los negocios principales se complementó con el progreso continuo en iniciativas de transformación seleccionadas. Agua y alimentos lideró el camino, con un aumento de ingresos del 38,9% en el segundo trimestre, ya que Al Ain, la primera marca de Agthia en alcanzar los 1.000 millones de dirhams, extendió su liderazgo en agua embotellada y ganó 2,0 puntos porcentuales de cuota de mercado en valor en comparación con el mismo período del año anterior. Proteínas y congelados avanzó un 22,0% en el segundo trimestre, liderados por Nabil con un 32,5% y respaldados por la mejora gradual de Atyab, que aumentó un 8,1% interanual, y la puesta en marcha de la planta de proteínas del grupo en Arabia Saudita. Agronegocios aumentó un 11,0% debido a la fuerte demanda de piensos, con un aumento del 23,3% en las ventas de piensos Agrivita. Durante el trimestre, Aperitivos se mantuvo enfocado en la transformación de los negocios Al Foah y BMB, sentando las bases para el valor a largo plazo, mientras que Abu Auf mantuvo su fuerte trayectoria de crecimiento, con un aumento de ingresos del 23,7% interanual en el segundo trimestre de 2026.

El Consejo de Administración de Agthia ha recomendado un dividendo provisional en efectivo de 11,792 fils por acción para el semestre finalizado el 30 de junio de 2026, lo que supone un aumento del 14,4% interanual y un segundo período consecutivo de mayores rendimientos tras el aumento del 10,0% recomendado para el segundo semestre de 2025.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, presidente del Consejo de Administración de Agthia, comentó: "El aumento del dividendo provisional por segundo trimestre consecutivo demuestra la disciplina con la que se gestiona Agthia y la confianza del consejo en su valor a largo plazo. Incluso en un entorno exigente, el Grupo genera la liquidez necesaria para recompensar a los accionistas y financiar su propio crecimiento".

Salmeen Alameri, directora general y consejera delegada de Agthia Group, añadió: "La transformación que iniciamos hace un año está dando resultados tangibles, con mayores ganancias, márgenes en expansión y una mejor generación de efectivo que fortalece nuestro balance. Mantuvimos un suministro ininterrumpido, apoyamos a nuestros clientes e impulsamos la agenda de seguridad alimentaria de los EAU en el momento más crucial. También aceleramos nuestra agenda de sostenibilidad, reduciendo nuestra tasa de emisiones en un 26,7% interanual".

Jeroen Nijs, director financiero de Agthia Group, declaró: "El perfil financiero de Agthia se fortaleció considerablemente durante el primer semestre de 2026. Además de mayores ganancias, generamos 521 millones de AED de flujo de caja libre, al tiempo que redujimos la relación deuda neta/EBITDA de 2,9x a 1,8x. Con 870 millones de AED en efectivo y equivalentes de efectivo, Agthia está bien posicionada para afrontar la actual disrupción regional, ejecutar nuestros programas de transformación estratégica y aumentar la rentabilidad para los accionistas".

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