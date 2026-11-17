(Información remitida por la empresa firmante)

-AIC celebra 30 años en SC26 con servidores GPU, sistemas JBOF preparados para DPU y soluciones de almacenamiento de alta densidad para IA

AIC presenta sus plataformas más recientes de servidores y almacenamiento para IA en el stand nº 1231; asimismo, los sistemas de AIC también pueden verse en los stands de MangoBoost y SNIA.

CHICAGO, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AIC Inc., un líder global en soluciones de servidores y almacenamiento, presente en el stand nº 1231 durante la feria SC26, que tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre en el McCormick Place de Chicago, exhibe sistemas diseñados para cada nivel de un clúster de inferencia de IA: servidores con GPU, almacenamiento flash compartido y almacenamiento de alta densidad. En el stand de AIC se muestran sistemas de sus socios, mientras que, a su vez, las plataformas de AIC están presentes en los stands de dichos socios dentro del recinto ferial.

A medida que la inferencia de IA escala, los modelos requieren mantener un contexto de conversación que supera la capacidad de la memoria de las GPU. Este contexto, denominado caché KV, se traslada a sistemas de almacenamiento flash compartido de alta velocidad situados cerca de las GPU, respaldados por soluciones de almacenamiento de alta densidad. En el stand nº 1231, AIC presenta los sistemas que desarrolla para cada uno de estos niveles, junto con los servidores con GPU que ejecutan los modelos.

Destacado en el stand nº 1231 de AIC

F2026: JBOF PCIe Gen5 de 2U con 26 bahías NVMe de doble puerto y capacidad de sustitución en caliente, módulos dobles y soporte para hasta cuatro DPU, que proporciona almacenamiento flash a clústeres de GPU mediante NVMe-over-Fabrics.

JBOF PCIe Gen5 de 2U con 26 bahías NVMe de doble puerto y capacidad de sustitución en caliente, módulos dobles y soporte para hasta cuatro DPU, que proporciona almacenamiento flash a clústeres de GPU mediante NVMe-over-Fabrics. HA2026-HC: Servidor de almacenamiento de alta disponibilidad de 2U con dos nodos en configuración activo-activo, con 26 bahías NVMe de doble puerto PCIe Gen5 y un procesador AMD EPYC de la serie 9000 en cada nodo.

Servidor de almacenamiento de alta disponibilidad de 2U con dos nodos en configuración activo-activo, con 26 bahías NVMe de doble puerto PCIe Gen5 y un procesador AMD EPYC de la serie 9000 en cada nodo. SB201-SU: Servidor totalmente flash de 2U con 24 bahías NVMe PCIe Gen5 frontales (U.2 o E3.S), procesadores duales Intel Xeon 6 y compatibilidad con CXL 2.0. El SB201-SU es una parada destacada en el programa Innovation Pass de Intel en SC26.

Servidor totalmente flash de 2U con 24 bahías NVMe PCIe Gen5 frontales (U.2 o E3.S), procesadores duales Intel Xeon 6 y compatibilidad con CXL 2.0. El SB201-SU es una parada destacada en el programa Innovation Pass de Intel en SC26. SB407-ID: Servidor de almacenamiento 4U con 60 bahías de 3,5 pulgadas de sustitución en caliente, seis bahías traseras para unidades NVMe PCIe Gen5, dos procesadores Intel Xeon 6 y seis ranuras PCIe Gen5 x16, destinado al nivel de capacidad.

Servidor de almacenamiento 4U con 60 bahías de 3,5 pulgadas de sustitución en caliente, seis bahías traseras para unidades NVMe PCIe Gen5, dos procesadores Intel Xeon 6 y seis ranuras PCIe Gen5 x16, destinado al nivel de capacidad. CB502-NM: Servidor GPU de 5U con dos procesadores AMD EPYC 9004/9005 y hasta ocho GPU de doble ranura, de hasta 600 W cada una.

AIC también presenta el J4078-02-04X 4U 78-bay 24Gb/s SAS JBOD, el servidor CB203-CP de 2U con capacidad para cuatro GPU, además de otros sistemas de su catálogo de soluciones de servidor y almacenamiento. Asimismo, en el stand se encuentra el SB103-JP, la incorporación más reciente a la oferta de AIC: un servidor 1U totalmente basado en memoria flash, equipado con hasta 16 bahías para unidades E3.S PCIe Gen6 NVMe y un procesador AMD EPYC 9006. Visite el stand nº 1231 para conocerlos de cerca.

Socios en el stand de AIC

H3 Platform, proveedor de infraestructura componible basada en PCIe y CXL, participa junto a AIC en el stand nº 1231. También está presente un equipo de Equus Compute Solutions.

AIC en la feria

MangoBoost stand #829: Mango KESAR™-E, el sistema de almacenamiento totalmente flash de MangoBoost, está basado en el JBOF AIC F2026. Federico Papaianni, gerente sénior de producto de AIC, ofrecerá una charla sobre esta solución conjunta en el stand de MangoBoost el miércoles 18 de noviembre a las 15:00 horas.

Mango KESAR™-E, el sistema de almacenamiento totalmente flash de MangoBoost, está basado en el JBOF AIC F2026. Federico Papaianni, gerente sénior de producto de AIC, ofrecerá una charla sobre esta solución conjunta en el stand de MangoBoost el miércoles 18 de noviembre a las 15:00 horas. SNIA stand #1020: El AIC J2024-07-04X 2U 24-bay 24Gb/s SAS JBOD.

"AIC lleva 30 años diseñando y fabricando plataformas de servidores y almacenamiento", afirmó Michael Liang, presidente y consejero delegado de AIC. "En SC26, presentamos un sistema para cada nivel de almacenamiento dentro de un clúster de IA, junto con nuestros servidores equipados con GPU. Nuestros socios desarrollan sus propios productos sobre estas plataformas, y varios de ellos nos acompañan esta semana. Esperamos con interés reunirnos con nuestros clientes en Chicago".

"La conferencia Supercomputing es el lugar al que acuden nuestros clientes para planificar sus próximos proyectos", señaló Hank Lu, vicepresidente ejecutivo de AIC. "Cada nivel de un clúster de IA requiere características distintas, ya sea en términos de ancho de banda, capacidad o tiempo de actividad. Por ello, presentamos un sistema diseñado específicamente para cada nivel, permitiendo a los ingenieros identificar la solución más adecuada para cada necesidad. Vengan a visitarnos al stand nº 1231 y comenten sus requisitos con nuestros expertos en productos".

Para concertar una cita con un experto de AIC durante SC26, póngase en contacto con: sales@aicipc.com.

Agradecimiento a nuestros socios en SC26

AIC agradece a MangoBoost, H3 Platform e Intel por acompañar a AIC en SC26, así como a Equus Compute Solutions, JetStor, Seagate, Sandisk, Micron y SNIA.

Detalles del evento

SC26 | 16-19 de noviembre de 2026 | McCormick Place, ChicagoAIC Booth #1231Reservar una reunión: sales@aicipc.com

Acerca de AIC Inc.

AIC Inc. es un líder global en soluciones de servidores y almacenamiento. Con 30 años de experiencia en servidores de almacenamiento de alta densidad, sistemas básicos para servidores de almacenamiento, servidores con GPU y equipos informáticos de alto rendimiento, AIC ha ampliado su oferta hacia el almacenamiento para IA y dispositivos de IA en el borde. Las capacidades internas de la empresa en diseño, fabricación y validación garantizan que sus productos sean altamente flexibles y configurables, adaptándose a diversos requisitos de factor de forma. Con sede central en Taiwán y una sede en EE UU. ubicada en la Cuidad de la Industria, cerca de Los Ángeles, AIC cuenta con oficinas e instalaciones en Estados Unidos, Asia y Europa. Para obtener más información, visite www.aicipc.com o contacte sales@aicipc.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aic-celebra-30-anos-en-sc26-302942733.html