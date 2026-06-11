AIC presenta soluciones de almacenamiento y computación de IA para cargas de trabajo de HPC e IA en ISC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HAMBURGO, Alemania, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AIC Inc., proveedor líder de soluciones de almacenamiento y servidores empresariales, va a presentar sus últimas plataformas de almacenamiento y computación para IA durante la celebración de ISC High Performance 2026, que tendrá lugar en Hamburgo, Alemania. Se invita a los visitantes al expositor Z08 para explorar la cartera completa de soluciones de infraestructura de IA de AIC, diseñadas para soportar cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC), IA y con gran volumen de datos.

La demanda de infraestructura de almacenamiento y computación escalable es cada vez mayor, abarcando desde el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA hasta simulaciones científicas y análisis de datos a gran escala. Las organizaciones requieren plataformas de alto rendimiento capaces de ofrecer una densidad de computación, un rendimiento de almacenamiento y una fiabilidad del sistema excepcionales.

"En AIC, estamos comprometidos a permitir que las organizaciones creen infraestructuras escalables de IA y HPC que puedan satisfacer las crecientes demandas de las cargas de trabajo de próxima generación", afirmó Michael Liang, presidente y consejero delegado de AIC. "ISC 2026 proporciona una excelente oportunidad para demostrar cómo nuestras soluciones informáticas y de almacenamiento de IA ayudan a los clientes a acelerar la innovación mientras maximizan el rendimiento y la eficiencia operativa".

En ISC 2026, AIC presentará varias categorías de soluciones clave:

Soluciones de servidor GPU

Las plataformas de servidores optimizadas para GPU de AIC ofrecen el rendimiento informático necesario para el entrenamiento de IA, la inferencia de IA y las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC). Diseñados pensando en la flexibilidad y la escalabilidad, estos sistemas admiten entornos de computación acelerada en implementaciones empresariales, de investigación y en la nube.

Soluciones de almacenamiento de IA

Diseñadas para satisfacer las crecientes demandas de los flujos de datos de IA, las plataformas de almacenamiento de IA de AIC proporcionan acceso a datos de alto rendimiento y arquitecturas de almacenamiento escalables para conjuntos de datos a gran escala, lo que ayuda a las organizaciones a maximizar el rendimiento y la productividad de la IA.

Servidores de almacenamiento de alta disponibilidad

Los sistemas de almacenamiento de doble nodo de AIC están diseñados para entornos de misión crítica donde la fiabilidad y el tiempo de actividad son esenciales. Estas plataformas de alta disponibilidad admiten el funcionamiento continuo para cargas de trabajo de IA, HPC y empresariales.

Aplicaciones de almacenamiento All-Flash

Gracias a las tecnologías de memoria flash NVMe de alto rendimiento, las soluciones de almacenamiento totalmente flash de AIC ofrecen una latencia ultrabaja y un rendimiento excepcional, lo que permite un procesamiento de datos más rápido y flujos de trabajo de IA acelerados.

Al integrar conocimientos avanzados en computación, almacenamiento y diseño de sistemas, AIC ofrece soluciones de infraestructura integrales que ayudan a las organizaciones a gestionar de forma eficiente la creciente demanda de IA y computación de alto rendimiento (HPC), preparándose al mismo tiempo para los futuros avances tecnológicos.

Invitamos a clientes, socios y profesionales del sector a visitar el expositor Z08 en ISC 2026 para descubrir cómo las soluciones de almacenamiento y computación para IA de AIC pueden impulsar la próxima generación de innovación.

Para programar una reunión con AIC durante ISC 2026, póngase en contacto con nosotros en sales@aicipc.nl .

Acerca de AIC Inc.

AIC Inc. es líder mundial en soluciones de servidores y almacenamiento. Con 30 años de experiencia en servidores de almacenamiento de alta densidad, servidores barebones de almacenamiento y computadoras de alto rendimiento, AIC se ha expandido al almacenamiento de IA y dispositivos de borde de IA, logrando un importante reconocimiento en el mercado por sus productos de marca. Las capacidades internas de diseño, fabricación y validación de la compañía garantizan que los productos sean altamente flexibles y configurables para satisfacer diversos requisitos de formato. Con sede en Taiwán, AIC opera oficinas e instalaciones en Estados Unidos, Asia y Europa. Para obtener más información, visite www.aicipc.com o contacte con nosotros en sales@aicipc.nl.

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