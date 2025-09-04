Aiper presenta su primer robot limpiapiscinas con inteligencia artificial en IFA Berlín 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo Scuba V3 combina precisión de alto rendimiento con un diseño intuitivo para llevar la limpieza de piscinas al siguiente nivel

BERLÍN, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aiper, líder global en robots limpiadores de piscina innovadores e inalámbricos, vuelve a destacar en Berlín durante IFA 2025 (5-9 de septiembre) con el lanzamiento de Scuba V3, su primer robot con inteligencia artificial y el más avanzado de su gama. Este dispositivo, el robot limpiapiscinas con visión por IA más ligero del mundo, marca un nuevo estándar en automatización de piscinas al combinar potencia, inteligencia y facilidad de uso.

"Scuba V3 representa el futuro de la vida inteligente al aire libre", afirma Richard Wang, CEO de Aiper. "Los consumidores de hoy esperan que la tecnología de su hogar inteligente también se extienda al jardín. Con V3, llevamos la IA a la piscina para ofrecer precisión, comodidad y conectividad en una experiencia realmente sin esfuerzo. Siendo el primer robot de Aiper en integrar IA, también marca un hito en nuestra misión de redefinir los espacios exteriores inteligentes".

Disponible a principios de 2026 por1.099 euros, Scuba V3 integra múltiples innovaciones. Entre ellas destaca la Limpieza con Visión IA, capaz de identificar más de 20 tipos de residuos, desde arena fina hasta ramas. Su navegación combina patrones en cuadrícula con visión proactiva para garantizar cobertura total, evitando obstáculos como escaleras, luces, desagües o juguetes

Otra novedad es la Limpieza Patrulla con IA, un modo programado que analiza las zonas con mayor suciedad y actúa solo donde es necesario. Este enfoque reduce hasta un 40% el tiempo de funcionamiento y el consumo energético, reforzando el compromiso de la marca con la sostenibilidad.

Con un peso de solo 7,5 kg, Scuba V3 es tan manejable como un gato doméstico. Su sistema de vaciado rápido y activación con un clic simplifican el uso y mantenimiento, ofreciendo practicidad y rendimiento en un único producto.

En el apartado técnico, incorpora el motor JetAssist™ y la tecnología WaveLine™ para limpiar de forma continua la línea de flotación. El sistema de ultra-filtraciónMicroMesh™ retiene incluso las partículas más finas, logrando agua cristalina. Además, se integra en hogares conectados con carga inalámbrica mediante base, diagnósticos inteligentes, auto-calibración y actualizaciones OTA a través de la app gratuita de Aiper.

Scuba V3 se presentará oficialmente en el stand de Aiper (Hall 9-111) durante IFA 2025. El 5 de septiembre, de 11:00 a 12:00, la marca celebrará un evento especial de lanzamiento. También participará en ShowStoppers @ IFA el 4 de septiembre, donde se exhibirán otras innovaciones como el Aiper IrriSense Smart Irrigation System y la gama completa de robots limpiapiscinas.

Acerca de Aiper

Aiper crea limpiadores de piscinas robóticos inalámbricos que transforman el mantenimiento en una experiencia sencilla y sin cables. Su misión es ayudar a los propietarios a disfrutar de más tiempo libre convirtiendo sus patios en un oasis personal. Reconocida con premios CES Innovations en 2023 y 2024, la compañía se ha consolidado como referente mundial en limpieza de piscinas automatizada.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2763641...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aiper-presenta-su-primer-robot-limpiapiscinas-con-inteligencia-artificial-en-ifa-berlin-2025-302545535.html