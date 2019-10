Airspan derriba las barreras para la entrada con el nuevo punto de acceso A5x conectorizado de Mimosa

Publicado 16/10/2019 20:14:33 CET

LAS VEGAS, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Airspan Networks se complace en anunciar la más reciente oferta de un producto de Mimosa: el A5x, un punto de acceso 2x2 conectorizado. Con un diseño elegante y un precio básico competitivo, este punto de acceso discreto está derribando barreras para la entrada sin sacrificar el rendimiento.

Con capacidad de punto de acceso de hasta 700 Mbps (IP), el A5x ofrece las velocidades que los consumidores y los usuarios empresariales requieren a un costemuchísimo menor. El producto está diseñado con los estándares más altos, está calificado como IP67 y es capaz de alzarse sobre el ruido con nuestras capacidades de frecuencia ampliadas de 4.9-6.4 GHz donde sea posible.

"El equipo de Mimosa tiene una gran experiencia en la creación de productos de alta calidad que cumplen las expectativas; ahora, junto con la marca Airspan, el A5x no es una excepción", dice Eric Stonestrom, consejero delegado de Airspan. "Con su diseño y su rendimiento impresionantes, y su precio más impresionante aún, este producto ofrecerá una excelente alternativa para nuestros clientes que necesiten bajar el coste por suscriptor sin sacrificar el rendimiento total".

El A5x es una gran solución para aplicaciones punto a multipunto de postes y torres de corto a largo alcance. Para más información acerca de este producto, visite mimosa.co/products/A5x/ [https://mimosa.co/products/A5x/]

Acerca de Airspan Networks Inc.:

Airspan es un multipremiado proveedor de soluciones de densificación de redes 4G y 5G con una amplia cartera de productos que incluye estaciones de base de interior y exterior Femto compactas, Pico, Micro y Macro. Es el kit de herramientas perfecto para explotar todo el potencial de tecnologías tales como mmWave, Sub 6GHz, Massive MIMO y arquitecturas V-RAN abiertas. También cuenta con una cartera líder del sector en soluciones de acceso inalámbrico fijo y redes de retorno para aplicaciones PTP y PTMP.

Oak Investment Partners tiene una participación mayoritaria en Airspan. Airspan no está sujeta a los requisitos de notificación informativa de la Ley de Intercambio de Valores (Securities Exchange Act) de 1934 y, por ello, no presenta informes, declaraciones financieras, poderes, declaraciones informativas u otra información ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas. Para información acerca de las declaraciones prospectivas: www.airspan.com/fls [http://www.airspan.com/fls].

