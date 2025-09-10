Airtel comienza la construcción de su centro de datos en Tatu City, África Oriental

(Información remitida por la empresa firmante)

El centro de datos sostenible de 44 MW de Nxtra by Airtel comienza su construcción

TATU CITY, Kenia, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Zona Económica Especial de Tatu City, sede del centro de datos sostenible de 44 MW de Nxtra by Airtel, se ha consolidado como el centro de datos más importante de África Oriental. Nxtra cuenta con el respaldo de Tatu City, que proporciona un 95 % de energía renovable, lo que convierte a esta ubicación en una de las más ecológicas del planeta para inversores y clientes de centros de datos.

El Centro de Datos Nxtra entregará 44 MW de capacidad de energía de TI en fases y albergará servidores de nueva generación, así como racks de alta densidad compatibles con GPU con un 99,999 % de disponibilidad, múltiples rutas de fibra redundantes y sistemas de seguridad avanzados.

Tatu City ha invertido cientos de millones de dólares en infraestructura de primer nivel para convertirse en el centro de datos de África Oriental. Los servicios públicos de la ciudad incluyen una subestación eléctrica de 135 MVA y una red de distribución con un 99,7 % de disponibilidad, la única ubicación del país con suministro de agua 24/7 para industrias, gestión integral de aguas pluviales, 70 km de carreteras de estándar internacional y más de 120 km de fibra subterránea segura.

Stephen Jennings, fundador y consejero delegado de Rendeavour, el propietario y promotor de Tatu City, afirmó: "Durante más de una década, hemos invertido en infraestructura de primer nivel y energía sostenible en Tatu City para convertirla en el hogar natural de los centros de datos en África Oriental. La decisión de Airtel de ubicar Nxtra aquí es un sólido respaldo a esta visión. Al unirse Nxtra a más de 100 empresas globales y locales que ya prosperan en Tatu City, confiamos en que muchos más centros de datos seguirán su ejemplo. Juntos, estamos construyendo la columna vertebral digital segura, escalable y sostenible que África necesita para su transformación económica".

Yashnath Issur, consejero delegado del Centro de Datos de Airtel África, afirmó: "Al construir el centro de datos más grande de África Oriental, sentamos las bases para un ecosistema digital próspero que impulsa a las empresas, apoya a los gobiernos y abre nuevas oportunidades para las comunidades de toda la región. Nxtra by Airtel se construirá según los más altos estándares globales, garantizando fiabilidad, escalabilidad y eficiencia energética. Más allá de la capacidad, nos centramos en la sostenibilidad y la resiliencia, permitiendo a los clientes aprovechar al máximo las tecnologías de última generación en un entorno seguro".

Tatu City suministra más del 95 % de energía renovable, lo que la convierte en uno de los lugares más sostenibles del mundo para centros de datos. Un tercio de su demanda se abastece directamente con energía solar. En combinación con la red eléctrica nacional de Kenia, predominantemente renovable, Tatu City ofrece uno de los suministros de energía más limpios y fiables del mundo para infraestructura digital.

Cada día, más de 25.000 personas viven, trabajan y estudian en Tatu City. La ciudad alberga 4.500 viviendas terminadas, 6.000 estudiantes y empresas que representan más de 400.000 millones de KES en inversiones. Entre las empresas que operan en Tatu City se encuentran Emirates Logistics, Heineken, Cold Solutions, FullCare Medical, Hounen, CCI Global, Dormans, Kärcher, Naivas, NCBA, Grit Real Estate Income Group, Hewatele, Freight Forwarders Solutions, Tamarind Group, ADvTECH, Friendship Group, Bakels, Novis y Davis & Shirtliff.

Las empresas de la ZEE de Tatu City disfrutan de importantes incentivos, como un impuesto de sociedades del 10 % durante los primeros 10 años y del 15 % durante los 10 años siguientes, en comparación con el 30 % habitual. Las empresas también se benefician de la exención del IVA sobre bienes y servicios, así como de exenciones en los derechos de importación y el impuesto de timbre.

Acerca de Tatu City

Tatu City es una nueva ciudad de 2.000 hectáreas a las puertas de Nairobi, que ofrece viviendas, escuelas, negocios, un distrito comercial, una clínica médica, áreas naturales y opciones de recreación para más de 250.000 residentes y decenas de miles de visitantes diarios. Sus escuelas educan a miles de estudiantes a diario y sus viviendas atienden a todos los niveles de ingresos. Tatu City es la primera Zona Económica Especial operativa de Kenia, diseñada para el desarrollo empresarial. Ubicada a solo 30 minutos de Nairobi, ofrece un entorno para vivir, trabajar y divertirse sin congestiones de tráfico ni largos desplazamientos.

Para más información sobre Tatu City, visite: www.tatucity.com Para más información sobre Rendeavour, visite: www.rendeavour.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769970...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/airtel-comienza-la-construccion-de-su-centro-de-datos-en-tatu-city-africa-oriental-302552978.html