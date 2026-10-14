AITO sienta las bases para el crecimiento global (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- AITO sienta las bases para el crecimiento global a través de la excelencia de sus productos y el reconocimiento del mercado

PARÍS, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AITO, una marca de movilidad de lujo inteligente de alta gama perteneciente al Grupo SERES, ha dado a conocer durante la celebración del Salón del Automóvil de París de 2026 las capacidades de ingeniería, tecnología inteligente y fabricación que respaldan su filosofía "Inteligencia que redefine el lujo". Tras consolidar sus logros en el desarrollo de productos y la experiencia del cliente, AITO anunció sus planes para entrar en el mercado europeo en otoño de 2027.

Con la filosofía de "Inteligencia que redefine el lujo", AITO se dedica a fusionar el lujo tradicional con el lujo tecnológico, creando así el Nuevo Lujo. Mantiene los principios establecidos del lujo a través de un rendimiento excepcional, un confort refinado y una artesanía impecable, y consigue llevar a cabo la integración de la tecnología inteligente en seguridad, habitáculo, conducción y servicios.

Esta filosofía abarca más allá de las tecnologías inteligentes que los clientes experimentan en el vehículo. Se sustenta en las capacidades de ingeniería, fabricación y localización que dan forma a cada producto. La plataforma SERES MF proporciona la base tecnológica fundamental del vehículo, a la vez que la Superfábrica SERES transforma estas capacidades en producción.

Plataforma SERES MF: La tecnología detrás de AITO

Detrás de cada producto AITO se encuentra la plataforma SERES MF, la plataforma tecnológica central de AITO para vehículos. Consigue integrar diferentes sistemas de propulsión, seguridad inteligente, un chasis inteligente, un centro de control inteligente, integración de la cabina y los sistemas ADAS, y servicios inteligentes en una arquitectura unificada. Sus diversos sistemas de propulsión admiten configuraciones BEV, REEV e PHEV, y proporciona una flexibilidad para su uso en diferentes necesidades de propulsión, mientras que la seguridad inteligente proporciona protección integral para un viaje más seguro. El chasis inteligente está diseñado para ofrecer una conducción ágil y suave, equilibrando el control con el confort. Al integrar estos sistemas, la plataforma contribuye a una experiencia de conducción más fluida para los clientes. Complementando estas capacidades, el centro de control inteligente proporciona alta capacidad de procesamiento e integración, coordinando las funciones clave del vehículo. Esto funciona junto con la integración de la cabina y los sistemas ADAS, que conecta la cabina inteligente con los sistemas de conducción para ofrecer una experiencia más fluida. Los servicios inteligentes proporcionan asistencia continua, extendiendo el soporte más allá de la experiencia de conducción. De forma conjunta, estas seis capacidades integrales cubren todas las facetas de la experiencia del propietario, abarcando la protección de la vida, la seguridad del vehículo, la salud y la privacidad, estableciendo un nuevo referente para la movilidad inteligente en Europa.

Superfábrica SERES: Fabricación inteligente

A pesar de que la plataforma SERES MF proporciona la plataforma tecnológica central para los vehículos, la Superfábrica SERES transforma estas tecnologías en producción. Detrás de la Superfábrica SERES se encuentra su Cerebro Industrial, que permite poder disponer de una conectividad de datos fluida a lo largo de la cadena de valor, integrando los flujos de información, logística y tecnología. Sirve para conectar a más de 300 socios en toda la cadena de suministro, lo que facilita una coordinación más eficiente.

La fábrica integra nueve procesos de fabricación principales y dispone de más de 3.000 robots que trabajan en colaboración, contando con una automatización del 100% en los procesos clave. Su tecnología de fundición a presión integrada de 10.000 toneladas consigue una mayor integración de componentes, mejora la integridad estructural y además aumenta aún más la rigidez y la seguridad de la carrocería.

En lo que respecta al control de calidad, se aplican inspecciones automatizadas y monitorización visual con IA durante todo el proceso de producción. Cada vehículo cuenta además con su propio registro digital para garantizar la trazabilidad. Abarca desde la fabricación inteligente hasta la inspección de calidad, y cada paso refleja el compromiso de AITO destinado a ofrecer vehículos en los que los clientes puedan confiar.

Ecosistema SERES: Alianzas globales, reconocimiento y rendimiento

El desarrollo europeo y global de AITO cuenta con el respaldo de proveedores y socios líderes en todo el mundo, y además dispone de colaboración en áreas clave de componentes de vehículos, incluyendo baterías, sistemas de gestión térmica, neumáticos de alto rendimiento, chasis, sistemas de dirección y sistemas de seguridad pasiva. Gracias a la estrecha colaboración con sus socios y a la cuidadosa selección de componentes básicos de alta calidad, AITO proporciona experiencia global en sistemas clave de vehículos, complementando sus capacidades de ingeniería y producción y garantizando el rendimiento, la calidad y la fiabilidad del producto desde el principio. Además de disponer de su red global de proveedores, AITO también está desarrollando un sistema de servicio localizado que abarca diagnóstico inteligente, servicios de movilidad, suministro local de repuestos y equipos locales de atención al cliente durante toda la vida útil del vehículo.

Estas alianzas globales, capacidades de ingeniería y servicios centrados en el cliente conforman un ecosistema integrado que respalda los productos de AITO y su crecimiento a largo plazo. El desarrollo de AITO también se refleja en el valor de su marca, su reconocimiento en la industria y entre los clientes del mercado de la automoción de lujo global. En abril de 2026, Brand Finance, una agencia líder internacional en valoración de marcas, publicó su ranking Automobiles 100 2026. AITO se clasificó entre las 10 principales marcas de automoción de lujo globales por valor de marca, siendo la única marca china incluida dentro de la lista. Al mismo tiempo, AITO ocupó el primer lugar entre las marcas de automoción de lujo chinas por valor de marca.

En China, AITO también ha demostrado un sólido desempeño en el mercado y en la industria. El AITO 9 obtuvo la puntuación general más alta en la evaluación C-NCAP, mientras que el Estudio de Calidad Inicial de Vehículos de Nueva Energía de China 2026 de J.D. Power lo clasificó en primer lugar en el segmento de SUV híbridos enchufables de lujo. En un estudio de Net Promoter Score (NPS) de marca de J.D. Power, AITO ocupó el primer lugar entre las marcas de lujo de nueva energía en cuanto a la recomendación de los clientes.

Actualmente, más de 1,2 millones de clientes han elegido AITO. Los vehículos AITO han recorrido colectivamente más de 40.000 millones de kilómetros, el 71% de los cuales fueron impulsados por electricidad, mientras que los sistemas inteligentes de asistencia al conductor han acumulado más de 10.000 millones de kilómetros. Nuestros datos han demostrado además que, en un solo mes, el 40% del kilometraje recorrido se completó con asistencia al conductor, lo que refleja la creciente confianza de los clientes en estas capacidades.

La filosofía de AITO, "Inteligencia que redefine el lujo", se refleja en cada etapa del desarrollo y la producción de sus productos. Abarcando desde la tecnología y la ingeniería de vehículos hasta la fabricación y las pruebas inteligentes, AITO integra esta experiencia a través de rigurosos estándares para optimizar el rendimiento, la calidad y la fiabilidad de sus productos. Este esfuerzo lleva a cabo el impulso para el desarrollo continuo y sienta las bases para la siguiente fase de crecimiento global de AITO.

Acerca de AITO

Fundada en diciembre de 2021, AITO es una marca de vehículos eléctricos inteligentes de alta gama perteneciente al Grupo SERES. Su nombre significa "Añadiendo Inteligencia al Automóvil" y encarna el concepto de "Inteligencia que redefine el lujo". Gracias a la combinación del "Lujo Tradicional" y el "Lujo Tecnológico", AITO crea una experiencia de "Nuevo Lujo" en la industria de los vehículos de nueva energía (VNE).

Contando con destacadas características inteligentes y una refinada calidad de lujo, se convirtió en la marca de automóviles de lujo china más vendida en China en el año 2025. La gama de AITO superó el millón de entregas acumuladas en tan solo 46 meses, estableciendo un nuevo récord de velocidad de entrega para las marcas chinas de vehículos de nueva energía de lujo.

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