AKEEYO presenta su gama de cámaras de salpicadero para vehículos de dos ruedas en Eurobike 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Visite el stand 11.0 B82 de AKEEYO, del 24 al 27 de junio en Frankfurt, para descubrir las últimas cámaras de ciclismo de la marca, diseñadas para grabar cada recorrido y disfrutar de una experiencia segura

SHENZHEN, China, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO estará presente en Eurobike 2026, la feria líder mundial de bicicletas, que se celebrará del 24 al 27 de junio en el recinto ferial Messe Frankfurt. Se invita a visitantes y medios de comunicación al stand 11.0 B82 para conocer la gama completa de cámaras de salpicadero para vehículos de dos ruedas de la marca, entre las que destaca la nueva AKY-730 Pro.

Bajo el lema "Soluciones de grabación para cámaras de salpicadero en vehículos de dos ruedas", AKEEYO presenta cámaras diseñadas específicamente para motoristas que desean capturar cada detalle del trayecto y añadir una capa de seguridad diaria, desde los desplazamientos cotidianos hasta los viajes de larga distancia y las aventuras todoterreno. La gama abarca desde modelos básicos hasta modelos insignia en todos los rangos de precio, ofreciendo a los distribuidores una gama completa y lista para la venta, en lugar de un único modelo.

AKY-730 Pro — El nuevo modelo insignia. La AKY-730 Pro es la cámara para bicicleta más avanzada de AKEEYO hasta la fecha, con una pantalla IPS de 1,14 pulgadas, sensor Sony 4K, GPS integrado y estabilización electrónica de imagen (EIS) para obtener grabaciones fluidas y estables en terrenos difíciles. Su batería integrada de 3500 mAh ofrece hasta 5-6 horas de grabación, y su cuerpo con certificación IP66 está diseñado para resistir la lluvia, el polvo y las condiciones exteriores más exigentes.

AKY-710 Lite — Resistencia y ligereza. Con tan solo 101 g, la AKY-710 Lite combina un objetivo de gran apertura F2.0 con grabación Full HD 1080p, una batería de 1800 mAh para hasta 8 horas de uso, Wi-Fi 2.4G, actualizaciones OTA y protección IP66: una compañera compacta para todo el día, ideal para ciclistas que buscan viajar ligeros.

También se exhiben la AKY-710S y AKY-710 Pro, ambas con grabación 4K UHD, completando una gama que cubre las necesidades de ciclistas de todos los niveles.

"Grabar no debería ser un obstáculo para disfrutar del paseo. Con esta gama, buscábamos ofrecer imágenes fiables y seguridad para el día a día en cámaras que cualquier ciclista pueda acoplar fácilmente", declaró el equipo de AKEEYO.

Se invita a distribuidores, minoristas y medios de comunicación a visitar el stand para ver los productos en persona y entablar una conversación.

Visite AKEEYO en Eurobike 2026 Expositor: 11.0 B82 Fechas: 24–27 de junio de 2026, 9:00–18:00

Acerca de AKEEYO

AKEEYO, una marca de Shenzhen Musheng Technology Co., Ltd., desarrolla cámaras de salpicadero y soluciones de grabación para motocicletas y bicicletas, ayudando a los motoristas a documentar cada viaje y a conducir con mayor seguridad.

Contacto para Medios: press@akeeyo.com

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