Akko lanza la nueva serie U1 Switch, que debuta con Creamy Yellow U1

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 17 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Al acercarse a su décimo aniversario, Akko ha dado a conocer los interruptores mecánicos para teclados de la serie U1. Como la gama de interruptores de última generación de Akko, la serie U1 se basa en la innovación de materiales, el perfeccionamiento estructural y la optimización acústica, con el objetivo de proporcionar una experiencia de escritura impecable.

En toda la serie, losinterruptores U1 incorporan un nuevo material de mezcla de POM. Si bien conserva las propiedades autolubricantes del POM, este material mejora la suavidad y la consistencia, ofreciendo un perfil de sonido más limpio y una sensación de escritura refinada. Un vástago cilíndrico rediseñado y una estructura de riel optimizada ayudan a que cada pulsación suene más enfocada y grave, con un carácter más contundente, a la vez que reducen el área de contacto del riel. Junto con una carcasa superior de POM mejorada, el diseño suprime el ruido del muelle y la resonancia no deseada. Cada interruptor viene lubricado de fábrica con precisión para reducir la fricción en seco, lo que permite a los usuarios disfrutar de una sensación suave y estable sin necesidad de lubricación manual.

El interruptor Creamy Yellow U1 también recibe mejoras estructurales internas específicas. Esta versión U1 combina el carácter nítido de la versión V3 con el sonido más profundo de la versión V5, equilibrando diferentes preferencias en cuanto a la acústica del interruptor. Su estructura optimizada ofrece un rendimiento más estable en diversas configuraciones de teclado, lo que lo hace adecuado para usuarios principiantes que exploran teclados personalizados, a la vez que mejora la compatibilidad. Gracias a una columna de guía de luz especialmente diseñada para la difusión, el interruptor reduce la pérdida de luz y las zonas oscuras, creando efectos RGB más brillantes y uniformes en placas de circuito impreso compatibles. El embalaje también se ha actualizado a una caja estándar de 100 interruptores, lo que facilita el reemplazo, el uso de repuestos, el almacenamiento y el ensamblaje en masa en los diseños de teclado más comunes, a la vez que mejora la eficiencia y reduce los residuos de embalaje.

Otras mejoras de la serie U1 incluyen Creamy Purple U1, que optimiza la estabilidad del vástago y el control del ruido para una sensación táctil más clara y un sonido más puro; Piano U1, una versión mejorada del interruptor V3 Pro Piano con mayor suavidad y estabilidad para usuarios de interruptores lineales; y Crystal Silver U1, un nuevo interruptor lineal diseñado para una actuación rápida y un rebote sensible en escenarios de juego.

Según el equipo de producto de Akko, un interruptor excelente se logra mediante la combinación de materiales, estructura, sonido y tacto. El Creamy Yellow U1 marca el inicio del ecosistema U1. Akko también planea lanzar productos silenciosos e incorporará interruptores U1 en sus próximos teclados, incluyendo el 5075 V5 y otros productos de la serie V5.

Los interruptores de la serie U1 están disponibles a través de los canales de venta globales de Akko. Para obtener más información, visite akkogear.eu y akkogear.de.

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