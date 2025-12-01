Akura Medical, una empresa de Shifamed, cierra una financiación de serie C por 53 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

Financiación para apoyar el desarrollo del sistema de trombectomía Katana™ y el software de cuantificación NavIQ™, la finalización de la inscripción al estudio QUADRA-PE y los hitos regulatorios clave

LOS GATOS, California, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Akura Medical, empresa de la cartera de Shifamed dedicada a transformar el panorama de la atención de la tromboembolia venosa (TEV), anunció hoy que ha cerrado un primer cierre de financiación de Serie C por 53 millones de dólares. Los fondos se destinarán a apoyar las actividades de desarrollo del sistema de trombectomía Katana™ y el software de cuantificación NavIQ™, la finalización del proceso de inscripción en el ensayo clínico QUADRA-PE y la tramitación de solicitudes regulatorias. La ronda fue liderada por la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) con la participación de inversores actuales. Parte de los fondos se destinará a la creación de una empresa conjunta en Qatar.

"Akura Medical está impulsando una cartera diferenciada de tecnologías de trombectomía venosa destinadas a mejorar la precisión de los procedimientos y los resultados de los pacientes. La reciente introducción de nuestro software de cuantificación NavIQ representa el siguiente paso hacia la trombectomía inteligente basada en datos", afirmó Amr Salahieh, presidente y consejero delegado interino de Akura Medical. "Este nuevo capital nos permite acelerar el desarrollo de productos y seguir sentando las bases para un crecimiento a largo plazo. Agradecemos la confianza y la colaboración de QIA para hacer realidad nuestra visión".

Cartera de productos médicos de Akura

La cartera de productos de trombectomía de Akura Medical incluye tanto el sistema insignia Katana como el software de planificación de procedimientos NavIQ en desarrollo.

El sistema Katana es un sistema inteligente de trombectomía diseñado para eliminar diversos tipos de coágulos, optimizar la colocación del catéter y proporcionar retroalimentación intraoperatoria complementaria. El sistema aprovecha de forma única chorros de solución salina de alta velocidad, diseñados para disolver eficazmente los coágulos independientemente de su morfología y evitar la obstrucción del catéter, lo que optimiza la eficiencia del procedimiento. El sistema también incorpora sensores que proporcionan datos de la presión arterial pulmonar en tiempo real para comprender el progreso del procedimiento.

NavIQ es un software de cuantificación diseñado para convertir una angiografía por TC en un modelo 3D de la vasculatura pulmonar. Este modelo está diseñado para la visualización anatómica de las arterias y los coágulos, lo que facilita la planificación preoperatoria. Además, NavIQ proporciona datos de caracterización de coágulos para ayudar a los médicos a priorizar el tratamiento.

La TEV es la tercera causa principal de muerte cardiovascular en Estados Unidos1 y ocurre cuando un coágulo de sangre, a menudo formado en una vena profunda de la pierna, restringe o bloquea gravemente el flujo sanguíneo a los pulmones.

Acerca de Akura Medical, Inc.

Akura Medical, una empresa privada de la cartera de Shifamed LLC, es una empresa de tecnología médica dedicada al tratamiento de la tromboembolia venosa (TEV). Nuestro producto estrella, el sistema de trombectomía Katana™, está listo para redefinir los estándares de tratamiento de la embolia pulmonar (EP) al permitir la eliminación más eficiente de diversos tipos de coágulos. El sistema de trombectomía Katana encarna nuestra misión de transformar el panorama de la atención de la TEV y tener un impacto duradero en la vida de pacientes de todo el mundo. Para obtener más información sobre Akura Medical, visite http://www.akuramedical.com.

*El sistema Katana es solo para uso experimental y no está autorizado para su venta en Estados Unidos. No está aprobado para su venta en ningún país.

Acerca de Shifamed, LLC.

Fundado por el emprendedor en serie Amr Salahieh, Shifamed es un centro de innovación médica altamente especializado, centrado en el desarrollo de soluciones que aceleran la comercialización, reducen el riesgo, aumentan el impacto y abren el camino hacia un mundo donde los pacientes puedan vivir vidas más largas y saludables. Para obtener más información sobre Shifamed, visite www.shifamed.com.

