Alejandro Przygoda lanza Przygoda & Co., una firma global de banca de inversión independiente

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Alejandro G. Przygoda, quien ha asesorado en transacciones históricas en todo el mundo durante más de 30 años, anunció hoy el lanzamiento de Przygoda & Co. LLC, una firma global de banca de inversión independiente.

Con sede en la ciudad de Nueva York, la firma ofrece asesoramiento estratégico de alto nivel a consejeros delegados, sus equipos de gestión, juntas directivas, empresas de capital privado y otros inversores estratégicos sobre fusiones, adquisiciones, desinversiones, activismo accionarial y defensa de adquisiciones, captación de capital y otros asuntos estratégicos en todo el mundo.

Con una amplia experiencia en transacciones y relaciones globales, la firma está diseñada para brindar asesoramiento personalizado y sin conflictos. Sus principios fundamentales son la lealtad, la integridad, la discreción, la creatividad y la excelencia. Estos valores refuerzan el compromiso con las relaciones a largo plazo, anteponiendo las prioridades de los clientes.

"Un profundo conocimiento de los negocios, los desafíos y las oportunidades de nuestros clientes en el entorno actual es fundamental", afirmó Przygoda, fundador y consejero delegado. "Nuestra misión es apoyar a nuestros clientes con asesoramiento estratégico fiable y sin filtros".

Christian Reber actuará como asesor estratégico. Reber cuenta con más de 30 años de experiencia en servicios financieros y recientemente dirigió el negocio de Seguros y Reaseguros Comerciales Globales y Europeos en Boston Consulting Group.

Acerca de Alejandro Przygoda

Alejandro Przygoda ha ocupado diversos cargos directivos en Banca de Inversión, incluyendo el de codirector de Banca de Inversión Global y director global del Grupo de Instituciones Financieras (FIG) durante su etapa en Jefferies entre 2021 y 2025. Anteriormente, trabajó durante 18 años en Credit Suisse, desempeñándose los últimos 10 como director global de FIG. Przygoda comenzó su carrera en banca de inversión en CS First Boston, Nueva York, en 1995 y ocupó altos cargos en Greenhill y UBS. Fue Director Financiero de la filial argentina de General Re entre 1990 y 1993. Przygoda obtuvo su MBA en la Wharton School of Business, donde se graduó con honores como Becario Palmer. Se graduó con honores de la Universidad de Buenos Aires como Licenciado en Ciencias Contables y obtuvo su título de Contador Público Certificado (CPA) en Argentina. Przygoda es un conferenciante habitual sobre defensa del activismo y fusiones y adquisiciones en The Wharton School y es miembro del consejo directivo de la Collegiate School de la ciudad de Nueva York.

Acerca de Przygoda & Co.

Przygoda & Co. LLC es una firma global de banca de inversión independiente con sede en Nueva York, especializada en ofrecer asesoramiento de alto nivel en fusiones, adquisiciones, desinversiones, activismo accionarial y defensa ante adquisiciones, captación de capital y otros asuntos estratégicos. La firma presta servicios a consejeros delegados, sus equipos directivos, consejos de administración, firmas de capital privado y otros inversores estratégicos, con un compromiso de lealtad, integridad, discreción, creatividad y excelencia. Para obtener más información sobre la empresa y sus miembros, visite nuestro sitio web: www.przco.com.

Para consultas de medios, contacte con:

Przygoda & Co. LLC445 Park Avenue, 6th FloorNew York, NY 10022+1 (212) 521-6700contact@przco.com

Los productos de valores y los servicios de corretaje se ofrecen a través de BA Securities, LLC, miembro de FINRA/SIPC. Przygoda & Co. LLC y BA Securities, LLC son entidades independientes y no afiliadas. Przygoda & Co. y PRZ son marcas registradas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2759297...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alejandro-przygoda-lanza-przygoda--co-una-firma-global-de-banca-de-inversion-independiente-302544025.html