Allora Labs y Pairpoint by Vodafone crearán una capa de inteligencia predictiva para la economía de las cosas

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En un momento en que la IA está pasando rápidamente de los paneles de control a los sistemas de toma de decisiones, una nueva alianza entre Allora Network y Pairpoint by Vodafone ofrece una visión de cómo será la próxima fase de la infraestructura empresarial: sistemas que se anticipan.

Pairpoint, la iniciativa de Economía de las Cosas respaldada por Vodafone y Sumitomo Corporation, está construyendo una plataforma global donde máquinas, vehículos y dispositivos pueden identificarse, realizar transacciones de forma autónoma y coordinarse sin intervención humana.

Allora, una red de IA, proporciona la capa que falta para que estos sistemas operen a gran escala: inteligencia predictiva y evaluada continuamente.

Juntas, las empresas están integrando Allora como la capa de inteligencia que impulsa una amplia gama de casos de uso de IoT de Pairpoint y Vodafone. El primero de ellos es una prueba de concepto de optimización de la recarga de vehículos eléctricos que incorpora inteligencia predictiva directamente en los sistemas de enrutamiento y carga, superando los datos estáticos y avanzando hacia decisiones con visión de futuro.

De dispositivos conectados a sistemas inteligentes

"Durante años, el IoT ha sido muy eficaz para informarnos sobre lo que sucede", afirmó David Palmer, director de producto de Pairpoint. "Pero a medida que los sistemas se vuelven autónomos, esto ya no es suficiente. Las máquinas necesitan razonar sobre lo que ocurrirá cuando lleguen, realicen transacciones o asignen recursos".

En el contexto de la carga de vehículos eléctricos, esta distinción es crucial. Un cargador que parece disponible ahora puede estar ocupado cuando llegue un conductor. Los precios pueden dispararse. El consumo de energía varía según la ruta, el clima y el tráfico. Los sistemas estáticos presentan dificultades porque el mundo no se detiene.

Ahí es donde entra Allora.

"Allora no es un modelo único que realiza conjeturas", explicó Nick Emmons, consejero delegado de Allora Labs. "Es una red donde muchos modelos de aprendizaje automático compiten y colaboran en los mismos objetivos de predicción, y sus resultados se evalúan y sintetizan continuamente. El sistema aprende qué modelos funcionan mejor en cada condición".

El resultado es una inteligencia medida, contextual y adaptable. Fundamental para las empresas en un mundo dinámico y en constante cambio.

¿Por qué la recarga de vehículos eléctricos como primera prueba?

La recarga de vehículos eléctricos se sitúa en la intersección de la infraestructura, la economía y la incertidumbre. Las decisiones afectan al tiempo, el coste, la fiabilidad y la confianza del usuario. Esto la convierte en un entorno ideal para probar si la IA descentralizada puede superar a los enfoques tradicionales.

En esta integración, el sistema de enrutamiento de Pairpoint consulta los temas de Allora en el momento de la decisión para realizar pronósticos:

Consumo de energía y estado de carga de llegada

Probabilidades de disponibilidad del cargador en ETA

Precios de cobro esperados dentro de los períodos de llegada

Estos pronósticos son utilizados por el planificador para recomendar rutas y puntos de recarga optimizados en cuanto a tiempo o coste, teniendo en cuenta la incertidumbre.

"Se trata de transformar la infraestructura existente en sistemas más fluidos, inteligentes y fáciles de usar", afirmó Palmer.

Una nueva oportunidad para los desarrolladores de aprendizaje automático

Más allá del caso de uso de los vehículos eléctricos, la incorporación de Allora a la plataforma de IA de Pairpoint ofrece una nueva plataforma de implementación para modelos de aprendizaje automático.

Allora Network pone estos problemas de predicción empresarial al alcance de una comunidad global de ingenieros de aprendizaje automático. Los creadores de modelos pueden contribuir directamente a los temas que impulsan la infraestructura real, competir con datos en tiempo real y métricas de éxito claras, y ver cómo sus modelos influyen en las decisiones del mundo real.

"Para la mayoría de los investigadores de aprendizaje automático, su trabajo termina con un punto de referencia", dijo Emmons. "Aquí, el punto de referencia es la realidad. Los modelos se evalúan continuamente, en condiciones cambiantes, y los mejores se ganan su lugar en producción">.

Esto crea una nueva estructura de incentivos:

Datos empresariales reales, no tareas sintéticas

Métricas de rendimiento transparentes

Implementación en sistemas en producción

Beneficios económicos vinculados a la utilidad real

"Es infraestructura", añadió Emmons.

Inteligencia como infraestructura

Para Pairpoint, las implicaciones van mucho más allá de la carga de vehículos eléctricos. La misma capa de inteligencia predictiva se puede aplicar a flotas, logística, cadenas de suministro y ciudades inteligentes, en cualquier ámbito donde las máquinas necesiten coordinarse en condiciones de incertidumbre.

"Lo que nos entusiasma es la convergencia", afirmó Palmer. "El IoT conecta el mundo físico. Blockchain nos proporciona confianza y liquidación. La IA descentralizada aporta adaptabilidad a los sistemas. Juntos, se obtiene una infraestructura autónoma que puede escalar de verdad".

A medida que las empresas dependen cada vez más de sistemas que actúan por sí solos, alianzas como la de Allora y Pairpoint sugieren un cambio en la forma en que se construye e implementa la IA: no como una caja negra propiedad de un único proveedor, sino como una capa competitiva, en constante mejora y compartida por todo el ecosistema.

Para los desarrolladores de aprendizaje automático, es una invitación a pasar de la experimentación al impacto.

Acerca de Pairpoint by Vodafone

Pairpoint es la empresa conjunta de Economía de las Cosas (EoT) de Vodafone Group y Sumitomo Corporation. Fue creada para permitir la identificación, conectividad y ejecución de transacciones autónomas entre máquinas a escala global.

Aprovechando la amplia presencia de Vodafone en el Internet de las Cosas (IoT) y sus capacidades de identidad digital segura, la plataforma de Pairpoint permite que dispositivos, vehículos, sensores y máquinas se coordinen, realicen transacciones y tomen decisiones sin intervención humana.

Con una infraestructura basada en blockchain y soporte nativo para la liquidación descentralizada, Pairpoint está posicionada para impulsar nuevos tipos de servicios basados en el uso en los sectores de movilidad, logística, energía e infraestructura conectada.

Acerca de Allora Network

Allora Network es una red de inferencia de IA descentralizada que aprovecha una comunidad global de modelos de aprendizaje automático para generar predicciones altamente precisas y contextualizadas en tiempo real.

Construida sobre un sistema modular basado en temas, Allora coordina modelos que compiten entre sí en tareas de predicción compartidas y evalúa continuamente su rendimiento en condiciones reales, sintetizando los resultados en una señal agregada de alta confianza.

Al tratar la inferencia como un proceso abierto, competitivo y alineado con la economía, Allora permite servicios de IA en constante mejora que pueden integrarse directamente en sistemas operativos, impulsando casos de uso que van desde la optimización de la carga de vehículos eléctricos hasta la toma de decisiones autónomas en IoT.

Contacto para Medios:

Phi Tran | VP de Marketing, Allora Labs

phi@alloralabs.xyz

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