(Información remitida por la empresa firmante)

-Allwyn revela un 'déficit de emociones' y une fuerzas con Mario López para ayudar a las personas a experimentar más emociones a través del juego

Una nueva investigación revela que al 88 % le gustaría incorporar más juego en su vida cotidiana; el 58 % busca más alegría y el 45 % desea más emoción.

Allwyn y Mario López se proponen despertar emociones a través del juego en el FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, mediante un sorteo en vivo e inmersivo.

El afortunado ganador podrá sentirse como un piloto de F1, uniéndose a los equipos y a las celebridades a pie de pista en el FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2027

LAS VEGAS, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Allwyn AG, la empresa multinacional de entretenimiento y juegos, se alía con Mario López en una nueva misión: despertar más emociones a través del juego. La iniciativa comienza con el primer sorteo en vivo de Allwyn, bajo el lema 'Feel it all', que ofrece a un afortunado la oportunidad única en la vida de sentirse como un piloto de Fórmula 1.

El 'déficit de emociones'

Según una nueva investigación, los adultos de todo el mundo experimentan un importante 'déficit de emociones' en su vida cotidiana: 3 de cada 10 adultos (29 %) afirman sentirse emocionalmente apagados1 y atrapados en rutinas diarias repetitivas2.

El exhaustivo estudio, realizado a 7.000 adultos en cinco países, analiza las emociones, la rutina y la participación en el "juego" (entendido como actividades realizadas por puro disfrute, diversión o entretenimiento). Los resultados revelan que las personas buscan experimentar más emociones en su día a día, como alegría (58 %), entusiasmo (45 %), optimismo (45 %) y esperanza (42 %).

El juego puede cambiar esta situación: el 67 % de los encuestados afirma que jugar les aporta más alegría y el 64 % se siente más feliz; además, el 46 % considera que dedicar más tiempo al juego permite romper con la rutina, mientras que el 59 % asegura que les ayuda a sentirse con más energía. Una inmensa mayoría (88 %) expresa su deseo de incorporar más el juego en su vida diaria, pero se enfrenta a obstáculos clave como la falta de tiempo (38 %), la escasez de oportunidades (29 %) y la falta de inspiración (22 %).

El problema parece trascender las barreras generacionales: los millennials (47 %), la Generación Z (43 %) y la Generación X (41 %) señalan la falta de tiempo como el principal obstáculo para disfrutar más del juego, a pesar de desearlo, mientras que una quinta parte de las personas de generaciones mayores encuestadas consideran que son "demasiado mayores" para incorporar el juego a sus vidas.

Como referente integral en el ámbito del juego y el entretenimiento, Allwyn posee un conocimiento profundo sobre el juego. Impulsada por la convicción de que el juego puede ayudar a liberar emociones, estimular la imaginación y provocar sonrisas, Allwyn ha emprendido una nueva misión: llevar más juego a personas de todo el mundo.

Sorteo en directo de Allwyn 'Feel it all' en Las Vegas

El jueves 19 de noviembre de 2026, Mario López invitará a los seguidores a vivirlo todo junto a Allwyn, en un sorteo en directo espectacular e inmersivo que tendrá lugar en la East Harmon Fan Zone durante el FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026.

Para reflejar los sentimientos de emoción y tensión asociados con los deportes de motor, se entregarán miles de bolas LED Allwyn a los asistentes a las carreras en la East Harmon Fan Zone entre las 2:30 y las 8 p.m. Iluminarán la noche de Las Vegas en un mar turquesa para un momento nunca antes visto que hará que los aficionados contengan la respiración con anticipación.

Guiados por Mario López, los participantes experimentarán todo el espectro de sentimientos a través de una dramática cuenta atrás a medida que las bolas se oscurecen aleatoriamente una por una, haciéndose eco de los emocionantes altibajos de la Fórmula 1, hasta que solo quede un afortunado ganador.

El actor, presentador y socio de Allwyn, Mario López, dijo: "No hay ningún lugar en la tierra con una energía como Las Vegas durante la semana de carreras, y lo que Allwyn está haciendo en la Fan Zone es llevar esa emoción a un nivel completamente nuevo. Cuando reúnes a miles de personas con la oportunidad de ganar el 'sentirse' como un piloto de F1, puedes ver cada sentimiento humano en tiempo real: la esperanza, el suspenso cuando esas luces LED comienzan a apagarse, y esa sorpresa y alegría al final. Voy a sentir absolutamente todo en ese escenario y no puedo esperar para compartirlo todo con la multitud".

El premio

Está en juego el premio de su vida: la oportunidad de sentirse como un piloto de F1 con un viaje VIP al FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2027 que incluye entradas exclusivas al Paddock Club, vuelos en clase ejecutiva, traslados, experiencias y una estancia en un hotel de lujo. Nadie experimenta más toda la gama de sentimientos que un piloto de F1, desde el suspenso y el orgullo hasta el nerviosismo e incluso la decepción, y el afortunado ganador emulará el estilo de vida de los atletas más glamurosos del mundo en el lugar que muchos conductores llaman hogar.

Ya sea la alegría de una tarjeta rasca y gana, la esperanza de un billete de lotería o la emoción de un juego en línea, Allwyn da vida a diferentes experiencias de juego con un compromiso continuo para fortalecer la protección del jugador.

Para obtener más información, visite https://livedraw.allwyn.com/.

Notas a los editores

1 Al preguntarles por las emociones que experimentan en una semana típica, casi uno de cada tres (28 %) de los encuestados afirma sentir desánimo a menudo o siempre.

2 Al preguntarles cómo experimentan sus emociones en un día cualquiera, el 29 % de los encuestados respondió: 'Normalmente, experimento el mismo tipo de emociones todos los días'.

Detalles completos del premio 'Siéntete como un piloto de F1':

Entradas para el Paddock Club para el FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2027, para el ganador y un acompañante

Incluye vuelos en clase business, estancia en un hotel de lujo y servicio de hospitalidad completo

Las experiencias en el Paddock Club se confirmarán en el lugar y están sujetas a disponibilidad en el circuito

Metodología de la investigación

La investigación fue realizada por Censuswide a partir de una muestra de 7.000 consumidores (mayores de 18 años) en Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Grecia y la República Checa. Los datos se recopilaron entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026. Censuswide es miembro de la Market Research Society (MRS) y del British Polling Council (BPC), además de ser signataria del Global Data Quality Pledge. Nos regimos por el Código de Conducta de la MRS y los principios de ESOMAR.

Acerca de Allwyn

Allwyn AG es una empresa multinacional de entretenimiento y juegos de azar, centrada en el sector de las loterías, que cuenta con una posición de liderazgo en el mercado y marcas de confianza en toda Europa y Norteamérica; cotiza en Euronext Athens. Su propósito es mejorar la experiencia de juego para todos, centrándose en la innovación, la tecnología, la seguridad de los jugadores y la contribución a causas benéficas, a través de una cartera cada vez mayor de opciones de entretenimiento y juegos de azar.

Consultas de los medios allwynpr@vccp.com

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