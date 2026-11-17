(Información remitida por la empresa firmante)

ALMATY, Kazajistán, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Almaty Open ha ganado el premio al Torneo ATP 250 del Año en los Premios ATP 2026, siendo la primera vez que el evento recibe este galardón. Ha sido seleccionado como mejor de los 29 torneos dentro de la categoría ATP 250.

Los jugadores decidieron el premio a través de una encuesta, calificando cada torneo según su organización y las condiciones que ofrecía. El Almaty Open superó a dos de los eventos más longevos de Suecia: El Nordea Open y el Bybit Stockholm Open.

Este premio demuestra la creciente reputación de Kazajistán en el tenis internacional y consolida su posición como sede de eventos deportivos de primer nivel.

La historia del torneo en Kazajistán comenzó en el año 2020, cuando se celebró por primera vez un evento ATP 250 en Astana, bajo el nombre de Astana Open. En 2022, el torneo fue elevado temporalmente a la categoría ATP 500, consiguiendo así atraer a algunos de los mejores tenistas del mundo. Desde 2024, el evento se celebra en Almaty con el nombre de Almaty Open. En 2026, la ciudad acogió el torneo por tercera vez, con el Almaty Arena nuevamente como sede principal.

Los jugadores elogiaron las pistas de entrenamiento del torneo y sus áreas de relajación y recuperación. También destacaron el alojamiento en un complejo de bienestar con vistas a las montañas Trans-Ili Alatau y la gastronomía del chef Fabien Ferre, galardonado con tres estrellas Michelin. Los organizadores continúan estando centrados en el desarrollo de la infraestructura, la mejora de los estándares de servicio y la creación de las mejores condiciones posibles para los jugadores y sus equipos.

Yuriy Polskiy, director del Torneo Almaty Open y vicepresidente de la Federación de Tenis de Kazajistán, declaró:

"Es un gran honor para nosotros que el Almaty Open haya sido nombrado Torneo ATP del Año. Estamos profundamente agradecidos a los jugadores gracias a su confianza mostrada, sobre todo a aquellos que regresan a Almaty año tras año.

"Nuestro objetivo a largo plazo es que todos los aspectos de la organización del torneo lleguen a alcanzar los estándares ATP 500. Mostramos nuestro más sincero agradecimiento al presidente de la Federación de Tenis de Kazajistán, Bulat Utemuratov, su continuo apoyo, y a la administración de la ciudad de Almaty por su ayuda para la organización de un evento deportivo internacional de este calibre. Este reconocimiento servirá para motivar a todo nuestro equipo a seguir desarrollando el torneo con aún mayor dedicación".

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