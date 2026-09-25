AlphaESS lanza AlphaQ en el Benelux

(Información remitida por la empresa firmante)

- AlphaQ debuta en Europa con eventos conjuntos en Bélgica y los Países Bajos.

EINDHOVEN, Países Bajos, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- AlphaESS ha lanzado en Europa AlphaQ, un agente energético impulsado por inteligencia artificial para sistemas de energía doméstica, comenzando con eventos para socios en Bélgica el 16 de septiembre y en los Países Bajos el 22 de septiembre.

AlphaQ está diseñado para ofrecer a los propietarios un único punto de interacción con su sistema energético. Integra información sobre el consumo de energía, una gestión energética adaptada a las tarifas y servicios de asistencia en una sola plataforma, todo ello mientras funciones especializadas operan en segundo plano.

Q Insight ayuda a los usuarios a comprender qué está haciendo su sistema y qué es probable que suceda a continuación, sin necesidad de interpretar gráficos por sí mismos. En el caso de las tarifas dinámicas, el modo de IA prevé los precios de la electricidad, la generación solar y la demanda doméstica para optimizar la carga y descarga, actualizando el plan energético de la batería cada 15 minutos. En cuanto al servicio, AlphaQ utiliza registros de fallos y datos del sistema en tiempo real para facilitar el diagnóstico, ayudando a los instaladores a identificar problemas y determinar la siguiente actuación con mayor rapidez.

Junto con AlphaQ, AlphaESS amplía su oferta de energía residencial en el Benelux con el VitaPower 3600 AC. Esta batería doméstica todo en uno combina entre 4 y 16 kWh de almacenamiento modular, una potencia bidireccional de CA de 3,68 kW y una gestión inteligente de la energía, lo que permite a los propietarios almacenar y aprovechar mejor su propia energía solar. Aunque parte de una configuración plug-and-play de 800 W, su potencia puede ampliarse hasta el máximo de 3,68 kW mediante un cableado y una activación sencillos. El modo de IA optimiza automáticamente la carga y descarga en función de los precios de la energía, así como de las previsiones solares y meteorológicas. El plazo de reserva del VitaPower 3600 AC se abrirá en los Países Bajos el 22 de septiembre. AlphaESS también incorpora una nueva batería enchufable a su gama de productos residenciales en la región.

Más información: AlphaESS VitaPower 3600 AC | Plug-in Thuisbatterij

"AlphaQ es el siguiente paso en esa asociación: no la IA como palabra de moda, sino como un instrumento concreto para ofrecer automáticamente el mejor resultado energético a cada cliente", afirmó Jeff Noelmans, director general de AlphaESS Países Bajos.

El lanzamiento coincide también con la celebración del primer aniversario de AlphaESS Benelux BV. En el primer semestre de 2026, AlphaESS ostentaba una cuota del 29,7 % del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) residenciales en los Países Bajos y del 19,5 % en Bélgica, según el informe Residential BESS Market Analysis 2026 de Mordor Intelligence.

Acerca de AlphaESS

Fundada en 2012, AlphaESS es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones y servicios de almacenamiento de energía. La empresa se distingue por ofrecer soluciones a medida para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen proyectos residenciales, comerciales e industriales, así como proyectos a gran escala y de servicios públicos. AlphaESS cuenta con más de 40 filiales que prestan servicios locales y tiene más de 300.000 sistemas en funcionamiento en más de 130 países, permitiendo que millones de personas disfruten de energía fiable, accesible y limpia.

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