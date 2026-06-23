Amflow lanza Amflow TL Carbon (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

una bicicleta eléctrica para todo tipo de usos completamente equipada para recorridos todoterreno

SHENZHEN, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, la marca de bicicletas impulsada por la innovación que busca la máxima fusión entre tecnología y mecánica, anuncia hoy su primera bicicleta eléctrica para cicloturismo todoterreno: Amflow TL Carbon, equipada con Avinox. Como primera paso de la compañía fuera de la categoría tradicional de eMTB, Amflow TL Carbon es una bicicleta eléctrica para todo tipo de usos, totalmente equipada para cualquier recorrido, desde ascensos exigentes hasta desplazamientos diarios.

Ligera y con gran capacidad de respuesta, con un diseño ergonómico

Con un peso total de tan solo 22.6 kg, la bicicleta Amflow TL es ideal para una amplia variedad de situaciones de uso, como rutas de montaña, aventuras urbanas y rutas con carga. El cuadro íntegro de carbono, ágil y duradero, pesa 2.9 kg, lo que ayuda a mantener la agilidad de la bicicleta y conserva un diseño de cuadro centrado en la utilidad y en una maniobrabilidad cómoda para ciclistas de distintas tallas y condiciones físicas.

Pensado tanto para senderos de montaña como para las calles de la ciudad, el exclusivo sistema de doble suspensión desarrollado conjuntamente con FOX amortigua los baches del camino, estabiliza la carga en las rutas con carga y supera con facilidad raíces y rocas. Con 120 mm de recorrido en la suspensión delantera y 105 mm en la suspensión trasera, las características de amortiguación se ajustan a la geometría de la bicicleta, la distribución del peso y la carga para ofrecer apoyo y respuesta, para que el ciclista se sienta más seguro y menos fatigado.

FOX se enorgullece de apoyar el lanzamiento de la nueva plataforma AMFLOW TL con nuestra tecnología de suspensión, afirmó Adam Marriott, Senior Manager de Gestión de Producto en FOX. La horquilla FOX AWL y el amortiguador FLOAT están optimizados para satisfacer las exigencias de rendimiento de la nueva plataforma Amflow TL, ofreciendo una combinación equilibrada de comodidad, tracción y control. Diseñado para responder a las necesidades específicas de los modernos eSUV, este conjunto de suspensión proporciona una experiencia de conducción capaz, segura y que inspira confianza en una amplia variedad de terrenos.

Para aumentar aún más la comodidad y la flexibilidad del ciclista, la geometría de la bicicleta ofrece:

Ángulo del tubo de dirección ajustable: el ángulo predeterminado del tubo de dirección de 67° puede reducirse en 1 grado para ofrecer mayor confianza en los descensos, con una configuración de ruedas de 29 pulgadas

a bicicleta admite diversas configuraciones, incluidas 27,5" completo (estándar), mullet, mullet invertido y 29" completo. Tanto la rueda delantera como la trasera pueden cambiarse de 27,5" a 29", lo que permite adaptar la bicicleta a las diferentes necesidades y características del terreno.

Baja altura del tubo horizontal y del sillín, lo que permite subirse y bajarse fácilmente de la bicicleta

Rendimiento anti-squat o anti-hundimiento de aproximadamente el 100 %, que reduce eficazmente la pérdida de energía al pedalear y hace que el pedaleo sea más estable

Amflow TL viene de serie con guardabarros delantero y trasero, portaequipajes trasero, portabidón, pedales, luz delantera y luz trasera, y además admite un portaequipajes delantero opcional. Los ciclistas también pueden retirar los portaequipajes y los guardabarros para transformar Amflow TL en una bicicleta de montaña más tradicional para terrenos sin asfaltar, que cumple todos los estándares esperados de una bicicleta de montaña, incluida la certificación CAT-III.

Diseñada para transportar

Amflow TL Carbon está diseñada para soportar hasta 200 kg de peso total, incluida la bicicleta, las cargas en los portaequipajes delantero y trasero y el ciclista. El portaequipajes delantero puede soportar hasta 20 kg, mientras que el portaequipajes trasero admite hasta 27 kg, lo que convierte a la bicicleta en una opción versátil para distintos tipos de rutas.

En rutas de larga distancia, el diseño modular de montaje de la bicicleta y el portaequipajes trasero compatible con MIK HD permiten añadir alforjas y un remolque para bicicleta.

Novedades de Avinox: capacidad de 1280 Wh, carga de cuatro baterías y cambios electrónicos SmoothShift

Equipada con el motor Avinox M2, Amflow TL Carbon ofrece 125 N•m de par máximo y 1100 W de potencia máxima, por lo que proporciona una potente asistencia en subidas pronunciadas o rutas largas. La unidad de propulsión Avinox M2 mantiene el nivel de ruido en apenas 45 dBA gracias a un tren epicicloidal compuestos con diseño de engranajes helicoidales.

La bicicleta viene de serie con una batería extraíble de 800 Wh que proporciona hasta 172 km de autonomía, además, los ciclistas pueden adquirir una batería extraíble de 600 Wh que ofrece hasta 124 km de autonomía. Las baterías de 800 Wh y 600 Wh son intercambiables, y cada una puede combinarse con una batería secundaria de 480 Wh, una nueva propuesta de Avinox que ofrece hasta 100 km de autonomía adicional y hasta 1280 Wh de capacidad total. El diseño de extracción rápida del cuadro permite retirar la batería con una sola mano para realizar cambios rápidos, cargarla fuera de la bicicleta y facilitar el transporte.

Avinox también presenta un nuevo centro de carga que permite cargar varias baterías de forma segura. Los ciclistas pueden cargar hasta cuatro baterías de forma secuencial en una sola sesión, lo que permite recorridos de mayor distancia y ofrece más flexibilidad.

Por último, los cambios electrónicos Avinox SmoothShift, desarrollados conjuntamente con Amflow y TRP, permiten que la unidad de propulsión detecte las señales de cambio de marcha y realice cambios en el cassette de manera fluida sin que el ciclista tenga que pedalear. Cuando se combina con una cadena específica de Avinox, el sistema se mantiene suave y controlado incluso bajo un par elevado. El par se reduce de forma inteligente durante el cambio de marcha para minimizar los impactos y proteger la cadena. Amflow TL es la primera bicicleta que incorpora esta transmisión electrónica.

Software inteligente con la aplicación Avinox Ride

La aplicación Avinox Ride ofrece varias funciones inteligentes para mejorar cada salida con Amflow TL:

Navegación sin conexión: es compatible con aplicaciones de rutas de terceros y muestra los recorridos en la pantalla en tiempo real con indicaciones de giro y avisos de desvío.

Seguimiento con Buscar de Apple Find My: empareje Amflow TL Carbon con Buscar de Apple Find My para consultar la ubicación de la bicicleta y el estado de la batería, o activar su alerta sonora.

Control inteligente de la frecuencia cardíaca: Amflow TL puede emparejarse con un monitor de frecuencia cardíaca Bluetooth, y el usuario puede establecer una zona objetivo de frecuencia cardíaca que determina cuánta asistencia al pedaleo ofrece la bicicleta.

Conectividad con cámara Osmo: conecte una cámara Osmo compatible y grabe con el controlador inalámbrico o desde la pantalla de control.

Presentación en Eurobike 2026

Amflow TL Carbon debutará en Eurobike 2026 en Fráncfort, Alemania, el miércoles 24 de junio. Quienes asistan a la feria estarán entre los primeros en ver y probar la Amflow TL Carbon.

Detalles de la exposición

Stand de Amflow: Open Air F12, stand A37

Ubicación: Messe Frankfurt

Fechas y horarios: del 24 al 27 de junio, de 9:00 a 18:00, hora local.

Disponibilidad

Se estima que Amflow TL Carbon estará disponible internacionalmente a finales de este año.

Para obtener más información sobre Amflow TL Carbon, visite: https://www.amflowbikes.com/tl-carbon

1Todos los datos se probaron en condiciones controladas. La experiencia real podría variar. Para obtener más detalles, consulte la página del producto en el sitio web oficial de Amflow.

Acerca de Amflow

Fundada con orgullo en 2023, Amflow es el resultado de la visión de expertos en tecnología con una pasión ilimitada por el ciclismo de montaña. La empresa se esfuerza por sorprender con una combinación inigualable de potencia, autonomía y rendimiento, integrada en bicicletas eléctricas de diseño elegante y estilizado. El compromiso de Amflow con la industria de las e-bikes es convertir sus bicicletas en la opción de referencia para todos los ciclistas que buscan transformar cualquier terreno en un mundo lleno de posibilidades.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/amflow-lanza-amflow-tl-carbon-302807402.html