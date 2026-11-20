(Información remitida por la empresa firmante)

-Ampace destaca la seguridad de las baterías AIDC y la tecnología de estado semisólido para centros de datos de IA

En Data Centre World Paris, Ampace presentó su sistema de baterías UPS PU200, construido con celdas de estado semisólido. Las recientes pruebas de resistencia al fuego a gran escala del PU100 demuestran el compromiso de la compañía con la seguridad del sistema

PARÍS, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ampace presentó durante la celebración de Data Centre World Paris 2026 su solución para el diseño de baterías en un momento crítico de un centro de datos de IA: cuando falla el suministro eléctrico principal y el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) debe asumir la carga de inmediato. Su sistema de baterías PU200 combina una alta capacidad de descarga con un gabinete compacto, siendo ideal para instalaciones con espacio limitado para la alimentación de respaldo.

Ampace desarrolla las celdas, módulos y sistemas de baterías completos que utiliza en su cartera de productos para centros de datos. Sus ingenieros parten de los requisitos de la instalación y se centran en la propia celda. La potencia que debe suministrar el UPS guía el diseño de la celda, el calor generado durante la descarga determina la gestión térmica y el espacio disponible en la instalación define el gabinete. La seguridad y la fiabilidad son prioridades dentro del diseño en cada etapa.

Seguridad de las baterías: desde el diseño de las celdas hasta las pruebas de incendio a gran escala

Una batería de un UPS puede permanecer en espera durante largos periodos antes de que se le requiera suministrar alta potencia en cuestión de segundos. Ampace diseña sus celdas contando con una baja resistencia interna para limitar la generación de calor durante la descarga a alta velocidad y garantizar un suministro de energía fiable hasta que se active una fuente de alimentación alternativa.

Con el objetivo de evaluar el comportamiento de un sistema de baterías completo en condiciones de incendio, Ampace sometió su sistema de baterías UPS PU100 a pruebas de incendio a gran escala según la sexta edición de la norma UL 9540A. El PU100 cumplió con los criterios de prueba aplicables. Para los operadores de centros de datos que evalúan el riesgo de incendio de las baterías, los resultados proporcionan evidencia del rendimiento del sistema probado en dichas condiciones.

Celdas de estado semisólido para respaldo de alta potencia

El PU200 integra la tecnología de celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) semisólidas de Ampace dentro de un gabinete de baterías para sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). Sus celdas permiten la descarga corta y de alta potencia necesaria durante una interrupción del suministro eléctrico, mientras que el gabinete compacto ofrece a los operadores mayor flexibilidad a la hora de asignar espacio en una instalación existente o planificar un nuevo centro de datos modular. Un sistema de gestión de baterías desmontable simplifica el acceso para el mantenimiento.

El informe técnico sobre soluciones de baterías para centros de datos con inteligencia artificial (AIDC) de Ampace explora el papel en constante evolución de las baterías UPS en las arquitecturas de alimentación de los centros de datos con IA, más allá de la alimentación de respaldo tradicional. Ampace seguirá colaborando con operadores de centros de datos europeos y socios del sector con el objetivo de satisfacer las necesidades de infraestructura eléctrica.

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