Ampace presenta su visión "Conectar con todos, ser más ecológico" en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Los nuevos UniC AG440 y PR-S3 Elite ofrecen almacenamiento de energía integral para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales

MÚNICH, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, proveedor líder mundial de baterías de iones de litio de alta gama, ha anunciado que va a participar en Intersolar Europe 2026, que tendrá lugar del 23 al 25 de junio en Múnich, Alemania. Bajo el lema "Meet All, Green More" (Conectar con todos, ser más ecológico), la compañía presentará su completa cartera de soluciones de almacenamiento de energía, que abarca el almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I), el almacenamiento de energía residencial y soluciones de baterías de litio centradas en AIDC. Ampace también presentará dos nuevos productos de alto rendimiento en la feria: el UniC AG440 y el PR-S3 Elite.

A medida que la sobrecarga y la congestión de la red eléctrica se intensifican en los principales mercados, las empresas y los hogares siguen enfrentándose a la volatilidad de los precios de la electricidad y a persistentes déficits de suministro. Las políticas gubernamentales impulsan la independencia energética, mientras que la fiabilidad en condiciones climáticas extremas se ha vuelto esencial. En este contexto, el almacenamiento de energía ha pasado de ser una consideración secundaria a un pilar central de la transición hacia la energía limpia. La estrategia ONEN de Ampace aborda estos desafíos con soluciones basadas en cero incidentes de seguridad, innovación continua y posibilidades ilimitadas. Como parte de esta estrategia, "Meet All, Green More" (Conectar con todos, ser más ecológico) representa el compromiso de la empresa de apoyar a cada socio, aplicación y oportunidad que surge de la transición hacia una energía más limpia.

Con el fin de responder a las necesidades cambiantes del mercado, Ampace lanza UniC AG440 y PR-S3, dos sistemas de almacenamiento de energía de alto rendimiento.

UniC AG440: Sistema de almacenamiento de alto rendimiento para el sector comercial e industrial, diseñado para condiciones extremas

Desarrollado en colaboración con CATL, UniC AG440 es un sistema de almacenamiento de energía de alto rendimiento para el sector comercial e industrial. Combinando un diseño integrado con seguridad a nivel de sistema, fiabilidad en entornos extremos y una amplia flexibilidad de aplicación, esta solución está diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades de almacenamiento de energía.

El sistema permite disponer de un funcionamiento conectado a la red y fuera de ella en microrredes, centros logísticos, establecimientos comerciales, plantas de fabricación e infraestructura pública. Los clientes pueden elegir entre una configuración de dos o cuatro horas para garantizar una cobertura energética completa. Diseñado para entornos operativos exigentes, el UniC AG440 puede funcionar de forma estable a -25°C sin calefacción auxiliar y puede implementarse de forma segura en condiciones de alta temperatura. El sistema es compatible con los principales inversores europeos y admite personalización para clientes de todo el mundo.

PR-S3 Elite: Sistema de almacenamiento residencial diseñado para una larga vida útil y climas fríos

Ampace también lanza el PR-S3 Elite, desarrollado para satisfacer las necesidades de almacenamiento doméstico en Europa. Mientras que muchos productos residenciales sacrifican durabilidad o resistencia al frío, el PR-S3 Elite está diseñado para ofrecer ambas sin compromisos.

La tecnología FrostCore, patentada por la marca, supera las limitaciones de la movilidad de las baterías de iones de litio a bajas temperaturas y mejora el rendimiento de carga y descarga. Además, el PR-S3 Elite ofrece una vida útil de 15.000 ciclos, lo que reduce el coste total de propiedad y aumenta la confianza en su rendimiento.

Ampace estará presente en el expositor C2.430 de Messe Munich, Alemania, del 23 al 25 de junio de 2026. El evento oficial de lanzamiento de productos, bajo el lema "Meet All, Green More" (Conectar con todos, ser más ecológico), tendrá lugar el 23 de junio de 13:15 a 14:15, donde Ampace compartirá su visión para el mercado global de almacenamiento de energía.

Únase a Ampace en Intersolar Europe 2026 y descubra de primera mano las soluciones de última generación de Ampace que impulsan la transición energética global.

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