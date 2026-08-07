Análisis de FP Markets: El yen japonés en una encrucijada mientras los mercados sopesan su próximo movimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

El yen ya ha estado en esta situación antes: ¿se repetirá la historia o esta vez es realmente diferente?

LIMASSOL, Chipre, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El yen japonés sigue siendo una moneda muy comentada tras la intervención coordinada y sin precedentes entre Estados Unidos y Japón, que comenzó el 30 de julio. Antes de la intervención, el par USD/JPY cotizaba cerca de 164 yenes, el nivel más bajo para el yen en 40 años.

La intervención inicial afectó negativamente al par USD/JPY, provocando pérdidas de más de 400 pips (-2,4%) en un solo día, y una nueva intervención el 31 de julio generó otro descenso de 200 pips. A pesar de una recuperación incipiente de 155 a aproximadamente 158 —el límite inferior de la media móvil simple de 200 días del par—, los participantes del mercado están comprensiblemente nerviosos, ya que tanto las autoridades estadounidenses como las japonesas han declarado estar preparadas para intervenir de nuevo si fuera necesario.

Japón ha intervenido en varias ocasiones desde 2022, pero la acción coordinada con Estados Unidos ha sido poco frecuente, sobre todo a finales de la década de 1990 y de nuevo en el año 2011. Ambas intervenciones conjuntas anteriores marcaron puntos de inflexión en la tendencia del par USD/JPY.

La pregunta es por qué Estados Unidos y Japón unieron fuerzas ahora. La intervención estadounidense se debió principalmente a la necesidad de prevenir un aumento desestabilizador en los rendimientos de los bonos nacionales. Como mayor tenedor extranjero de deuda pública estadounidense, Japón suele financiar las intervenciones mediante la venta de bonos del Tesoro. Para proteger el mercado de bonos de una venta masiva, el tesoro estadounidense financió su participación vendiendo euros de sus reservas para comprar yenes.

El analista jefe de mercado de FP Markets, Aaron Hill, comentó: "Para evitar que el yen se debilite aún más, es improbable que la intervención por sí sola sea suficiente. El Banco de Japón tendría que intervenir, aumentando el tipo de interés oficial varias veces más para enviar una señal contundente al mercado. Pero para mantener al yen con una demanda estructural, probablemente también se necesitaría un catalizador externo que incentive la repatriación de capitales al yen para invertirlos en el país. Sin esto, podrían surgir compradores que aprovechen las caídas del USD/JPY y que apunten a los niveles previos a la intervención en un futuro próximo".

Ante la previsión de que la volatilidad se mantenga elevada, el acceso a precios fiables, atención al cliente de tipo 24/7, ejecución rápida y un equipo de soporte experimentado son fundamentales. FP Markets ofrece spreads competitivos, una amplia gama de pares de divisas, incluyendo una extensa selección de pares con JPY, plataformas de trading galardonadas y análisis de mercado oportunos para ayudar a los operadores a responder a eventos de rápida evolución, como las intervenciones cambiarias.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker global, multirregulado y galardonado, fundado en Sídney, Australia, en 2005. El bróker ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector, como MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para obtener más información, visite www.fpmarkets.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/analisis-de-fp-markets-el-yen-japones-en-una-encrucijada-mientras-los-mercados-sopesan-su-proximo-movimiento-302845970.html