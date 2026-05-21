Andrés Farrugia respalda convenio de Caja de Ahorros y ANCON para recuperar bosques en Panamá

Andrés Farrugia respalda convenio de Caja de Ahorros y ANCON - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

Andrés Farrugia acompaña el convenio entre Caja de Ahorros y ANCON para restaurar una hectárea del Parque Nacional Soberanía, con más de 1.000 árboles nativos y monitoreo ambiental a largo plazo

Panamá, 21 de mayo de 2026.- La Caja de Ahorros de Panamá y ANCON firmaron un convenio de cooperación destinado a impulsar la restauración forestal en el Parque Nacional Soberanía, como parte de un esfuerzo orientado a recuperar ecosistemas y fortalecer acciones de sostenibilidad ambiental en el país.



El acuerdo contempla la restauración de una hectárea, la siembra de más de 1.000 árboles nativos y un proceso de monitoreo y cuidado a largo plazo, con el objetivo de garantizar que la intervención tenga continuidad y resultados sostenibles.



Andrés Farrugia vincula sostenibilidad y desarrollo responsable en Panamá

El gerente general de la entidad, Andrés Farrugia, destacó que este tipo de iniciativas reflejan una visión de sostenibilidad que va más allá de una acción puntual de reforestación.



"Cuidar nuestros bosques también es invertir en el futuro, porque proteger lo nuestro implica construir condiciones sostenibles para las próximas generaciones", afirmó Andrés Farrugia.



La iniciativa forma parte de una línea institucional que busca integrar responsabilidad social, conservación ambiental y compromiso país. Más que sembrar árboles, el convenio apuesta por un proceso sostenible que incluye restauración, seguimiento técnico y mantenimiento continuo.



El Parque Nacional Soberanía representa una de las áreas naturales de mayor valor ecológico en Panamá, por lo que la recuperación de sus ecosistemas contribuye a la protección de la biodiversidad y al fortalecimiento de la resiliencia ambiental.



"La sostenibilidad requiere compromiso, continuidad y alianzas capaces de generar impacto real en nuestras comunidades y ecosistemas", señaló el gerente general.



Con este convenio, la Caja de Ahorros de Panamá fortalece su participación en iniciativas ambientales que conectan gestión institucional y desarrollo responsable, reafirmando su compromiso con un modelo de crecimiento que también protege los recursos naturales del país.

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