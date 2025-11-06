(Información remitida por la empresa firmante)

- Angel Yeast pone en marcha una nueva línea de producción de proteína de levadura de 11.000 toneladas para satisfacer la demanda mundial de nutrición sostenible

YICHANG, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd. (SH600298) ha iniciado oficialmente las operaciones de su línea de producción de proteína de levadura de última generación en el Parque Biotecnológico Baiyang, en Yichang, Hubei. La planta tiene una capacidad de producción anual de 11.000 toneladas de proteína de levadura de alta pureza con un contenido proteico superior al 80%. Esto supone un paso clave para satisfacer la creciente demanda mundial de proteínas sostenibles, lo que mejora significativamente la presencia global de la empresa en el sector manufacturero y refuerza su liderazgo en los mercados de proteínas alternativas y nutrición sostenible.

A medida que la innovación en proteínas se convierte en una prioridad estratégica en todo el sector alimentario, las principales empresas alimentarias están integrando soluciones proteicas multifuncionales en sus carteras de productos. La publicación especializada Foodaily comentó: Más allá de las proteínas animales y vegetales tradicionales, están surgiendo rápidamente nuevas fuentes, como la proteína de levadura, que aportan una nueva vitalidad al mercado. La expansión de Angel Yeast se alinea directamente con esta tendencia creciente.

En 2025, el producto de proteína de levadura de la empresa, AngeoPro, recibió los premios iSEE Tecnología innovadora del año y FoodBev Mejor innovación en ingredientes por su excepcional rendimiento. Como proteína novedosa, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, es rica en aminoácidos completos y fibra dietética. Gracias a la continua mejora tecnológica, AngeoPro alcanza una pureza líder en el sector y un perfil de sabor limpio y sin notas desagradables. Su sabor limpio permite su consumo directo o su mezcla con suero y soja, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones multiproteicas.

A diferencia de las proteínas animales o vegetales tradicionales, la proteína de levadura de Angel Yeast se produce utilizando tecnología avanzada de biofermentación. Esta nueva línea integra tecnologías de control de procesos de última generación, lo que permite la automatización completa del proceso, desde la fermentación, la autólisis y la separación hasta el secado, al tiempo que establece un sistema de producción inteligente e integral que abarca las materias primas, el envasado y el almacenamiento. Todo el proceso de fabricación se lleva a cabo en tanques de fermentación controlados, lo que lo hace independiente del clima, la estación o la ubicación. Esto permite una producción estable y altamente eficiente durante todo el año y proporciona una fuente de proteínas que es a la vez eficiente en cuanto a recursos y sostenible. La planta tiene actualmente una producción de 11.000 toneladas al año, con capacidad de expansión incorporada para satisfacer el crecimiento futuro del mercado.

Li Ku, director general del Centro de Tecnología de Nutrición Proteica y Aromatizantes de Angel Yeast, afirmó: A medida que las prioridades mundiales siguen desplazándose hacia la salud, la nutrición y la sostenibilidad, vemos un potencial de mercado sin precedentes para la proteína de levadura. Li añadió: Seguiremos acelerando la expansión de la producción para ofrecer soluciones de proteína de levadura más innovadoras, de alta calidad y fiables a los clientes y consumidores de todo el mundo, y ayudar a impulsar un futuro más sostenible para la industria alimentaria mundial.

