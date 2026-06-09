ANTICITERA: HUBLOT COMBINA LA HISTORIA ANTIGUA, LA INNOVACIÓN EN RELOJERÍA Y LA EXPLORACIÓN PIONERA

(Información remitida por la empresa firmante)

NYON, Suiza, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte de su compromiso con la investigación científica, la innovación y la conservación del patrimonio, Hublot se ha asociado con el creador de contenido suizo Anil Brancaleoni para documentar una extraordinaria misión científica a la isla griega de Anticitera. Este contenido exclusivo, disponible en los canales de YouTube de Hublot y el de Brancaleoni (Anil B), ofrece una inmersión única en una aventura que combina historia antigua, exploración pionera y tecnología de vanguardia en la búsqueda del origen del tiempo.

Desde 2014, el departamento Hublot Xplorations ha dedicado más de dos semanas al año a acompañar misiones a la isla de Anticitera, desempeñando un papel fundamental como apoyo técnico de los equipos de buceo arqueológico. Especializado en la investigación y el desarrollo de materiales revolucionarios, este innovador departamento se encarga, entre otras cosas, de diseñar drones submarinos de última generación. Estos drones permiten detectar con mayor precisión los objetos que aún se encuentran enterrados en el yacimiento del famoso naufragio de la Antigüedad, lo que contribuye a la conservación y el estudio de este tesoro histórico en condiciones óptimas.

El documental sigue al equipo de Hublot Xplorations y a Anil Brancaleoni durante 18 días, mientras acompañan a un equipo internacional de arqueólogos, buceadores y especialistas en la exploración del yacimiento donde se descubrió el famoso mecanismo de Anticitera en 1901. Este objeto único, que data aproximadamente del año 60 a. C., se considera la calculadora astronómica más antigua que se conoce. Capaz de predecir los movimientos de las estrellas, los eclipses y otros fenómenos celestes con una precisión extraordinaria, demostró un nivel de conocimiento tecnológico muy adelantado a su tiempo.

En 2012, Hublot rindió homenaje a este fascinante objeto con la presentación del reloj Hublot Antikythera, una obra maestra de la relojería diseñada para reproducir las complejas funciones astronómicas del antiguo mecanismo

a la escala de un reloj de pulsera. Este reloj, que representa una verdadera proeza técnica, cuenta con complicaciones que registran los ciclos lunares, los eclipses y la posición de las estrellas, al igual que su antecesor de la antigüedad. Diseñado como un reloj conceptual, el Hublot Antikythera simboliza la convergencia entre la historia, la ciencia y la innovación, y encarna a la perfección el espíritu de la marca.

Un año después, en 2013, Hublot presentó el Antikythera SunMoon. Inspirado en el mundo de Anticitera, este reloj de gran precisión cuenta con pantallas para el Sol y la Luna. El modelo permite al usuario averiguar el signo del zodiaco correspondiente a una fecha determinada teniendo en cuenta la precesión de los equinoccios.

Mathias Buttet, director de Investigación y Desarrollo de Hublot, explica: Cada mecanismo de reloj es una declaración: el tiempo es un bien precioso y merece ser valorado con un enfoque audaz y creativo.

Además de las inmersiones complejas y las sesiones informativas técnicas, el documental también ofrece una visión de la vida cotidiana en esta remota isla, donde viven aproximadamente veinte personas. Revela la pasión y la determinación de los equipos que, desde 2010, han estado trabajando en condiciones difíciles para preservar este patrimonio de valor incalculable.

Este proyecto ilustra a la perfección la unión entre la relojería de precisión, la historia antigua y la exploración pionera, todos ellos valores fundamentales para Hublot. Además de sus contribuciones a la investigación arqueológica, Hublot Xplorations participa también en proyectos ambiciosos como la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, lo que demuestra su compromiso con la innovación y el descubrimiento.

No te pierdas esta fascinante aventura, en los canales de YouTube de Hublot y Anil B. Una oportunidad única para descubrir cómo Hublot traspasa los límites de la tecnología al servicio de la historia y la ciencia.

Descubre el documental en vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Ndi6pCrKOB8&

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