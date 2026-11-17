(Información remitida por la empresa firmante)

Empresas propiedad de mujeres y profesionales han sido homenajeadas en una ceremonia de premios celebrada en la ciudad de Nueva York

FAIRFAX, Va., 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Los Premios Stevie para Mujeres Empresarias, los máximos galardones mundiales para mujeres emprendedoras, ejecutivas, empleadas y las organizaciones que dirigen, han anunciado a las ganadoras del año 2026.

Los Premios Stevie para Mujeres Empresarias son un certamen internacional organizado por los creadores de los International Business Awards y los American Business Awards. El Premio Stevie es ampliamente reconocido como el galardón empresarial más prestigioso a nivel mundial.

Las finalistas de la edición de 2026 se anunciaron en septiembre. La entrega de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce se dio a conocer durante una gala celebrada el lunes 16 de noviembre en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Más de 480 mujeres profesionales nominadas y sus acompañantes asistieron a la ceremonia, que se transmitió en directo a través de Vimeo.

La edición de 2026 recibió más de 1.500 nominaciones de organizaciones y personas de 56 países. Se premió a las ganadoras por sus logros concedidos en más de 100 categorías, incluyendo Ejecutiva del Año, Emprendedora del Año, Empresa Más Innovadora del Año, Startup del Año y Empresa Dirigida por Mujeres del Año. Más de 210 profesionales de ocho comités de evaluación especializados determinaron las ganadoras de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce.

Los trofeos del Gran Premio Stevie se entregaron a cinco organizaciones que presentaron el mejor conjunto de trabajos al concurso, ya sea a su propio nombre o a nombre de uno o más clientes. No es posible solicitar estos premios de forma directa. Los ganadores del Gran Premio se determinaron según el número total de Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce obtenidos en el concurso. Un Premio Stevie de Oro concedía 3 puntos, un Premio Stevie de Plata 2 puntos y un Premio Stevie de Bronce 1,5 puntos.

Los ganadores del Gran Premio Stevie 2026, ordenados de mayor a menor puntuación, son los siguientes:

Award Writing Services, con 122 puntos por 11 premios Stevie de oro, 19 de plata y 24 de bronce, conseguidos en nombre propio y de sus clientes.

IBM, a nivel mundial, con 43 puntos por cinco premios Stevie de oro, 11 de plata y 4 de bronce.

Cherishers 811 CIC, Rugeley, Staffordshire, Reino Unido, con 42,5 puntos por dos premios Stevie de oro, 10 de plata y 11 de bronce.

Purpol Marketing, Chippenham, Reino Unido, con 42 puntos por tres premios Stevie de oro, 12 de plata y seis de bronce.

The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, Wyoming, Estados Unidos, con 30,5 puntos por cuatro premios Stevie de oro, siete de plata y tres de bronce.

Las ganadoras de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce de 2026 representan un grupo diverso de organizaciones grandes y pequeñas de todo el mundo. Entre las ganadoras destacadas del Premio Stevie de Oro de este año se incluyen:

Surbhi Dhir, directora de Servicios Financieros, Banca y Mercados de Capitales de Capgemini , Toronto, Canadá, nominada a Ejecutiva del Año en la categoría de Servicios Empresariales (más de 2.500 empleados).

Marina Vernetti, directora de Operaciones para Europa, Reino Unido y África de Genpact , Bucarest, Rumania, nominada a Ejecutiva del Año en la categoría de Servicios Empresariales (más de 2.500 empleados).

Olanda Sharp-Buckley, vicepresidenta de la Organización de Aprendizaje de Dell, Dell Technologies , Austin, Texas, Estados Unidos, nominada a Ejecutiva del Año en la categoría de Servicios Empresariales (más de 2.500 empleados).

Eman Al Amri, directora del Instituto de Medios Al Jazeera , Doha, Qatar, nominada a Ejecutiva del Año en la categoría de Gobierno o Sin Ánimo de Lucro (de 11 a 2.500 empleados).

Kübra Kalyoncu, presidenta del Consejo de Administración de Kalyon PV Solar Technologies , Ankara, Turquía, nominada a Mujer Más Innovadora del Año en la categoría de Industria.

Carla Moreno Gamboa, Netforce GS, Lima, Perú, por su labor como Líder del Año en Ciberseguridad (Femenina).

Turkcell , Estambul, Turquía, por su contribución a la educación de niñas y mujeres jóvenes.

Kyndryl , Nueva York, Estados Unidos, por su contribución a la educación de niñas y mujeres jóvenes.

Intel Foundry, Santa Clara, California, Estados Unidos, por su trayectoria en marketing B2B.

Dell Technologies , Austin, Texas, Estados Unidos, por su excelencia en innovación en IA (a nivel organizacional).

National Talents Company, Dubái y Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, por ser la empresa de mayor crecimiento del año propiedad de mujeres o dirigida por ellas.

Consejo de Mujeres Empresarias de Bulgaria , Sofía, Bulgaria, por ser la organización del año (gubernamental o sin ánimo de lucro) con 10 empleados o menos.

Forma Makina , Estambul, Turquía, por ser el equipo directivo del año en una organización propiedad de mujeres o dirigida por ellas (con más de 10 empleados).

Access Offshoring , Brisbane, Australia, por la mejor solución de RR.HH./Gestión de personal impulsada por IA.

FGX Strategic Solutions para bufetes de abogados , São Paulo, Brasil, por sus logros en innovación en IA por parte de un departamento.

Las organizaciones que ganaron dos o más premios Stevie de Oro, además de los ganadores del Gran Premio mencionados anteriormente, incluyen:

4 Voices, Morningside, Queensland, Australia

Access Offshoring, Brisbane, Australia

Avahi Inc., San Francisco, CA, Estados Unidos

BELBİM, Estambul, Turquía

Cadence Speaker Academy, Billings, MT, Estados Unidos

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins, Cleveland, OH, Estados Unidos

Doctora Hala El-Wakeel, National Talents Company y Universidad Imam Abdulrahman Bin Faisal – Facultad de Diseño, Dammam, Provincia Oriental, Arabia Saudita

Domtar, Fort Mill, SC, Estados Unidos

Ebebek Mağazacılık A.Ş., Ataşehir/Estambul, Turquía

Ebony Bunz Creative, North Lakes, Queensland, Australia

Elephant in the Room Consulting, Carindale, QLD, Australia

Epique Realty, Houston, TX, Estados Unidos

HALKBANK, Estambul, Turquía

Innovative Leadership Institute, Columbus, OH, Estados Unidos .

Intel Foundry, Santa Clara, CA, Estados Unidos

Kalyon PV Solar Technologies, Ankara Turquía

Lead & Empower Her, Coronado, CA, Estados Unidos

LickYourPhone Media, Sídney, NSW, Australia

Light Source Communications (LSC), Southgate, MI, Estados Unidos

Miles for Smiles Cancer Foundation, Kamloops, BC, Canadá

National Talents Company, Khobar, Provincia Oriental, Arabia Saudita

Qnovo, Milpitas, CA, Estados Unidos

ShellShocked Media, Gold Coast, QLD, Australia

SnoozeShade, Londres, Reino Unido

Supernal World Creations, Naples, FL, Estados Unidos

Teeny Tiny Homes, Brisbane, Queensland, Australia

The Audacious Agency, Maroochydore, QLD, Australia

The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, WY, Estados Unidos

TheSmartInteractive, Estambul, Turquía

ThriveAxis, Vancouver, WA, Estados Unidos

UnitedHealthcare Consumer Services, Eden Prairie, MN, Estados Unidos

Viderity, Leesburg, VA, Estados Unidos

Visite http://women.stevieawards.com/ si desea conocer la lista completa de ganadores de Stevie según su categoría.

Acerca de los Premios Stevie

Desde 2002, los Premios Stevie se encuentran entre los programas de premios empresariales más prestigiosos del mundo, reconociendo los logros sobresalientes en el ámbito laboral a nivel global. El nombre "Stevie" deriva de la palabra griega stephanos, que significa "coronado".

Los Premios Stevie incluyen nueve programas de premios empresariales:

Premios Stevie de Asia-Pacífico

Premios Stevie de Alemania

Premios Stevie de Oriente Medio y Norte de África

Premios American Business Awards

Premios International Business Awards

Premios Stevie para Grandes Empleadores

Premios Stevie para Mujeres Empresarias

Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica

Premios Stevie a Ventas y Servicio al Cliente

Cada año, los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones de organizaciones en más de 70 países y territorios, siendo un reconocimiento para las organizaciones de todos los tamaños y para los profesionales que están detrás de su éxito.

Aprenda más en www.StevieAwards.com.

Contacto para medios:

Nina Moore+1 703 547 8389Nina@stevieawards.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/anunciadas-las-ganadoras-de-la-23-edicion-de-los-premios-stevie-para-mujeres-empresarias-302942408.html