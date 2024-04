Anuncio de revisión estratégica

(Información remitida por la empresa firmante)

NO DISPONIBLE PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE EN, HACIA, O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE DICHA JURISDICCIÓN.

ATENAS, Grecia, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Habiendo superado consistentemente sus objetivos y metas estratégicas, MYTILINEOS Energy & Metals ("MYTILINEOS") ha iniciado una revisión y evaluación de sus opciones estratégicas, en consulta con sus asesores financieros, legales y fiscales, con miras a continuar generando crecimiento y creación de valor para los accionistas.

Como parte de esta revisión estratégica integral, MYTILINEOS evaluará varias oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico, su modelo de asignación de capital, su estructura de balance óptima y su estructura de cotización adecuada.

MYTILINEOS está comprometida con el crecimiento internacional, capitalizando su huella geográficamente diversa, siempre basándose en su herencia, ingenio y espíritu emprendedor griegos, dentro de un entorno de gobernanza sólido.

En este contexto, MYTILINEOS está considerando una posible cotización en una bolsa internacional, incluida la Bolsa de Valores de Londres, dentro de los próximos 12 a 18 meses, teniendo en cuenta su presencia geográfica cada vez más diversificada y con el objetivo de ofrecer mayor liquidez a sus inversores. Independientemente del resultado de esta revisión estratégica, MYTILINEOS sigue comprometida con su contribución a la economía y a la sociedad griegas, con operaciones sólidas y generación de ingresos fiscales en Grecia y la expectativa de seguir cotizando en la Bolsa de Atenas, donde MYTILINEOS lo hace desde 1995.

MYTILINEOS ha logrado una transformación significativa en los últimos años, lo que se demuestra a través de un crecimiento de ingresos y rentabilidad de casi 4 veces en los 5 años previos a 2023. MYTILINEOS apunta a fortalecer aún más su amplio alcance internacional, así como su sólida posición nacional. La revisión estratégica tiene como objetivo garantizar que MYTILINEOS mantenga su trayectoria de crecimiento y permanezca completamente alineada, en todos los segmentos de sus negocios, con su visión estratégica a largo plazo, mientras maximiza el valor entregado a los accionistas.

Citigroup Global Markets Europe AG y Morgan Stanley & Co. International plc actúan como asesores financieros de MYTILINEOS en su revisión estratégica.

Clifford Chance LLP actúa como asesor legal internacional.

Zepos & Yannopoulos actúa como asesor legal en relación con la legislación griega.

EY actúa como asesor fiscal internacional.

MYTILINEOS:

ΜYTILINEOS Energy & Metals es una empresa industrial y energética multinacional, líder en las industrias metalúrgica y energética, enfocada en la sostenibilidad y la economía circular. La Compañía cotiza en la Bolsa de Atenas, con una facturación y un EBITDA consolidados de 5.492 millones de euros y 1.014 millones de euros, respectivamente. MYTILINEOS es un punto de referencia para la metalurgia "verde" competitiva a nivel europeo y global, mientras opera la única unidad de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario verticalmente integrada en la Unión Europea (UE) con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, MYTILINEOS ofrece soluciones integrales, que cubren proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, junto con inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. La Compañía está activa en los mercados de los cinco continentes, en 40 países, adoptando un modelo sinérgico a gran escala entre los sectores metalúrgico y energético, mientras lleva a cabo el desarrollo integral de importantes proyectos de infraestructura energética.

Para más información, visite: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Descargo de responsabilidad: Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi"), que está regulado por el Banco Central Europeo y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), y Morgan Stanley & Co. International plc, que está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial ("PRA") y regulada por la PRA y la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA"), actúan como asesores financieros de MYTILINEOS S.A. y de nadie más en relación con la transacción y los asuntos aquí descritos, y no será responsable ante cualquier persona que no sea MYTILINEOS S.A. por proporcionar las protecciones proporcionadas a los clientes de Citi o Morgan Stanley, respectivamente, o por brindar asesoramiento en relación con cualquier asunto mencionado en este documento. Ni Citi ni Morgan Stanley, ni ninguna de sus respectivas subsidiarias, sucursales o afiliadas tienen o aceptan ningún deber, obligación o responsabilidad de ningún tipo (ya sea directa o indirecta, ya sea por contrato, agravio, bajo ley o de otro modo) hacia cualquier persona que no sea un cliente de Citi o Morgan Stanley, según corresponda, en relación con cualquier asunto mencionado en este documento.

ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE NI FORMA PARTE DE NINGUNA OFERTA DE VENTA O SOLICITUD DE CUALQUIER OFERTA PARA COMPRAR NINGÚN VALOR EMITIDO POR MYTILINEOS NI PARTE DE ÉL FORMARÁ LA BASE DE CUALQUIER CONTRATO O COMPROMISO DE COMPRA O SERÁ FIABLE EN RELACIÓN CON CUALQUIER CONTRATO O COMPROMISO DE COMPRA. VALORES EMITIDOS POR MYTILINEOS.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2384981...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/anuncio-de-revision-estrategica-302128517.html