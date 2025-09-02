Anycubic, diez años empoderando a cinco millones de creadores con impresión 3D democratizada

(Información remitida por la empresa firmante)

-Anycubic cumple diez años: empoderando a cinco millones de creadores con una década de impresión 3D democratizada

SHENZHEN, China, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este septiembre, Anycubic celebra su décimo aniversario, un hito que marca una década de avances tecnológicos y una trayectoria compartida con una comunidad global de creadores. Lo que comenzó como un pequeño equipo que ensamblaba su primer prototipo en una húmeda oficina de Shenzhen se ha convertido en una empresa líder en impresión 3D para el consumidor, impulsando la innovación en más de 200 países y regiones.

Fundada en 2015, cuando la impresión 3D para el consumidor daba sus primeros pasos, el crecimiento de Anycubic hasta alcanzar una comunidad de casi 5 millones de usuarios se ha guiado por un principio simple: escuchar. La evolución de los productos de la compañía no se ha basado únicamente en la tecnología, sino en la valiosa retroalimentación de artistas, educadores, ingenieros y aficionados, lo que garantiza que cada innovación resuelva una necesidad real.

"Diez años después, lo que más importa no son las máquinas que hemos construido, sino las personas que las usan", afirmó James Ouyang, cofundador y director de tecnología de Anycubic. "Nuestro objetivo siempre ha sido simple: hacer que la impresión 3D sea más sencilla, fiable y accesible para todos, y esto es solo el comienzo".

Dos pilares de innovación: FDM y resina

La estrategia de Anycubic se basa en dos familias de productos principales: la serie de filamentos Kobra (FDM) y la serie de resinas Photon. Juntas, conforman un ecosistema integral respaldado por consumibles especializados, accesorios como estaciones de lavado y curado, y software interno como Anycubic Slicer Next, que culmina en la plataforma comunitaria Makeronline que conecta e inspira a usuarios de todo el mundo.

Los últimos años han supuesto avances clave. En 2024, el lanzamiento de la Kobra 3 Combo acercó la impresión multicolor avanzada a un precio inferior a los 1.000 dólares, haciendo que una tecnología que antes era de nicho fuera ampliamente accesible. Ese mismo año, la Kobra S1 Combo debutó con un sistema de movimiento CoreXY completamente cerrado, que combina alta velocidad, precisión e impresión de hasta ocho colores en una máquina completamente cerrada y fácil de usar. Estos lanzamientos consolidaron la misión de la compañía: democratizar las funciones avanzadas de impresión 3D para la mayoría, no para unos pocos.

Éxito de mercado y reconocimiento de la crítica

Esta visión ha encontrado una contundente validación en el mercado. La Kobra 3 Combo dominó rápidamente las ventas de impresoras 3D multicolor en Amazon US, consolidando el liderazgo de Anycubic en Europa. La presentación de la Kobra S1 Combo en Formnext Frankfurt 2024 generó un interés sin precedentes, impulsando el tráfico al sitio web oficial de Anycubic a más del doble del total de los dos años anteriores.

Más allá del éxito comercial, Anycubic ha sido reconocida constantemente por expertos de la industria y publicaciones como Forbes, CNET y Tom's Hardware por su equilibrio entre calidad, fiabilidad y asequibilidad. El compromiso de la compañía con un diseño minucioso ha sido confirmado por prestigiosos premios, como el Red Dot Design Award, el iF Design Award y el A'Design Award. Este reconocimiento colectivo subraya un amplio consenso: Anycubic se ha ganado la confianza tanto de profesionales como de creadores habituales.

"Al iniciar nuestra segunda década, nuestro objetivo es convertir a Anycubic no solo en un proveedor de impresoras, sino en un socio de confianza en el camino creativo de cada creador, desde las aulas hasta los estudios y talleres", afirmó Ancen, vicepresidente de Anycubic.

Este espíritu de colaboración define cómo Anycubic celebra su décimo aniversario con su comunidad.

Un mes de celebración

Para expresar su gratitud a su comunidad global, Anycubic lanza promociones especiales por su 10º aniversario con descuentos de hasta el 50%, junto con campañas creativas bajo el lema "Ama y comparte" durante todo septiembre. Celebra no solo la tecnología, sino también las conexiones e ideas que unen a los creadores de todo el mundo. Del 2 de septiembre al 8 de octubre, los clientes que adquieran modelos de impresora seleccionados recibirán una garantía extendida para las piezas vulnerables, mientras que la colaboración de Anycubic con Seel garantiza una triple protección contra pérdidas, daños y retrasos en los pedidos en línea, lo que añade tranquilidad a cada celebración.

Al entrar Anycubic en su segunda década, su enfoque no se centra solo en el avance tecnológico, sino en ayudar a la imaginación a tomar forma, empoderando a los creadores de todo el mundo para convertir sus ideas más audaces en realidad, imprimiendo el futuro, capa por capa.

