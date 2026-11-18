(Información remitida por la empresa firmante)

- Anycubic presenta los avances de su colaboración con Thingiverse y la herramienta de creación con IA AnyLab en Formnext 2026

FRANKFURT, Alemania, 18 de noviembre de2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, marca de impresoras 3D para el consumidor, estará presente en Formnext 2026 en Frankfurt, Alemania, en el stand F01 del pabellón 12.0. La compañía va a mostrar sus impresoras 3D FDM y de resina, su software complementario y sus servicios de contenido digital. Este año, Anycubic destacará el progreso de su colaboración exclusiva junto a Thingiverse y presentará AnyLab, su herramienta de creación 3D con inteligencia artificial, por primera vez en la feria. La muestra servirá para resaltar los últimos avances en el ecosistema de impresión 3D para el consumidor de Anycubic, que abarca recursos de modelos, creación asistida por IA y el flujo de trabajo de impresión.

Ampliando la comunidad Maker y mejorando la experiencia de impresión

Durante la exposición, Anycubic llevó a cabo la presentación en el Escenario Tecnológico de la ponencia "Anycubic MakerOnline: Novedades y próximos pasos". La sesión se encargó de abordar la alianza exclusiva con Thingiverse, una de las mayores comunidades de modelos 3D del mundo, las capacidades de creación con IA de AnyLab y sus planes de desarrollo futuros, delineando la dirección que tomará la compañía en cuanto a contenido de modelos, herramientas creativas y la experiencia de impresión en general.

Anycubic ya había anunciado una alianza exclusiva junto a Thingiverse, que proporciona a sus usuarios acceso a su biblioteca de más de dos millones de modelos 3D públicos. Gracias a esta colaboración, Anycubic adaptará modelos seleccionados para la impresión multicolor y los convertirá en archivos 3MF compatibles con impresoras, simplificando la coloración y la preparación para la impresión. Esta alianza respalda la estrategia a largo plazo de Anycubic de integrar contenido de modelos, software y hardware en una experiencia de impresión 3D más fluida, ayudando a los usuarios a convertir su inspiración creativa en impresiones exitosas.

Además de ampliar sus recursos de modelos, Anycubic también lleva a cabo la exploración de la creación 3D asistida por IA. En Formnext, la compañía presenta AnyLab, su herramienta de creación 3D con IA, por primera vez en una exposición. Los usuarios pueden generar modelos 3D a partir de descripciones de texto o imágenes de referencia. Anycubic está desarrollando un flujo de trabajo más completo que incluye la generación de modelos, la vista previa, las comprobaciones de imprimibilidad, la preparación para la impresión y el envío de trabajos.

En lo que respecta al futuro, Anycubic planea mejorar la preparación para la impresión adaptando la orientación del modelo, las estructuras de soporte y la configuración de impresión al modelo, la impresora y el material, al tiempo que simplifica las instrucciones de configuración. A largo plazo, la compañía aspira a ampliar la creación asistida por IA para que los usuarios puedan diseñar modelos 3D personalizados que resuelvan problemas cotidianos, reflejen su estilo individual y ofrezcan nuevas formas de experimentar.

Explorando las necesidades de los usuarios y las aplicaciones futuras

Más allá del espacio de exposición, Anycubic también va a llevar a cabo la organización de seminarios y entrevistas con usuarios para obtener información más detallada sobre sus necesidades, experiencias y desafíos cotidianos de impresión, aportando valiosas perspectivas para el desarrollo e innovación de futuros productos.

Experiencias en el sitio y una diversa gama de productos

En Formnext, Anycubic lleva a cabo la presentación de contenido de su colaboración con Thingiverse, con modelos seleccionados que abarcan diseños automotrices, juegos de mesa, vestuario, decoración del hogar, estructuras esqueléticas y arquitectura. Su gama de impresoras FDM y de resina incluye la Kobra X, la Kobra S1 Max Combo y la Photon P1, contando con impresiones físicas que ilustran aplicaciones en impresión multicolor, producción de gran formato e impresión de resina con gran detalle.

Los visitantes también pueden probar AnyLab en un área práctica dedicada, donde pueden generar modelos 3D a partir de descripciones de texto o imágenes de referencia. En el expositor se muestra además una instalación gigante de un escarabajo impresa en 3D, mostrando las capacidades de impresión de Anycubic y las posibilidades creativas de la impresión 3D en el arte, el diseño y más allá.

Acerca de Anycubic

Fundada en el año 2015, Anycubic es una marca de impresión 3D para el consumidor que ofrece impresoras 3D FDM y de resina, materiales de impresión, herramientas de software y recursos de modelos digitales. Sus productos y servicios llegan a más de 200 países y regiones en todo el mundo.

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