AOP Health se estandariza en Veeva Industry Cloud para ciencias de la vida en todas sus áreas de negocio

(Información remitida por la empresa firmante)

La biofarmacéutica internacional, especializada en enfermedades raras y cuidados intensivos, conecta I+D, calidad, comercialización y datos en la plataforma Veeva Vault para impulsar la innovación

PLEASANTON, Calif. y VIENA, 10 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que AOP Health, líder internacional en terapias integradas para enfermedades raras y cuidados intensivos, está estandarizando aplicaciones en la plataforma Veeva Vault para impulsar un crecimiento global más rápido. Al conectar la investigación clínica, el desarrollo, la calidad y la comercialización en Veeva Development Cloud, Quality Cloud, Commercial Cloud y Data Cloud,, AOP Health puede optimizar las operaciones, eliminar silos y acelerar la entrega de medicamentos críticos a los pacientes.

"La misión de AOP Health es proporcionar soluciones terapéuticas integradas que mejoren la vida de los pacientes con enfermedades raras y críticas. Durante casi 30 años, AOP Health se ha dedicado a este propósito", afirmó Bernard Seiser, vicepresidente de Digital, Datos y TI de AOP Health. "Al modernizar nuestra base tecnológica y conectar a equipos clave desde el desarrollo hasta la comercialización, Veeva Industry Cloud for Life Sciences respalda esta labor duradera y permite a AOP Health escalar sin problemas y acelerar el tiempo de atención al paciente".

AOP Health se especializa en terapias integradas para enfermedades raras y medicina intensiva. Con una única base tecnológica, AOP Health permitirá a los equipos clínicos, regulatorios, de seguridad y calidad desarrollar nuevos tratamientos de forma más eficiente, a la vez que fortalece la calidad, la seguridad farmacológica y el cumplimiento normativo. Para los equipos comerciales y de datos, una plataforma común ayudará a garantizar una colaboración más estrecha entre ventas, marketing y medicina, para ofrecer experiencias de cliente fluidas y una mayor comprensión.

"La visión de AOP Health es clara: una estrategia de nube conectada impulsa la eficiencia, facilita el crecimiento y ayuda a obtener mejores resultados para los pacientes", afirmó Rik van Mol, vicepresidente sénior de Estrategia de Desarrollo de la Nube de Veeva. "Nuestra colaboración se basa en valores compartidos y el objetivo de transformar la forma en que AOP presta servicios a las comunidades de enfermedades raras y cuidados intensivos con Veeva Industry Cloud for Life Sciences".

Información adicionalConecte con Veeva en LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Acerca de AOP Health

AOP Health es un grupo empresarial global con sede en Austria, donde se encuentra la sede de AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ("AOP Health"). Desde 1996, el Grupo AOP Health se ha dedicado al desarrollo de soluciones innovadoras para abordar necesidades médicas no cubiertas, especialmente en los campos de las enfermedades raras y la medicina intensiva. El grupo se ha consolidado internacionalmente como pionero en soluciones terapéuticas integradas y opera en todo el mundo a través de filiales, representaciones y una sólida red de socios. Con el lema "Necesidades. Ciencia. Confianza", el Grupo AOP Health enfatiza su compromiso con la investigación y el desarrollo, así como la importancia de forjar relaciones con médicos y grupos de defensa de los pacientes para garantizar que las necesidades de estos grupos de interés se reflejen en todos los aspectos de las acciones de la compañía.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los presentados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

Contacto:Jeremy WhittakerVeeva Systemsjeremy.whittaker@veeva.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aop-health-se-estandariza-en-veeva-industry-cloud-para-ciencias-de-la-vida-en-todas-sus-areas-de-negocio-302709706.html