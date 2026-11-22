(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 22 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La APEC CEO Summit 2026 concluyó el 18 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Qianhai, en Shenzhen. Organizada por el Consejo de China para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), la cumbre se celebró del 17 al 18 de noviembre como evento paralelo a la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC. El presidente Xi Jinping asistió a la ceremonia de inauguración y pronunció un discurso principal. La cumbre reunió a más de 2.000 líderes políticos y empresariales provenientes de las 21 economías de APEC y de otras 13 economías ajenas a APEC, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza.

Bajo el lema "Prosperar y ganar el futuro juntos", la cumbre incluyó la ceremonia de apertura, discursos de los líderes de las economías de APEC, un diálogo empresarial, debates temáticos, la ceremonia de clausura y el traspaso de la sede. A la cumbre asistieron líderes de economías de APEC como Australia, Canadá, Chile, Hong Kong (China), la República de Corea, Malasia, México, Rusia, Tailandia y Vietnam, quienes pronunciaron discursos o intervenciones, o participaron en mesas redondas. Más de 40 directivos de destacadas empresas chinas y extranjeras, así como de importantes asociaciones empresariales, intercambiaron puntos de vista sobre las perspectivas económicas de la región Asia-Pacífico y las nuevas oportunidades de cooperación, conectividad, inteligencia artificial, desarrollo sostenible, el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), la economía digital, el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, y la transformación digital y ecológica.

Ren Hongbin, presidente de CCPIT y presidente de la APEC CEO Summit 2026, presidió la ceremonia de apertura. En la ceremonia de clausura, en nombre de la comunidad empresarial de Asia-Pacífico, presentó la 'Iniciativa de Shenzhen' de APEC CEO Summit 2026, en la que se aboga por profundizar en una economía regional abierta, impulsar un crecimiento inclusivo mediante la innovación tecnológica, fortalecer la conectividad regional y trabajar conjuntamente para alcanzar una prosperidad compartida. Es la primera vez en los 30 años de historia de la cumbre que los resultados se presentan bajo la forma de una iniciativa.

Durante la ceremonia de traspaso, Ren Hongbin cedió la responsabilidad de organizar la próxima APEC CEO Summit a Nguyen Quang Vinh, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam.

Más información: https://www.apecceosummit2026.cn/en/apec...

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