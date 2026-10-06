Applied Intuition se asocia con Honda para acelerar el desarrollo de SDV de próxima generación

(Información remitida por la empresa firmante)

-Applied Intuition se asocia con Honda para acelerar el desarrollo de vehículos definidos por software de próxima generación

La colaboración combina la agilidad en el desarrollo de software de Silicon Valley con la excelencia de la ingeniería japonesa para impulsar la plataforma SDV integral de Honda

SUNNYVALE, Calif. y TOKIO, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., líder en soluciones de IA física para todo tipo de máquinas móviles, anunció hoy una asociación con Honda Motor Co., Ltd. para acelerar el desarrollo de software para los vehículos definidos por software (SDV) de próxima generación del fabricante.

Mediante esta colaboración, Applied Intuition aprovechará su software Vehicle OS para agilizar considerablemente el desarrollo interno de Honda de una plataforma SDV centralizada, actualizable y altamente personalizada. La alianza reúne a destacados talentos de ingeniería de Honda y a equipos de software de élite de Japón y Silicon Valley para impulsar una plataforma SDV integral, diseñada para dar soporte a la arquitectura de vehículos de próxima generación de Honda.

"Honda avanza hacia un futuro definido por el software, en el que los vehículos pueden evolucionar continuamente y ofrecer experiencias altamente personalizadas a nuestros clientes", afirmó Mahito Shikama, director de Operaciones de Estrategia Corporativa de Honda Motor Co., Ltd. "Gracias a la colaboración con Applied Intuition, podemos acelerar nuestros esfuerzos de desarrollo interno y, al mismo tiempo, mantener el control sobre la arquitectura de nuestros vehículos y la dirección de nuestro software".

Honda lidera uno de los principales programas de producción de fabricantes de equipos originales (OEM) para el mercado masivo a nivel mundial; esta alianza refleja la ambición técnica de ofrecer una plataforma única de vehículo definido por software (SDV) que respalde arquitecturas de vehículo avanzadas y experiencias de usuario diferenciadas a escala global. El software Vehicle OS de Applied Intuition está diseñado para apoyar a los equipos internos de Honda en su objetivo de agilizar el desarrollo y reducir costes durante la transición de la compañía hacia los vehículos definidos por software. Applied Intuition aportará su experiencia en sistemas operativos y desarrollo de software, aplicable a todo tipo de sistemas de propulsión, incluidos los vehículos híbridos, respaldando así el compromiso histórico de Honda con la calidad, la seguridad y la fiabilidad.

"Honda es un fabricante de automóviles de talla mundial y a la vanguardia tecnológica; juntos, estamos acelerando el desarrollo de una plataforma SDV (vehículo definido por software) integral", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "Al combinar las prácticas de software de Silicon Valley con la excelencia en ingeniería de Honda, estamos haciendo posible una plataforma de vehículos centralizada y actualizable capaz de escalar hasta la producción".

La colaboración de Applied Intuition con Honda reafirma el papel de la empresa como socio de software de confianza para los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial. Gracias a sus alianzas existentes en regiones clave del mercado de vehículos de pasajeros —incluidas Europa y Estados Unidos—, Applied Intuition trabaja ahora con fabricantes de automóviles en todas las regiones principales del mundo.

Applied Intuition y Honda están estableciendo una colaboración basada en un rigor de ingeniería compartido, el trabajo en equipo a escala global y una visión común sobre cómo el software dará forma a la próxima era de la movilidad.

Acerca de Applied Intuition

Applied Intuition está desarrollando la tecnología para dotar de inteligencia a mil millones de máquinas. Fundada en 2017, esta empresa de Silicon Valley impulsa la IA física en los sectores de automoción, defensa, transporte, construcción, minería y agricultura. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, y cuenta con casi dos docenas de oficinas en todo el mundo, incluyendo Londres, Múnich, Tokio, Seúl y el área metropolitana de Washington D.C. Más información en applied.co, o envíe un email a press@applied.co.

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