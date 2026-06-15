APRIL convierte a ChatGPT en un nuevo canal de distribución para seguros

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APRIL anuncia el lanzamiento de su aplicación APRIL Moto dentro de ChatGPT de OpenAI, convirtiéndose en una de las primeras aseguradoras en ofrecer acceso a un presupuesto de seguro personalizado directamente a través de una conversación con inteligencia artificial.

Esta innovación marca un nuevo hito en la distribución de seguros. Ahora, los usuarios pueden obtener una cotización personalizada simplemente interactuando con ChatGPT, sin necesidad de completar formularios complejos ni seguir el proceso de compra tradicional.

La aplicación APRIL Moto entabla una conversación con los usuarios, recopila información sobre su vehículo, circunstancias personales y necesidades de cobertura, y se conecta en tiempo real con los motores de precios de APRIL Moto para generar una cotización personalizada adaptada a sus necesidades individuales. Los usuarios pueden continuar su proceso y completar la compra en tan solo unos clics.

Mientras que la mayoría de las experiencias conversacionales actuales se limitan a proporcionar información o estimaciones orientativas, la aplicación APRIL Moto ofrece una cotización de seguro real basada en condiciones de suscripción reales.

Con este lanzamiento, APRIL abre un nuevo canal de distribución que complementa su red de agentes, sitio web, plataformas de comparación y operaciones de venta telefónica. De esta forma, el Grupo responde a la evolución del comportamiento del consumidor en un momento en que las interfaces conversacionales se están convirtiendo cada vez más en la puerta de entrada natural a los servicios y a las decisiones de compra.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de innovación a largo plazo de APRIL, cuyo objetivo es simplificar, hacer más accesible y ofrecer una experiencia de seguro más fluida. Tras modernizar su infraestructura tecnológica e implementar numerosos casos de uso de inteligencia artificial para apoyar a empleados, socios y clientes, el Grupo da ahora un paso más al consolidar la IA como un canal de distribución integral.

Como corredor de seguros líder en Europa, APRIL continúa su ambición de anticiparse a las tendencias del mercado y ofrecer experiencias de cliente cada vez más sencillas, rápidas y personalizadas.

"Las interfaces conversacionales están transformando la forma en que los consumidores acceden a la información y toman decisiones. En el futuro, muchos procesos de contratación de seguros comenzarán con una conversación. Con APRIL Moto en ChatGPT, abrimos un nuevo canal de distribución que complementa y fortalece nuestro ecosistema de corredores y socios. La innovación solo crea valor cuando facilita la vida de los clientes y mejora la calidad del soporte y el asesoramiento que reciben". Éric Maumy, consejero delegado del grupo APRIL.

Acerca de APRIL

APRIL es el corredor de seguros mayorista líder en Francia, con una red de 30.000 corredores asociados en todo el mundo. Los 3.300 empleados de APRIL están comprometidos con brindar experiencias excepcionales a sus clientes y socios (particulares, profesionales y empresas) combinando lo mejor de las relaciones humanas y la tecnología en seguros de salud y protección individual y profesional, seguros de préstamos, seguros de salud internacionales, seguros de daños especializados y gestión patrimonial. APRIL aspira a convertirse en un actor digital, omnicanal y ágil, un referente en la experiencia del cliente y un líder en sus mercados, al tiempo que aborda los principales desafíos de responsabilidad social corporativa a través de su programa Oxygen. El Grupo APRIL opera en 25 países y registró ingresos de 907 millones de euros en 2025.

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