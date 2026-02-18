(Información remitida por la empresa firmante)

-Arabia Saudí anuncia el Future Aviation Forum 2026 para convocar a los líderes mundiales de la aviación y extender el crecimiento récord de la aviación

El Future Aviation Forum 2026 regresará a Riad del 20 al 22 de abril y reunirá a más de 11.000 líderes y expertos mundiales en aviación, incluidos reguladores y asociaciones de la industria, fabricantes, aerolíneas y aeropuertos.

FAF 2026 abordará los desafíos más urgentes de la aviación mundial, a la vez que mostrará las oportunidades de crecimiento e inversión sin precedentes que surgen en Arabia Saudí. La inscripción ya está abierta.

Arabia Saudí ha registrado un tercer año consecutivo de crecimiento récord en la aviación, con un aumento en el número de pasajeros y movimientos de vuelos de un 9,6 % adicional en 2025.

RIAD, Arabia Saudí, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Future Aviation Forum 2026 regresará a Riad del 20 al 22 de abril, reuniendo a más de 11.000 expertos y líderes mundiales de la aviación, incluyendo ministros, reguladores, fabricantes, aerolíneas y aeropuertos. La Autoridad General de Aviación Civil (GACA) inauguró el Foro y anunció un tercer año consecutivo de crecimiento récord de la aviación en Arabia Saudí. En 2025, Arabia Saudí transportó 140,9 millones de pasajeros, un 9,6 % más, y operó 980.000 vuelos, un incremento del 8,3 % en comparación con 2024.

El Future Aviation Forum 2026 se celebrará bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud. El Foro es el principal foro mundial de liderazgo en aviación, reconocido por la Organización de Aviación Civil Internacional. La edición de 2024 se saldó con más de 100 acuerdos y 20.000 millones de dólares en transacciones.

El Ministro de Transporte y Servicios Logísticos, Su Excelencia Saleh Al-Jasser, declaró:

"La aviación saudí está alcanzando nuevas cotas, ofreciendo conectividad y crecimiento en apoyo de la agenda Visión 2030 del Reino y los objetivos de la Estrategia Nacional de Transporte y Logística. El Future Aviation Forum 2026 mostrará las oportunidades sin precedentes de inversión, crecimiento e innovación que se están creando en todo el Reino para inversores, proveedores y operadores globales".

Su Excelencia el Presidente de GACA, Abdulaziz-Al Duailej, dijo:

El Future Aviation Forum 2026 reunirá una vez más a los líderes mundiales de la aviación para abordar los mayores desafíos de la aviación, en línea con el lema "Desbloquear el Crecimiento Global, Diseñar el Cielo del Futuro". Arabia Saudí se compromete a ejercer liderazgo global en los principales problemas de la aviación mundial, incluyendo las cadenas de suministro de fabricación, las limitaciones de capacidad, las disrupciones geopolíticas y el desarrollo del capital humano a nivel global".

GACA también confirmó que las ediciones de 2028 y 2030 del Foro se realizarán en colaboración con Richard Attias and Associates, empresa participada mayoritariamente por el Fondo de Inversión Pública Saudí. Este anuncio refleja el éxito de las tres ediciones anteriores y la demanda del evento por parte de los líderes de la aviación y los patrocinadores. Entre los asistentes al Foro se incluyen asociaciones reguladoras y de aviación globales, los principales fabricantes de aeronaves mundiales, aerolíneas, empresas proveedoras y proyectos de la Visión Saudí 2030.

GACA publicó el Informe de Tráfico Aéreo 2025 en la 19ª reunión del Comité Directivo del Sector de Aviación Saudí. El informe confirmó el aumento de la conectividad global a 176 destinos, lo que representa un incremento del 78 % con respecto a los niveles prepandemia. El número de pasajeros internacionales aumentó un 10,2 %, alcanzando los 76 millones, y el de pasajeros nacionales, hasta los 65 millones. Se prevé que Arabia Saudí continúe con una rápida expansión de la aviación en apoyo de su agenda de transformación Visión 2030, con más de 500 aviones pedidos por las aerolíneas nacionales y ampliaciones de la capacidad aeroportuaria en marcha en todo el Reino.

Para registrarse, visite el sitio web en https://futureaviation.gaca.gov.sa/en.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2902796...Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2902797...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arabia-saudi-anuncia-el-future-aviation-forum-2026-para-convocar-a-los-lideres-mundiales-de-la-aviacion-302691278.html