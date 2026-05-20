Aramco y Pasqal lanzan la primera computadora cuántica de Arabia Saudita (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aramco y Pasqal lanzan la primera computadora cuántica de Arabia Saudita y la primera plataforma comercial de computación cuántica como servicio de Oriente Medio

DHAHRAN, Arabia Saudita, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las empresas líderes mundiales en energía y productos químicos, en colaboración con Pasqal, líder mundial en computación cuántica de átomos neutros, inauguró hoy oficialmente el primer ordenador cuántico del Reino de Arabia Saudita.

Aramco y Pasqal también presentaron la primera plataforma comercial de Computación Cuántica como Servicio (QCaaS) en Oriente Medio, abriendo un nuevo capítulo en la creación de experiencia regional y acelerando el desarrollo de aplicaciones cuánticas en los sectores de energía, materiales e industria.

QCaaS, que representa un hito importante en el avance tecnológico de la región, permite el acceso remoto a la nube para clientes potenciales de todo el mundo. Ubicado en el centro de datos de Aramco en Dhahran, el ordenador proporciona a los clientes acceso inmediato y de baja latencia al hardware cuántico a través de una plataforma segura en la nube para abordar complejos desafíos industriales.

Ahmad O. Al Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco, declaró: "Este hito cuántico pertenece a nuestros investigadores, ingenieros y científicos saudítas. Al invertir en formación e investigación conjuntas, estamos desarrollando experiencia cuántica de primer nivel aquí mismo, en el Reino; una experiencia que impulsará la próxima generación de soluciones energéticas, acelerará el desarrollo de combustibles con bajas emisiones de carbono y mejorará la optimización de los yacimientos y las cadenas de suministro. Que este logro sirva de catalizador para una economía impulsada por la innovación, creando empleos de alto impacto y preparados para el futuro para nuestros jóvenes, e impulsando la Visión Saudí 2030".

Wasiq Bokhari, consejero delegado de Pasqal, explicó: "Aramco no solo espera la llegada de la computación cuántica, sino que contribuye a consolidarla como líder mundial. Esta inauguración demuestra que los desafíos industriales más exigentes del mundo se están abordando ahora con los procesadores cuánticos, el software y las soluciones específicas de Pasqal. Para Pasqal, implementar nuestro sistema en las operaciones críticas de Aramco, a la vez que lo ponemos a disposición de las empresas y la comunidad investigadora de la región, forma parte de nuestra misión principal: hacer posible la computación cuántica práctica y segura a gran escala en la actualidad".

Desde 2019, Pasqal diseña y fabrica hardware de alto rendimiento y software preparado para la nube, con el fin de abordar desafíos complejos en optimización, simulación e inteligencia artificial. Tras su lanzamiento inicial en noviembre de 2025, la Unidad de Procesamiento Cuántico (QPU) de Pasqal, impulsada por tecnología de átomos neutros, controla 200 cúbits programables. La inauguración de hoy formaliza su entrada en funcionamiento en una creciente cartera de casos de uso industrial y permite a las empresas explorar y desarrollar soluciones cuánticas avanzadas para desafíos industriales reales.

En virtud del acuerdo de colaboración, Aramco impulsará una hoja de ruta de casos de uso en una unidad de procesamiento cuántico (QPU) lista para la producción como cliente fundador, acelerando así el desarrollo de soluciones híbridas cuánticas para sus programas en los sectores de energía, materiales y operaciones industriales. Otras organizaciones externas, como instituciones de investigación, universidades y empresas, podrán utilizar la plataforma en la nube de Pasqal para acceder a uno de los pocos ordenadores cuánticos del mundo.

Wa'ed Ventures, la filial de capital riesgo de Aramco en el país, invirtió inicialmente en Pasqal en enero de 2023, reforzando así los esfuerzos por localizar tecnologías cuánticas avanzadas y acelerar el desarrollo del ecosistema cuántico regional. Desde entonces, Aramco y Pasqal han desarrollado un programa cuántico estructurado que aborda desafíos operativos de alto valor en múltiples áreas de trabajo, donde los enfoques híbridos cuánticos desbloquean capacidades que van más allá de la computación clásica. Estas áreas de trabajo de Aramco incluyen la optimización de la logística portuaria, la optimización del almacenamiento de CO₂, la ubicación de pozos, la programación de plataformas de perforación, la formación de la fuerza laboral cuántica del Reino y la disponibilidad de la computación cuántica en toda la región. @aramco

Acerca de Aramco

Como una de las empresas líderes mundiales integradas de energía y productos químicos, nuestro equipo global se dedica a generar un impacto positivo en todo lo que hacemos, desde el suministro de petróleo esencial hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Nos enfocamos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, sostenibles y útiles, contribuyendo así al crecimiento y la productividad en todo el mundo. https://www.aramco.com

Acerca de Pasqal

Pasqal es líder mundial en la implementación de computación cuántica práctica a gran escala, utilizando tecnología de átomos neutros y software especializado para la industria, la ciencia y los gobiernos. Desde su fundación en el año 2019, Pasqal ha aprovechado investigaciones galardonadas con el Premio Nobel para desarrollar sistemas cuánticos de alto rendimiento y software preparado para la nube, diseñado para abordar desafíos complejos en optimización, simulación e inteligencia artificial.

Con sede en Francia, Pasqal emplea a más de 275 personas y presta servicios a más de 25 clientes y socios, entre los que se incluyen Aramco, CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (Pasqal forma parte de la red cuántica de IBM) y Sumitomo.

Con el respaldo de más de 500 millones de dólares en financiación total procedente de destacados inversores internacionales, Pasqal está tramitando su salida a bolsa en el Nasdaq en colaboración con Bleichroeder Acquisition Corp. II (Nasdaq: BBCQ) y está acelerando la adopción de la computación cuántica escalable y de alto rendimiento en todo el mundo.

Nota cautelar

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto aquellas que se refieren a hechos históricos o actuales, incluidas en el comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía con respecto a sus gastos de capital e inversiones, proyectos importantes y desempeño en las fases de exploración y producción y refinación, incluyendo su desempeño en comparación con sus competidores. Estas declaraciones pueden incluir, sin limitación, cualquier declaración precedida, seguida o que incluya palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "apuntar", "pretender", "meta", "puede", "anticipar", "estimar", "planificar", "proyectar", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o su negación. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la Compañía que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros esperados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los siguientes factores: fluctuaciones globales de la oferta, la demanda y los precios del petróleo, el gas y los productos petroquímicos; condiciones económicas globales; competencia en las industrias en las que opera Saudi Aramco; preocupaciones sobre el cambio climático, condiciones meteorológicas e impactos relacionados en la demanda global de hidrocarburos y productos a base de hidrocarburos; riesgos relacionados con la capacidad de Saudi Aramco para cumplir con éxito sus objetivos ESG, incluido su fracaso en cumplir plenamente sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2050; condiciones que afectan el transporte de productos; riesgos operativos y peligros comunes en las industrias del petróleo y el gas, la refinación y los productos petroquímicos; la naturaleza cíclica de las industrias del petróleo y el gas, la refinación y los productos petroquímicos; inestabilidad política y social y disturbios y conflictos armados reales o potenciales en la región MENA y otras áreas; desastres naturales y pandemias o epidemias de salud pública; la gestión del crecimiento de Saudi Aramco; la gestión de las subsidiarias, operaciones conjuntas, empresas conjuntas, asociadas y entidades de la Compañía en las que tiene una participación minoritaria; la exposición de Saudi Aramco a la inflación, el riesgo de tasa de interés y el riesgo cambiario; riesgos relacionados con operar en una industria regulada y cambios en las regulaciones de petróleo, gas, medio ambiente u otras que afectan a las industrias en las que opera Saudi Aramco; procedimientos legales, asuntos de comercio internacional y otras disputas o acuerdos; y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, tal como se establece en los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Para obtener información adicional sobre los posibles riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los previstos, consulte los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones sobre las estrategias comerciales presentes y futuras de la Compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en este comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, es válida únicamente a la fecha de este comunicado y no pretende ofrecer garantías sobre resultados futuros. La Compañía se exime expresamente de cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones de este comunicado de prensa, incluidos los datos financieros o las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra índole, salvo que así lo exija la legislación o normativa aplicable. Este comunicado de prensa no debe interpretarse como asesoramiento financiero, fiscal o de inversión. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

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