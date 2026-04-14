Aramco Stadium Company anuncia nombramientos de liderazgo ejecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

DHAHRAN, Arabia Saudita, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aramco Stadium Company, filial de Aramco, anunció hoy su lanzamiento oficial y el nombramiento de su primer Consejo de Administración y consejero delegado. Estos nombramientos representan un hito clave para la puesta en marcha de la empresa y la realización de uno de los proyectos de desarrollo deportivo y de entretenimiento más importantes del Reino, en consonancia con la Visión 2030 de Arabia Saudita y contribuyendo a que el país sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034.

Fahad Al Dhubaib ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de Aramco Stadium Company, y Mohammed Al Thomairi, vicepresidente. Abdulrahman Alqudaib, Bader Alreziza, Nader Ashoor, Jefferson Slack y James Bisgrove también han sido nombrados miembros del Consejo. Además, Matthew Kittle ha sido designado consejero delegado. Los miembros del Consejo y el equipo directivo poseen amplia experiencia y conocimientos en el desarrollo global del deporte y el entretenimiento, la gestión de grandes instalaciones y eventos, y el desarrollo comercial y la sostenibilidad financiera.

Ubicado en Al-Khobar, Aramco Stadium abrirá sus puertas este año con una capacidad para 47.000 espectadores y será la sede del Club de Fútbol Al-Qadsiah. El estadio forma parte de un complejo integrado de 800.000 metros cuadrados diseñado para recibir a residentes locales y visitantes de todo el mundo durante todo el año. Además, el estadio albergará competiciones internacionales, como la Copa Asiática de la AFC 2027 y la Copa Mundial de la FIFA 2034, así como otros eventos de entretenimiento, consolidando así su papel en el panorama deportivo y de entretenimiento del Reino.

Información de contacto de Aramco Stadium Company

https://www.aramcostadium.com/en

Contactos para medios:

Equipo de relaciones públicas de Aramco Stadium pr@aramcostadium.com

Acerca de Aramco Stadium

Aramco Stadium es un moderno recinto deportivo y de entretenimiento multiusos ubicado en la Provincia Oriental de Arabia Saudita, dentro de un complejo de más de 800.000 metros cuadrados diseñado como un destino para todo el año. Construido según los estándares de torneos internacionales, este estadio totalmente climatizado está destinado a albergar partidos de la Copa Asiática de la AFC 2027 y la Copa Mundial de la FIFA 2034, lo que subraya su liderazgo dentro de la creciente oferta deportiva global del Reino y su alineación con la Visión Saudita 2030. Sede del Al-Qadsiah FC, el Aramco Stadium integra tecnología de vanguardia y servicios de hospitalidad de primera clase para ofrecer experiencias de clase mundial, al tiempo que constituye el eje de un complejo sin vallas que incluye restaurantes, casi 130.000 metros cuadrados de parques públicos, canchas deportivas, áreas de juego y programas comunitarios, estableciendo así un vibrante destino los 365 días del año para residentes y visitantes internacionales por igual.

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