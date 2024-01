Aristocrat™ une el juego terrestre y el online en ICE 2024

Archivo - COMUNICADO: Aristocrat Gaming amplía la cartera de For Sale Link en Europa con lanzamientos de juegos en noviembre

Aristocrat Gaming™ destacará una impresionante línea de nuevos juegos; Anaxi™ mostrará la experiencia de un jugador, trayendo en línea los juegos favoritos de los jugadores terrestres

LONDRES, 11 de enero de 2024/PRNewswire/ -- Aristocrat Gaming™ invita a la industria del juego a "Play the A" en ICE 2024 en Londres, que tendrá lugar del 6 al 8 de febrero de 2024. La compañía expondrá más de 75 juegos como parte de su amplia cartera de títulos Premium, For Sale y For Sale Link para la región EMEA.

Anaxi™, el negocio de soluciones de experiencia del cliente y juegos con dinero real en línea de Aristocrat, llevará a los clientes a lo largo de la experiencia de un jugador mientras muestra los últimos desarrollos y títulos populares incluyendo Buffalo Gold Collection™, Jackpot Carnival™, y más.

"Estamos comprometidos con el crecimiento de EMEA y la ampliación de nuestra oferta a nuestros clientes, por eso seguimos invirtiendo fuertemente en diseño y desarrollo cada año, para crear juegos que ayuden a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la demanda de los jugadores", explicó Marcel Heutmekers, vicepresidente de Ventas y Operaciones en EMEA de Aristocrat Gaming. "Invitamos a todos los asistentes a ICE a que vengan a experimentar de primera mano nuestros juegos, gabinetes e integraciones en línea líderes en la industria para que vean lo que es posible para sus pisos".

Jackpot Carnival™ encabeza la exhibición de títulos Premium. Nombrada "Tragaperras del Año" en los Global Gaming Awards Las Vegas 2023, ICE 2024 marca el estreno europeo del juego. Alojado en el gabinete MarsX™ Portrait, Jackpot Carnival es un festival de diversión con una jugabilidad innovadora, que se completa con funciones de bonificación temáticas y juegos gratis con multiplicadores, además de títulos de juego conocidos como Buffalo™, THE POWER OF 88™, y más en el horizonte.

Otros títulos Premium que se mostrarán incluyen:

Tarzan ® Link: City of Gold™ y Palace of Diamonds™ que ofrecen mecánicas populares como las funciones Hold & Spin, Super Hold & Spin y Super Super Hold & Spin con premios Cash-on-Reels garantizados.

Where's the Gold Jackpots™: Buffalo™, Geisha™ y Pompeii™ que actualmente encabezan las listas de Eilers en Estados Unidos, estos juegos amplían los títulos favoritos de los jugadores con un aumento de los multiplicadores del juego base y del bote.

Dragon Link™: Autumn Moon™, Genghis Khan™, Golden Century™, Happy & Prosperous™, Panda Magic™ y Peace and Long Life™ proporcionan entretenimiento en cada tirada mientras los jugadores persiguen el scatter de tiradas gratuitas, las pilas de comodines y la bonificación Hold & Spin.

Super Bowl Link™ la primera tragaperras temática NFL en el gabinete MarsX™ Portrait de la licencia global exclusiva NFL Slots de la compañía.

Los juegos For Sale Link de Aristocrat Gaming siguen ganando popularidad entre los operadores y jugadores de toda la región EMEA, y este año, el 100 por cien de los títulos de Game Sales presentados en ICE están habilitados para enlaces. Los nuevos juegos For Sale Link expuestos incluyen Ju Cai Gin Gui™ y Fortune Harmony™ en el MarsX™ Upright, y Lunar Cash™, Reign of Gold™ y Triple Power Link™ en el gabinete MarsX Portrait.

También habrá una zona dedicada a Sudáfrica con la popular familia de juegos 5 Dragons™ configurada en rands sudafricanos. Además, una sección dedicada a Reino Unido contará con una línea de cinco familias de juegos y éxitos bien establecidos.

Orgullosamente parte de Aristocrat, Anaxi aporta una cartera de contenidos, tecnología y creatividad de primera clase a la industria del iGaming. Los populares títulos de Aristocrat, como Buffalo™, Buffalo Gold™, Buffalo Chief™, Cash Express Luxury Line™ y Jackpot Carnival™, ya pueden disfrutarse en los casinos online. Con nuevos juegos y funciones de jackpot, los jugadores de todo el mundo podrán disfrutar de la mayor gama de opciones de juego, que se expondrán en ICE.

Aristocrat ha inaugurado recientemente su nuevo centro de integración en Barcelona, otro hito para la empresa, que refuerza su inversión a largo plazo en la región EMEA y en los equipos que trabajan en ella.

Para más información, visite Aristocrat Gaming en el stand S6-250 de ICE, póngase en contacto con su representante de ventas de Aristocrat Gaming o visite www.aristocratgaming.com/emea.

ACERCA DE ARISTOCRAT TECHNOLOGIES SPAIN SLAristocrat Technologies Spain SL es una filial de Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), una compañía global de entretenimiento y creación de contenidos con más de 7.500 empleados trabajando en más de 20 localizaciones en todo el mundo. Aristocrat Gaming es uno de los principales diseñadores, fabricantes y distribuidores de juegos de Clase III, así como de innovaciones de Clase II para casinos y mercados emergentes. La misión de la empresa es dar vida a la alegría a través del poder del juego. Sus valores están arraigados en la creatividad y la tecnología, y la empresa cuenta con una rica historia de innovación que ha dado forma a la industria del juego durante muchas décadas. Para más información, visite el sitio web de la empresa en www.aristocratgaming.com/emea.

ACERCA DE ANAXIAnaxi es la empresa de Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL) dedicada a los juegos de dinero real en línea y a las soluciones de experiencia del cliente. Fundada en 2022, Anaxi crea destinos en los que los jugadores pueden disfrutar con confianza de la emoción de los juegos de dinero real en línea. Impulsado por el mejor contenido de juego del mundo y la creatividad de más de 800 personas apasionadas, Anaxi tiene la misión de convertirse en el nombre más confiable en RMG en línea, a nivel mundial. Anaxi: Experimente el entretenimiento.

Si desea más información: www.anaxi.com / www.aristocrat.com

