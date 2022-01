Artmarket.com: Por una clasificación de los NFT en los mercados y en las bases de datos de Artprice (1)

Alchemical Fractal 1 (collection of 999 works), raw steel, NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann. Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos

Alchemical Fractal 1 (collection of 999 works), raw steel, NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann. Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos - ARTMARKET.COM/PR NEWSWIRE

PARÍS, 24 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- En el mundo de las plataformas de NFT, que ya ofrecen un número muy elevado de diversos y variados productos, está surgiendo la necesidad urgente de una mayor claridad. Con el fin de mejorar la experiencia de navegación, OpenSea ya organiza su oferta en diez categorías: Novedades, Arte, Coleccionismo, Nombres de dominio, Música, Fotografía, Deportes, Tarjetas de visita, Utilidad y Mundos virtuales. Pero incluso esta organización tiene muchos solapamientos y puntos poco claros, y por tanto creemos que estos mercados necesitan mayor transparencia y estabilidad para atraer a nuevos coleccionistas.

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "La tecnología disruptiva de los NFT escapa a la segmentación 'estándar' del mercado del arte, organizado tradicionalmente en períodos, medios, movimientos, etc. Extremadamente innovador, el fenómeno de los NFT se está extendiendo hacia una mezcolanza de numerosos ámbitos. Pero, de cara al futuro, Artprice está trabajando en la manera de informar a los actores de este mercado tanto de lo que se intercambia como de lo que crea valor; en definitiva, una forma clara y objetiva de presentar la información relativa a los NFT (origen, edición, oferta, demanda, uso, etc.), necesaria para apaciguar al mercado".

Lo mejor... y lo no tan bueno

Para su subasta Natively Digital: A Curated NFT Sale, que se cerró el 10 de junio de 2021, Sotheby's reunió piezas tan diversas como creaciones del colectivo Art Blocks, una reinterpretación del cuadro Meules de Claude Monet realizada por el artista digital Matt Kane, y una obra conceptual de Rhea Myers titulada acertadamente Secret Artwork (Content), sobre la que la artista dijo que "no hay nada más raro que algo que no existe realmente".

Está claro que los NFT representan hoy en día un mercado abierto a todas las formas de hibridación, como el arte y el juego, el diseño y el deporte, etc. Incluso cuando ciertas distinciones parecen haber quedado obsoletas, Sotheby's optó por vender el CryptoPunk #7523 por separado (alcanzando los 11.754.000 dólares), lo que demuestra que algunos NFT siguen mereciendo un tratamiento específico. Esta separación, basada únicamente en la demanda, se beneficiaría claramente de una mayor homogeneidad en las sesiones.

Esto no implica necesariamente que los CryptoPunks queden excluidos de las ventas de arte digital sólo porque sean fotos de perfil (PFP) y no obras reales. Pero hay que reconocer que los CryptoPunks, generados por combinaciones aleatorias, entran mejor en la categoría de Coleccionables, por poco atractiva que pueda parecer esta denominación.

Confusión, paradojas y límites

Parte de la confusión entre las categorías de Coleccionables y Arte se basa en el precio, ya que una foto de perfil que ha sido adquirida por varios millones de dólares es quizá también una obra de arte. Del mismo modo, cuando Sina Estavi adquirió el primer tuit de Jake Dorsay por 2,9 millones de dólares en marzo de 2021, comparó esta pieza de código con la obra de arte más famosa del mundo: la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

El mercado de los NFT sigue estando por tanto salpicado de ambigüedad y paradoja. Claramente del lado de la descentralización y la transparencia, el mercado de los NFT sigue albergando numerosas anomalías, enumeradas por los periodistas del Financial Times Hannah Murphy y Joshua Oliver en un artículo algo alarmista titulado "How NFTs became a $40 bn market in 2021":

El espacio no regulado también está plagado de fraudes, estafas y manipulación del mercado, especialmente porque es difícil, si no imposible, descubrir la identidad real de los compradores y vendedores. El análisis de Nansen reveló 2 millones de dólares de actividad sospechosa en las colecciones de CryptoPunk y Bored Ape en los 30 días anteriores a mediados de diciembre. Algunos NFT, por ejemplo, se vendieron con un descuento del 95% respecto al precio medio de venta, bien por errores de los compradores y vendedores, por deducciones fiscales o por alguna otra estafa a usuarios inexpertos. Los investigadores también han advertido de que es probable que el mercado esté inflado por las operaciones de wash trading, es decir, cuando un operador se hace cargo de ambas partes de una operación para crear una falsa impresión de demanda.

Hacia una mayor transparencia

Por ahora no hay resultados suficientemente claros y transparentes para disipar estas sospechas. En 2021, las bases de datos de Artprice contabilizaban algo menos de 300 lotes de NFT vendidos en subasta pública por un total de 228 millones de dólares, lo que representa apenas el 1,5% del mercado secundario de arte mundial. Entre las 100 mejores ventas de 2021 en subasta pública, Artprice cuenta con 65 obras de arte digitales, 32 coleccionables, 2 zonas digitales y 1 secuencia de película.

Pero esto es solo la parte emergente de un mercado que crece a un ritmo exponencial. Cuanto antes proporcionen los mercados de NFT una orientación eficaz y una información objetiva y útil a los usuarios, mayor tranquilidad aportarán a los coleccionistas y a los profesionales del arte, abriendo el mundo de los NFT a nuevos actores.

Según Thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "En definitiva, los NFT han conseguido desencadenar una auténtica revolución en el mercado del arte en pocos meses, inundándolo de nuevas obras y proporcionando un nuevo canal de venta. Al principio seduciendo a jóvenes coleccionistas y entusiastas de la tecnología y las criptomonedas, para atraer posteriormente a los coleccionistas tradicionales. Porque hoy en día todo el mundo quiere probar la experiencia NFT. Como toda revolución, ésta es espasmódica y volátil e irá atenuándose con el tiempo. En efecto, es totalmente natural que un nuevo espacio virgen experimente una especie de "fiebre del oro", con ingenio y excesos a la vez.Pero como líder en información sobre el mercado del arte, Artmarket.com proporcionará soluciones pragmáticas para los mercados de los NFT con el fin de establecer la confianza que es el motor de cualquier intercambio en Internet, especialmente durante esta nueva fase de "desmaterialización del mercado del arte". De hecho, este ha sido siempre el principal valor añadido de Artmarket.com: hacer del mercado del arte un mercado eficiente a lo largo de los años gracias a la recopilación y explotación de las bases de datos centradas en el arte más completas del mundo, proporcionando a vendedores y compradores los datos esenciales que necesitan para realizar transacciones con total confianza".

Sotheby's ha entendido claramente que el mercado del arte está entrando en una nueva fase de fuerte crecimiento gracias a los NFT y al metaverso. Por eso Goldman Sachs y Morgan Stanley están preparando el regreso de Sotheby's a la Bolsa mediante una oferta pública de venta (OPV). Sotheby's ya ha tomado la iniciativa con la apertura del Metaverso de Sotheby's: https://metaverse.sothebys.com/ . ¡Además, y esto sí que es un claro indicio del cambio de paradigma que se está produciendo, Sotheby's acaba de anunciar que aceptará pujas en criptomonedas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y USD Coin (USADC) con Coinbase Commerce para la subasta del diamante negro de 555 quilates!

