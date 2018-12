Artprice: +4,3% para el Artprice100©, artistas "blue-chips" del Mercado de Arte, en un contexto económico frágil (2)

Publicado 18/12/2018 11:11:08 CET

Artprice enriquece constantemente sus bancos de datos con datos que vienen de más de 6300 casas de subastas y publica de forma continuada las tendencias del Mercado de Arte para las principales agencias y 7200 publicaciones de prensa en el mundo. Artprice pone a disposición de sus más de 4,5 millones de miembros (members log in), los anuncios enviados por sus miembros, que constituyen la primera Plaza de Mercado Normalizada(R) mundial para comprar y vender las obras de Arte a precio fijo o por subasta (subastas reguladas por los puntos 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio).

Artprice, certificada por el BPI por segunda vez en noviembre de 2018, desarrolla su proyecto de Blockchain en el mercado de Arte.

Balance S1 2018 Mundial del Mercado de Arte, de Artprice en línea en: https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

El Informe Anual Artprice del Mercado de Arte mundial 2017 publicado en marzo de 2018:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

El Informe del Mercado de Arte Contemporáneo 2018 de Artprice:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Índice de los comunicados de Artprice:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Seguir en tiempo real todas las actualidades del Mercado de Arte con Arptrice en Facebook, Google+ Twitter:

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,4 millones de abonados

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com

Descubrir la alquimia y el universo de Artprice http://web.artprice.com/video cuya sede social es el célebre Museo de arte contemporáneo Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Museo de Arte Contemporáneo sede social de Artprice:

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,5 millones de abonados)

Contacto: thierry Ehrmann -ir@artprice.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/798137/Artprice100_and_Artprice_Global.jpg https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg

CONTACTO: +33(0)478-220-000