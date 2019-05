Artprice: Big is beautiful (1)

Publicado 10/05/2019 11:45:44 CET

PARÍS, 10 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El 15 de mayo de 2019 se pondrá a la venta en Christie's, Nueva York, una de las seis esculturas Spider de Louise Bourgeois, de más de 7 metros de ancho y 3 de alto. Numerada 3/6 en la serie, la obra ya alcanzó los 28,2 millones de dólares en 2015, y los precios de Louise Bourgeois no han disminuido desde entonces. Esta obra podría convertirse en la más cara de la historia de una artista femenina vendida en subasta.

https://mma.prnewswire.com/media/883074/Giuseppe_Bezzuloli.j... [https://mma.prnewswire.com/media/883074/Giuseppe_Bezzuloli.j...]

"Nos guste o no,cuando se trata de arte el tamaño es muy importante. Las obras gigantescas nos fascinan porque trascienden nuestra propia escala. ¿A quién no le impresionan las grandes pinturas como el Guernica de Pablo Picasso (en el Museo Reina Sofía de Madrid) o Les Noces de Cana, de Veronese (en el Museo del Louvre de París)?" afirma thierry Ehrmann, Fundador y CEO de Artprice

Generalmente, las obras de mayor tamaño de un artista son las que tienen mayor demanda. Con la misma calidad, las obras de mayor tamaño casi siempre son mejor valoradas que las más pequeñas.

Esta semana, Artprice presenta una selección de 10 obras monumentales subastadas en 2018 en cada uno de los principales soportes artísticos.

PINTURAS

Zao Wou-Ki - Juin-Octobre 198510 x 2.8 metrosEl 30 de septiembre de 2018, el tríptico Juin-Octobre 1985 de Zao Wou-Ki, su mayor obra aún en circulación, causó una gran sensación cuando fue puesto a la venta en Sotheby's. En mayo de 2005, Christie's vendió la misma obra en Hong Kong por 2,3 millones de dólares. Trece años y medio después, su valor supera los 65 millones de dólares, es decir, casi 28 veces su precio anterior.

Mark Bradford - Helter Skelter I (2007)10 x 3,65 metros2018 fue un año particularmente favorable para el pintor americano Mark Bradford. En 2017 representa a Estados Unidos en la Bienal de Venecia. Pero fue en la primera mitad del año siguiente cuando sus precios se inflaron rápidamente, ocasionando tres nuevos récords en subastas.

El 8 de marzo de 2018, su Helter Skelter I (2007) se acercó a los 12 millones de dólares en Phillips, Londres. Esta enorme pieza fue un elemento clave en la exposición Collage: The Unmonumental Picture organizada por el New York Museum de Nueva york en 2008.

Os Gemeos - It is Supposed to be Raining But... (2008)2,5 x 2,5 metrosEste lienzo de gran formato permitió al dúo brasileño de artistas gráficos expresar su arte en un estilo soberbio. Acostumbrados a las grandes fachadas, los dos artistas urbanos han producido un gran número de pinturas de dimensiones razonables para el mercado. Sin embargo, este enorme lienzo captura toda la fuerza del arte urbano. El 26 de junio de 2018, la obra alcanzó los 132.000 dólares en Phillips, Londres.

DIBUJOS

Takashi Murakami - Dragon in Clouds-Red Mutation (2010)18 x 3.6 metrosEl mundo imaginario de Takashi Murakami se encuentra en la encrucijada de la cultura manga y la mitología chino-japonesa. En abril de 2018, la casa de subastas Council vendió una de sus tres interpretaciones a gran escala de la criatura mítica más popular de Asia, el dragón. Con este colosal dibujo Dragon in Clouds-Red Mutation realizado en tinta roja sobre papel, ha seducido a los coleccionistas chinos, alcanzando en Shanghái más de 8,8 millones de dólares.

Giuseppe Bezzuloli - Folly driving the cart of Love 481 x 344 cm.Encargado en 1848 de pintar el techo del Palazzo Gerini de Florencia, Giuseppe Bezzuloli realizó este estudio sobre el Amor y la Locura. El fresco final aún adorna el techo del famoso Palacio Toscano.

Con un valor estimado entre 50.000 y 80.000 dólares, este dibujo fue comprado por 275.000 dólares en Christie's, Nueva York, el 30 de enero 2018. Actualmente las obras históricas a gran escala son extremadamente raras en el mercado y este dibujo post-renacentista, que aún conserva toda su fuerza, fue una adquisición magnífica.

ESCULTURA

KAWS -- Clean Slate (2014)5,5 x 5,5 x 7,5 metrosKaws es actualmente el artista más popular por excelencia.... de Nueva York... a Hong Kong. El artista urbano estadounidense ha conquistado el mercado internacional del arte con sus coloridas pinturas, sus figuras a gran escala y sus monumentales esculturas. Clean Slate (2014) fue expuesta por todo el mundo (Shanghái, Ibiza, Hong Kong y Fort Worth) antes de que Phillips la pusiera a la venta en Nueva York, donde fue adquirida por casi 2 millones de dólares.

Philippe de Buyster (Atrib.) - Vierge de pitié (c.1650-60)1,6 x 0,5 x 1,3 metros Esta Piedad del siglo XVII es una de las pocas grandes obras antiguas que se vendieron el año pasado. La escultura de terracota, en perfecto estado, procede de la Capilla del Château d'Autricourt en Borgoña (Francia). Christie's vendió la pieza en París por 58.000 dólares (costes incluidos) el 19 de junio de 2018.

Joana Vasconcelos - Betty Boop (2010)4,1 x 1,5 x 3 metrosEste enorme zapato de tacón alto hecho de cacerolas de acero inoxidable y cemento es el ejemplo perfecto del gusto de Joana Vasconcelos por la sobredimensión. La artista franco-portuguesa nunca ha tenido miedo a invertir en grandes lugares como los grandes almacenes Bon Marché de París o el Palacio de Versalles, donde Betty Boop (2010) fue presentada en el Salón de los Espejos en 2012.

FOTOGRAFÍA

Gilbert & George - Thirty-Five Locations (2003)422 x 361 cm.El dúo inglés Gilbert & George ya no tiene tanto éxito en el mercado secundario como en 2008, pero sus exclusivas fotos de gran formato siguen obteniendo muy buenos precios. Compuesta por 24 secciones rectangulares, Thirty-Five Locations se asemeja a una enorme vidriera en negro, blanco y rojo. Es la obra fotográfica de mayor tamaño vendida en 2018 alcanzando los 150.000 dólares en Sotheby's Nueva York (17 de mayo).

SOPORTES MIXTOS

Tracey Emin - Dark Dark Dark (2007)3,6 x 1,6 x 1,5 metrosEn 2007 Artwise encargó a Tracey Emin que personalizase cuatro Fiat 500 (cada uno único) para una venta con fines benéficos. El 5 de diciembre de 2018, en New Now de Phillips, uno de ellos alcanzó los 8.000 dólares En el catálogo Phillips advertíaTéngase en cuenta que este lote es una obra de arte y no un vehículo de motor...

El uso de vehículos de motor como soporte artístico puede parecer extraño, pero varios artistas importantes ya se prestaron a ello en el pasado. El proyecto BMW Art Car, por ejemplo, permitió a Andy Warhol, David Hockney y Jeff Koons transformar completamente el exterior de los coches.

Copyright ©2019 thierry Ehrmann - www.artprice.com [http://www.artprice.com/]

Pruebe nuestros servicios (demo gratuita):https://www.artprice.com/artist/23640/baishi-qi [https://www.artprice.com/artist/23640/baishi-qi]

Subscríbase a nuestros servicios:https://www.artprice.com/subscription [https://www.artprice.com/subscription]

Sobre Artprice:

Artprice cotiza en el Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Fundado por Thierry Ehrmann (ver Who's who certified Biography ) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-...]).

Descubra Artprice en vídeo: https://www.artprice.com/video [https://www.artprice.com/video]

Artprice es líder mundial en precios y bancos de datos de índices de arte. Cuenta con más de 30 millones de índices y resultados de subastas que abarcan a más de 700.000 artistas. Artprice Images® ofrece acceso ilimitado al mayor conjunto de recursos del mercado del arte del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o grabados de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, junto con comentarios de los historiadores de arte de Artprice.

(CONTINUA)