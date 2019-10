Artprice by Art Market publica su Informe del Mercado de Arte Contemporáneo 2019 entre la Frieze y la FIAC (2)

Publicado 09/10/2019 12:55:22 CET

Sólo 12 mujeres entre los 100 mejores artistas contemporáneos clasificados por el volumen de ventas de subastas en 2018/19.

Jenny Saville (28,8 millones de dólares) ha pasado de la posición 158 a la 11ª en el top 500.

Julie Mehretu (8,9 millones de dólares) de la posición o 66 a la 36 en el top 500.

Dana Schutz (8 millones de dólares) subió de la posición 231 a la 37 en el top 500.

Barbara Kruger (3,7 millones de dólares) pasó de la posición 157 a la 70 en el top 500.

Tracey Emin (4,4 millones de dólares) pasó de la posición 126 a la 58 en el top 500.

El informe completo de Artprice by Art Market sobre el mercado del arte contemporáneo 2019 está disponible de forma gratuita

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a...]

Artprice, Informe del Mercado del Arte Global 2018 de Artmarket publicado en marzo de 2019

