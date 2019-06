Artprice: Según Thierry Ehrmann, la política cultural de Francia no responde a los intereses del país (2)

Publicado 24/06/2019 14:26:58 CET

Artprice da acceso a sus 4.500.000 de miembros a Standardised Marketplace, líder mundial en la compra y venta de arte. Artprice está preparando su cadena articulada para el Mercado del Arte. Está calificado como BPI (certificado científico nacional francés) El Informe Anual del Mercado de Arte Global de Artprice para 2018, publicado en marzo de 2019: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-... está asociado a Artron Group, el líder chino en el Mercado del Arte, su sólido socio institucional.

Artprice está asociado a Artron Group, el líder chino en el Mercado del Arte, su sólido socio institucional.

Sobre Artron Group:

Socios desde 2009, en 2018, Artron y Artprice firmaron un acuerdo histórico para crear una "Nueva Ruta de la Seda para el Arte". Esta iniciativa está en línea con la "One Belt, One Road" (OBOR) china o la "Belt and Road Initiative" (BRI) , lanzada en 2013 y conocida en Europa como la "New Silk Road".

"Artron Art Group (Artron), un grupo industrial cultural integral fundado en 1993 por Wan Jie, se compromete a heredar, mejorar y difundir el valor del arte. Basándose en abundantes datos de arte, Artron proporciona a los aficionados a la industria del arte y al arte un servicio profesional y experiencia en productos de calidad mediante la aplicación integrada de TI, la ciencia digital avanzada y arte y materiales innovadores.

Al haber producido más de 60.000 libros y catálogos de subastas, Artron es la impresora de libros de arte más grande del mundo con un volumen total de impresión de 300 millones al año. Cuenta con más de 3 millones de miembros profesionales en el sector de las artes y un promedio de 15 millones de visitas diarias, lo que lo convierte en el sitio web de arte más importante del mundo."

Web de Artron: www.Artron.net [http://www.artron.net/]

Informe Anual del Mercado de Arte Contemporáneo de Artprice de 2018 - acceso gratuito en:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a...]

Comunicados de prensa de Artprice:

http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htm [http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htm]

https://twitter.com/artpricedotcom [https://twitter.com/artpricedotcom]

Noticias de Artmarket:

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom [https://twitter.com/artmarketdotcom]

https://www.facebook.com/artpricedotcom [https://www.facebook.com/artpricedotcom] 4,4 millones de suscriptores

http://artmarketinsight.wordpress.com/ [http://artmarketinsight.wordpress.com/]

Descubre la Alquimia y el universo de Artprice http://web.artprice.com/video [http://web.artprice.com/video], cuya sede es el famoso Museo de Arte Contemporáneo The Abode of Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeof... [https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeof...]

https://vimeo.com/124643720 [https://vimeo.com/124643720]

El Museo de Arte Contemporáneo The Abode of Chaos

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 [https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999] 3,9 millones de suscriptores

Contacto:thierry Ehrmannir@artprice.com[mailto:ir@artprice.com]

https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg]

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/926263/Artprice_Parke_Bernet.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/926263/Artprice_Parke_Bernet.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg]

CONTACTO: +33(0)478-220-000

Sitio Web: www.artprice.com/