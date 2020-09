ASBMR 2020:Haoma Medica anuncia NaQuinate, un nuevo tratamiento para la osteoporosis

- Haoma Medica anuncia una presentación plenaria de NaQuinate, un nuevo tratamiento potencial para la osteoporosis, en el congreso anual ASBMR 2020

LONDRES, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Haoma Medica ha anunciado una presentación hecha hoy en la American Society for Bone and Mineral Research 2020:

El doctor Andrew Pitsillides, profesor de Skeletal Dynamics en el Royal Veterinary College, Londres, presentó 'NaQuinate: A Drug that Selectively Synergizes with Mechanical Loading Stimuli In Vivo to Generate Greater Cortical Bone Mass and Architectural Modifications'. (NaQuinate: Un fármaco que se combina selectivamente con estímulos de carga mecánica en vivo para generar mayores modificaciones arquitecturales y de masa ósea cortical).

Estudios anteriores han demostrado que NaQuinate, un ácido carboxílico de naftoquinona para proteger contra la reducción en la calidad y cantidad ósea que se produce como respuesta a la ovariectomía en modelos de ratas y ratones. En los datos presentados hoy utilizando un modelo de carga de ratón mecánico aplicado, NaQuinate unificó la respuesta normal del organismo para la carga (un sustituto para un mayor ejercicio de soporte de peso) para generar aumentos importantes en la masa ósea cortical (mayor área seccional cruzada, reducciones en la porosidad cortical) y J-score (indicador de la fuerza ósea) en comparación con solo la carga; el efecto unificado de la carga y NaQuinate fue mucho mayor que un aditivo. El hueso estudiado aquí fue la tibia en la pierna, uno de los huesos más largos del cuerpo y donde el hueso cortical es el componente principal.

'Hay tres formas de mantener la calidad y fuerza ósea para resistir las fracturas: detener la pérdida ósea, crear masa y mejorar los cambios topográficos para optimizar y mejorar los roles de soporte de peso. Podría ser que NaQuinate pueda alcanzar un equilibrio de los tres para tratar la osteoporosis y mantener mejor un envejecimiento saludable', dijo el profesor Andrew Pitsillides, autor de la presentación.

NaQuinate como tratamiento para las mujeres postmenopáusico con osteoporosis es un producto investigacional, actualmente en ensayos clínicos de fase I y su seguridad y eficacia no se han establecido.

Acerca de la osteoporosis y el hueso cortical

El hueso cortical es la capa densa externa del hueso que forma una capa protectora en torno a la cavidad interna. Es imperativo para la estructura corporal y soporte del peso por su alta resistencia a flexiones y torsiones.

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que a menudo no presenta síntomas hasta que se produce la fractura. Por ello, sigue siendo una enfermedad poco diagnosticada y poco tratada.

La osteoporosis produce pérdida ósea y cambios en la calidad de los huesos que se producen a través del proceso de envejecimiento normal conduciendo a unos huesos frágiles. Los huesos frágiles producen fracturas, lo que progresa hacia una espiral de discapacidad, pérdida de independencia y mayor mortalidad con una carga social y económica considerable. Las fracturas de fragilidad son por tanto un gran obstáculo al envejecimiento saludable. En todo el mundo se produce una fractura por fragilidad cada tres segundos.

Según la Fundación Nacional de la Osteoporosis en torno a 54 millones de americanos tienen osteoporosis con estudios que sugieren que una de cada dos mujeres y uno de cada cuatro hombres de 50 años y mayores tendrán una fractura por fragilidad (desde impacto de bajo nivel a menudo produciéndose desde un golpe menor/caída desde altura) a lo largo de la vida.

Acerca de Haoma Medica

Haoma Medica Ltd es una compañía de biotecnología de fase clínica centrada en el desarrollo de productos terapéuticos para mantener la salud ósea y vascular.

