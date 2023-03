ASPIVIX anuncia la publicación en la revista internacional Contraception, de los resultados positivos del primer estudio

(Información remitida por la empresa firmante)

RENENS, Suiza, 16 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- ASPIVIX SA, una empresa de tecnología médica centrada en la mejora de la atención ginecológica y de la fertilidad, ha anunciado hoy la publicación de los resultados positivos, en la revista internacional de salud reproductiva Contraception, del estudio ADVANCE Women (Atraumatic Device using VAcuum Technology for CErvical Procedures in WOMEN), un ensayo controlado aleatorio de Carevix™, su novedoso estabilizador cervical no traumático.