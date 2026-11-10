AssureTrace nombra a Graham Clark director de negocio y director de ingresos

(Información remitida por la empresa firmante)

Clark se incorpora al consejo de administración de AssureTrace, aportando más de 23 años de experiencia internacional en serialización.

DUBLÍN, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AssureTrace, la empresa irlandesa que aporta la gestión de serialización de segunda generación a la industria farmacéutica, ha nombrado a Graham Clark director de negocio y director de ingresos. Clark también se incorpora a su consejo de administración.

Clark, cofundador de TraceLink, ha trabajado en el marco de la implementación de la Directiva sobre medicamentos falsificados (FMD, por sus siglas en inglés) de la UE, la Ley de seguridad de la cadena de suministro de medicamentos (DSCSA) de EE. UU. y otros programas internacionales de trazabilidad.

Clark, cofundador de TraceLink, ha trabajado en el marco de la implementación de la Directiva sobre medicamentos falsificados (FMD, por sus siglas en inglés) de la UE, la Ley de seguridad de la cadena de suministro de medicamentos (DSCSA) de EE. UU. y otros programas internacionales de trazabilidad.

La primera generación de la serialización consistía en implementar sistemas y cumplir con los plazos normativos. Hoy en día, el desafío radica en cómo garantizar el cumplimiento de forma fiable, día tras día, en todos los mercados en los que opera una empresa, señaló Clark.

Ya sea que una empresa cuente con un sistema FMD (sistema de verificación de medicamentos) consolidado próximo a su renovación, o que gestione la serialización en múltiples mercados en calidad de fabricante por contrato, mantener esa experiencia internamente resulta difícil de sostener. AssureTrace combina un modelo operativo estructurado, tecnología consolidada y proveedores de servicios gestionados —en quienes las compañías farmacéuticas ya confían— para transformar los requisitos normativos en operaciones diarias fiables.

La forma de proporcionar tecnología ha evolucionado: de los sistemas locales (on-premise) a la nube y, posteriormente, a los servicios gestionados. Asimismo, las razones para optar por los servicios gestionados han cambiado: del enfoque en los costes se ha pasado a la experiencia compartida y, finalmente, a la flexibilidad y la rapidez, añadió Clark. Cuando los especialistas se encargan de las tareas rutinarias, la aparición de un nuevo mercado, un nuevo socio comercial o un nuevo estándar se traduce en una modificación del servicio, en lugar de en un nuevo proyecto interno. Consideramos que la serialización de segunda generación, ofrecida como un servicio gestionado, es lo que permitirá a nuestro sector adoptar nuevas tecnologías al mismo ritmo al que estas van surgiendo.

Centrado en la eficiencia operativa, el modelo de AssureTrace —basado en la prestación de servicios— combina operaciones de cumplimiento normativo, ejecutadas a nivel local por proveedores cualificados de servicios gestionados que operan bajo un estándar único de AssureTrace, con la tecnología SoftGroup, desarrollada en Europa. Los clientes conservan la responsabilidad regulatoria y la capacidad de supervisión. La plataforma de SoftGroup ha sustituido a los sistemas de primera generación en 40 empresas.

La experiencia internacional de Graham y su comprensión del panorama de la serialización farmacéutica serán fundamentales a medida que ampliemos AssureTrace y su red de socios en Europa y Norteamérica, afirmó Venelin Dimitrov, cofundador y consejero delegado de AssureTrace. Durante más de dos décadas, SoftGroup ha desarrollado tecnología de serialización en la que confían 167 clientes del sector farmacéutico en 43 mercados, con una tasa de retención del 98 %. AssureTrace se apoya en esa base para atender las demandas operativas continuas relacionadas con el cumplimiento normativo, mediante un modelo centrado en los servicios.

Acerca de AssureTrace

Cumplimiento, resuelto.

www.assuretrace.com

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