(Información remitida por la empresa firmante)

- La artesanía tradicional japonesa "Awa Ai" estará presente en la Bienal de Venecia de 2026: Atelier Seiran presentará "La raíz de la vida" en un evento paralelo oficial

TOKUSHIMA, Japón, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Atelier Seiran participará en la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. Bajo el lema "La raíz de la vida", el taller presentará su obra en el evento paralelo oficial "Fisuras de luz", organizado por la Asociación Tissali Arts & Cultures. La exposición tendrá lugar en el histórico Palazzo Dona dalle Rose del 5 de mayo al 22 de noviembre de 2026.

Imagen 1: Seleccionada para Le Salon 2022, Remolinos alrededor de Joshi, la temporada de principios de primavera / Yoko Hashimotohttps://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Imagen 2: Seleccionada para Le Salon 2023 en París, Expansión del cerebro / Hatsuko Ukigawahttps://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Imagen 3: Seleccionado para Le Salon 2024 en París, Parfum des Fleurs de Prunier / Kiyoko Hashimotohttps://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Imagen 4: Kimono, Agave / Yoko Hashimotohttps://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Durante casi 50 años, Atelier Seiran ha tenido su sede en Tokushima, una de las principales regiones productoras de índigo de Japón, cultivando una práctica artística distintiva centrada en el Awa Ai (índigo de Awa). Fundado en el año 1970 por medio de la artista Yoko Hashimoto, el taller surgió en un momento en que los tintes sintéticos amenazaban la artesanía tradicional. Mediante el desarrollo de una técnica única de reserva con cera, Atelier Seiran ha redefinido el teñido con índigo como un lenguaje artístico contemporáneo que trasciende los límites de la artesanía.

La exposición en el Palazzo Dona dalle Rose explora el potencial creativo de las "fisuras" culturales e históricas. En respuesta, "La raíz de la vida" de Atelier Seiran dialoga con este concepto, evocando un reino primordial donde la naturaleza, el tiempo y la vida convergen a través de los profundos azules del Awa Ai.

Uno de los puntos culminantes de la presentación es una exposición conjunta con el artista camerunés Serge Mouangue. Esta colaboración explora expresiones compartidas de vida y vitalidad a través de las culturas, poniendo en diálogo las tradiciones simbólicas camerunesas con la filosofía cíclica y basada en la naturaleza que encarna Awa Ai.

Entre los artistas participantes se encuentran Yoko Hashimoto, Hatsuko Ukigawa y Kiyoko Hashimoto. Sus obras, expuestas internacionalmente en espacios como Le Salon de París, tienden puentes entre tradición e innovación en el ámbito del arte y la tecnología.

Detalles de la muestra:

- Título: Fisuras de Luz (evento paralelo oficial de la Bienal de Venecia 2026) - Lugar: Palazzo Dona dalle Rose (Cannaregio 5038, Venecia) - Preestreno: del 5 al 8 de mayo de 2026 - Inauguración: del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026

Acerca del perfil de los artistas: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202604227924-O2-RK3pH91G.pdf

Acerca de Atelier Seiran: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202604227924-O1-Jpj8TdCJ.pdf

Página web oficial: https://seiran.art/english

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