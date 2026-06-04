El ático Lord's, con una terraza privada de 30 metros, sale al mercado por primera vez

(Información remitida por la empresa firmante)

-El ático Lord's, con una terraza privada de 30 metros con vistas al campo de críquet, sale al mercado por primera vez

LONDRES, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Un ático con una terraza privada de 30 metros con vistas directas al campo de críquet de Lord's ha salido al mercado por primera vez.

Los interesados deberán presentar ofertas confidenciales para una de las propiedades con vistas deportivas más exclusivas de Londres mediante un proceso de licitación a sobre cerrado que finaliza el 31 de julio de 2026, con una oferta mínima de 10 millones de libras esterlinas.

Conocida como el Ático Lord's View, esta residencia es la única vivienda privada del mundo con una terraza privada de 30 metros y un salón con vistas directas al campo de críquet de Lord's, al pabellón del Marylebone Cricket Club (MCC) y al centro de prensa diseñado por Future Systems.

El resultado es un pabellón privado suspendido sobre uno de los estadios deportivos más prestigiosos del mundo, que ofrece una posición privilegiada para ver los principales partidos de prueba, Copas del Mundo y encuentros internacionales, sin igual en el sector privado.

Todos los ingresos de la venta se destinarán al Launan Charitable Trust, una organización benéfica registrada, fundada por el difunto propietario, Laurence Silman, miembro vitalicio de MCC, y su esposa Nancy.

El fideicomiso destinará una parte de los ingresos a una organización benéfica británica dedicada al críquet de base, y el comprador designará una donación benéfica adicional, lo que permitirá al adjudicatario dar forma al legado filantrópico asociado con la propiedad.

Se espera que el ático despierte un gran interés entre aficionados internacionales al críquet, coleccionistas y compradores de todo el mundo, especialmente de mercados donde Lord's tiene un estatus icónico, como India, Australia, Oriente Medio y la Commonwealth.

La venta se produce en un momento en que Lord's se adentra en uno de sus veranos de críquet internacional más ajetreados, lo que centra la atención mundial en NW8.

Silman adquirió originalmente la planta superior sin terminar de un promotor inmobiliario en quiebra y, en colaboración con el arquitecto y diseñador Max Clendinning —entre cuyos clientes figuraban Christian Dior y Liberty London—, la transformó en un pabellón de críquet contemporáneo a escala doméstica.

La venta coincide con una exposición del RIBA y los Archivos Metropolitanos de Londres que explora la obra de Clendinning, lo que añade un atractivo adicional para los compradores interesados en el patrimonio del diseño británico de posguerra.

Robert Silman, en representación de la familia, declaró: "Laurence vio algo en esa azotea sin terminar que nadie más vio: un lugar para reunir a sus seres queridos, en torno al deporte que amaba. La terraza se convirtió en el escenario de décadas de veranos marcados por partidos de prueba y ODIs; venderla ahora nos parece el momento oportuno. El aspecto benéfico era importante para nosotros: nos pareció justo que algo construido en torno a la pasión por el críquet devolviera algo a este juego".

Las partes cualificadas tendrán acceso a un portal de información seguro con detalles adicionales de la propiedad, imágenes y el procedimiento completo de licitación. Se organizarán visitas privadas durante el periodo de licitación.

El proceso de licitación sellada, diseñado a medida por prestigiosos abogados de Londres, implica que el vendedor se compromete a aceptar la oferta más alta.

Los licitadores registrados pueden acceder a información adicional, incluyendo precios orientativos, marco legal y requisitos de presentación, a través de https://www.overlordsclub.co.uk/.

Consultas de prensa: lordspenthouse@borkowski.co.uk

Sitio web: https://www.overlordsclub.co.uk/

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