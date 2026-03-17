ATTD: de los datos de glucosa a los insights de IA -- una nueva dirección en el manejo de la diabetes

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el ATTD 2026, la IA se convirtió en uno de los temas más debatidos en el futuro de la atención de la diabetes. A medida que CGM se ha adoptado ampliamente, el próximo desafío ya no es recopilar datos, sino transformarlos en orientación útil para pacientes y médicos.

Durante su simposio en el ATTD Más allá de la glucosa: el futuro integrado de CGM, CKM y la IA en la diabetes, SIBIONICS presentó una nueva perspectiva sobre cómo la IA puede ampliar el valor de la CGM más allá del monitoreo.

La empresa presentó varias capacidades impulsadas por IA diseñadas para transformar los datos diarios en información práctica. Una característica clave es un resumen del TIR de varios días combinado con un análisis de picos glucémicos, lo que permite a los médicos y pacientes identificar patrones de glucosa a lo largo del tiempo y respaldar decisiones clínicas más precisas.

Otra innovación se centra en el registro y el etiquetado inteligentes. Con el registro por voz impulsado por IA, los usuarios pueden simplemente describir eventos diarios como comidas, ejercicio o medicación, mientras que el sistema organiza de manera automática la información en registros de salud estructurados, lo que facilita el seguimiento diario y mejora la adherencia.

SIBIONICS también destacó el análisis de las comidas basado en IA, en el que se analizan las comidas registradas y se muestra cómo las elecciones dietéticas influyen en los patrones de glucosa, lo que ayuda a los pacientes a entender mejor qué ajustes pueden mejorar el control.

En términos más generales, los profesionales de la salud enfatizan que las herramientas de IA más valiosas actúan como asistentes personalizados de datos y convierten datos complejos de glucosa en información clara y orientación práctica que respalda tanto la participación del paciente como la toma de decisiones clínicas.

El Prof. Lutz Heinemann, investigador y consultor en tecnología de la diabetes reconocido a nivel mundial, y el Prof. Federico Bertuzzi, director de Diabetología en el Hospital Niguarda de Milán y presidente de SID Lombardia, presidieron el simposio.

La sesión también contó con contribuciones de expertos internacionales, entre ellos la Dra. Talita Trevisan, cuya investigación sobre el CGM y la administración automatizada de insulina se citó en los Estándares de Atención de la ADA; la Prof. Hande Turan, experta en endocrinología pediátrica y resultados en vida real en diabetes; el Prof. Ahmad Haidar, de la Universidad McGill, conocido por su trabajo sobre sistemas de páncreas artificial y algoritmos de dosificación de insulina; y el Dr. Wei Qiang, endocrinólogo de la Universidad Xi'an Jiaotong centrado en mejorar la atención de la diabetes en China.

A medida que la IA transforma la forma en que se interpretan los datos de glucosa, la tecnología para la diabetes avanza hacia sistemas inteligentes que respaldan tanto la toma de decisiones clínicas como la autogestión diaria.

¿Qué nuevas evidencias e innovaciones podría revelar SIBIONICS en su próxima 4.ª Cumbre AGP&DTx y cómo podrían redefinir aún más la función de la IA en la atención de la diabetes?

CONTACTO: ravian.luo@sibionics.com

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