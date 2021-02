- El 'rey del lápiz labial' de China Austin Li nombrado una de las 100 personas más influyentes por Time Magazine

SHANGHAI, 23 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El 'rey del lápiz labial' de China Li Jiaqi (Austin Li), socio de la compañía Meione, ha sido reconocido por Time Magazine como una de las 100 personas más influyentes emergentes en reconocimiento a sus logros personales en la transmisión en vivo del comercio electrónico de China, así como las contribuciones de caridad.

La segunda lista anual TIME100 Next destaca a 100 de los principales líderes emergentes de todo el mundo. Como una extensión de la lista TIME100 Most Influential People, Next trata de celebrar a las personas que están dando forma al futuro. La lista de 2021 es particularmente importante, ya que la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba a la sociedad y ha obligado a líderes positivos e influyentes a estar al frente.

"Me emociona mucho que a través de mis esfuerzos, cada vez más personas están siendo expuestas a la floreciente industria del comercio electrónico de China", dijo Li, uno de los principales streamers en vivo de comercio electrónico del país y un filántropo emergente.

"También estoy muy orgulloso de que los esfuerzos y logros míos y de mi país estén siendo reconocidos a escala global", dijo. "Tuve la suerte de participar en ayudar a la economía china a recuperarse de la pandemia, y este honor también es un reconocimiento del éxito de China en la lucha contra la pandemia".

La lista sitúa a los individuos en cinco categorías de "artistas", "fenómenos", "líderes", "defensores" e "innovadores"; Li fue reconocido como un "innovador". Los logros de Li en la transmisión en vivo de comercio electrónico son prácticamente incomparables. Conocido por su personalidad carismática y sus opiniones de productos cándidas, Li es reconocido como una figura autorizada en la industria de la belleza cuyas opiniones y recomendaciones tienen peso e influyen en las decisiones de compra de millones de personas.

En 2018, apareció codo con codo pero luego vendió más que Jack Ma en el evento 'Ten Years, Ten People' de Alibaba, vendiendo 15.000 lápices labiales en solo cinco minutos. Luego, en 2019, ayudó a impulsar 145 millones de dólares estadounidenses en ventas en el minorista electrónico Taobao durante la extravagancia de compras del Singles' Day en China. Posee el Récord Mundial Guinness por 'Más aplicaciones de lápiz labial en 30 segundos' y ha aparecido junto a muchas celebridades de la lista A y comentaristas de noticias, cerrando la brecha entre los medios tradicionales y las redes sociales.

A lo largo de 2020, Li centró su atención y alcance en ayudar a China a hacer frente a la pandemia de COVID-19. Trabajando con representantes de los medios estatales para promover los productos locales de Wuhan y estimular la economía en dificultades de la ciudad, Li ayudó a recaudar 70 millones de CNY en la víspera del Año Nuevo chino para ayudar a los agricultores rurales y comunidades enteras.

En declaraciones a Xinhua en septiembre de 2020, Li señaló: "Ya sea luchando contra la COVID-19 o la reducción de la pobreza, creo que tenemos que desempeñar nuestro papel". Esta actitud está siendo reflejada por su enorme base de fans online que están tomando nota y también haciendo esfuerzos para ayudar a la sociedad de progreso.

Desde el año pasado, Li se ha centrado en el desarrollo de zonas remotas en China, desde llevar a cabo el alivio de la pobreza a través del comercio electrónico hasta mejorar la educación y proporcionar una mejor atención médica, para ayudar a la revitalización rural.

"En el futuro, se trabajará más para mejorar la educación de los niños en las zonas rurales y proporcionar servicios médicos y de salud a las mujeres en zonas remotas", dijo Li.

Actualmente, Li está situado justo al frente de la industria china de comercio electrónico en vivo, una industria que se prevé con un valor de 15.000 millones de dólares estadounidenses para 2023.

Acerca de Meione

Fundada en 2015, Meione es una empresa innovadora de comercio electrónico con sede en Shanghái e impulsada por nuevos tipos de medios y contenidos. Meione fundó la marca +7 de la cual Li Jiaqi es el motor y socio de la compañía. La visión de Meione es "hacer todo hermoso", y en el futuro, la compañía espera convertirse en un importante grupo de marcas de productos de consumo de moda con la belleza como núcleo.

