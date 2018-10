COMUNICADO: El australiano Orlando Marzo es coronado como mejor bartender del mundo

Publicado 09/10/2018 11:23:58 CET

El 10 aniversario de las competiciones mundiales agita la escena de los cocktails como

nunca antes había sucedido

Orlando Marzo, del prestigioso restaurante Lûmé de Melbourne, ha sido nombrado mejor bartender del mundo en la mayor competición de bartenders del planeta, WORLD CLASS Global Bartender of the Year 2018.

Orlando ganó a más de 10.000 bartenders de cada uno de los rincones del mundo en una competición que abarcó los cinco continentes, duró seis meses, tuvo cientos de retos y mostró incontables cocktails. Culminó en una final de cuatro días, en la que 56 de los mejores bartenders lucharon dentro del núcleo cultural mundial de Berlín.

Agitar todo hasta hacerse con la primera plaza fue una proeza para este destacado bartender, pero sus cocktails ganadores sorprendieron realmente a los jueces. La Diageo Global Cocktailian y jueza de WORLD CLASS, Lauren Mote, destacó: "Todos los finalistas llevaron su juego A, pero Orlando realmente se mostró a otro nivel. El aperitivo Zacapa que creó para el reto 'Before and After' fue uno de los mejores que jamás he probado, y la forma en la que mantuvo la calma dentro de la final 'Cocktail Clash' - para mí, es la marca que diferencia a un bartender WORLD CLASS auténtico."

¿ Y cómo consiguió llevarlo a cabo? Trabajando duro y con un apoyo increíble de su equipo de bar en casa, según el nuevo ganador coronado. "No puedo creérmelo," comentó Orlando. "Tan solo con estar aquí, compitiendo junto a los mejores bartenders del mundo, siendo juzgado por los nombres más icónicos de los negocios, es una oportunidad única en la vida, ¿ pero lo que supone ganar realmente? Todavía estoy en shock. No lo hubiese logrado sin el apoyo de mi increíble equipo en casa - han brindado por mí en cada uno de los pasos que he dado hasta conseguirlo."

2018 conmemora el 10 aniversario de WORLD CLASS, y los invitados en las finales de este año de Berlín han sido sorprendidos con un show como ningún otro de los anteriormente celebrados. En una capital ecléctica conocida por su revolucionaria escena de bar, se han establecido las tendencias, se han superado los nuevos records y los límites de la mixtología avanzaron más que nunca antes. La competición se puso en marcha el viernes 5 de octubre, al tiempo que docenas de los mejores mixtólogos del mundo se reunían en el evento más grande dentro de todo el calendario de los bartenders. El lunes, después de un fin de semana increíble lleno de retos, se reunieron a 56 competidores hasta que se fueron eliminando al llegar a la final four, poniendo a prueba las habilidades de su arsenal de bartender para utilizarlas en la 'Cocktail Clash' Grand Finale.

El estándar de este año ha sido excepcional, pero Orlando destacó como el mejor de los mejores. Armad con las marcas Reserve revolucionarias de Diageo, sorprendió a los jueces, llevando el concepto de bartender sostenible mucho más lejos que nunca antes dentro del reto Ketel One 'Better Drinking', y con la ronda de reinado supremo 'Flavours of a Nation' disponiendo de un giro innovador en el clásico Johnnie Walker Black Label Highball. Para sellar el acuerdo, lucho frente a frente con sus compañeros competidores en la 'Cocktail Clash' Grand Finale y dejó a todo el mundo sorprendido con una creación increíble tras otra.

Orlando tiene un año impresionante por delante - tendrá la oportunidad de viajar por el mundo como representante de Diageo, creando las bebidas más destacadas en localizaciones exóticas y lejanas y en competiciones con jueces. Se unirá además a los mejores dentro de la industria, convirtiéndose en el 10 miembro del WORLD CLASS Hall of Fame.

Emily Wheldon, responsable mundial de WORLD CLASS, destacó: "Para el 10 aniversario de WORLD CLASS, tenemos el objetivo de hacer que sea la mayor y más grande Global Finals celebrada hasta ahora - y no dejará indiferente a nadie. La cultura del cocktail sigue reinando, y durante los últimos cuatro días en Berlín, estos finalistas de WORLD CLASS han establecido el estándar para el año venidero. El lugar fue espectacular, los retos más innovadores y emocionantes que nunca, y el talento mostrado fue de primer nivel. El objetivo de WORLD CLASS es el de inspirar a las personas a preocuparse de las bebidas al igual que lo hacen con los alimentos, y este fin de semana es lo que hemos conseguido."

WORLD CLASS tiene la misión de inspirar a las personas a beber mejor y modelar además el futuro de la bebida, ya sea en casa o en nuestro bar. Si te inspira el hecho de beber mejor, visita la página web http://www.theworldclassclub.com o la comunidad de Facebook de WORLD CLASS [https://www.facebook.com/WorldClass ], donde encontrarás recetas ganadoras de los finalistas de este año para probar en casa.

