Avance sin retroceso: las imprentas online cambian al sector de la impresión (1)

MADRID, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- Varias veces le profetizaron su final; pero el sector europeo de la impresión continúa constituyendo un enorme factor de crecimiento, con ventas por 80 mil millones al año. «Quien se sube al proceso de transformaciones puede crecer enormemente», declara el Dr. Michael Fries, CEO de Onlineprinters. El grupo empresarial está activo a nivel internacional y es una de las tres imprentas online más grandes de toda Europa.

Desde hace años, el sector de la impresión está viviendo un proceso de transformación. Así lo prueban las cifras de Intergraf, representante de los intereses de la industria gráfica y de la impresión en Europa: en un periodo de diez años (de 2005 a 2015), la cantidad de empresas del sector de la impresión se redujo en un 14 por ciento; en 2015 eran algo más de 110.000 empresas. En el mismo periodo, las cifras de empleo se redujeron en aprox. un tercio, a 622.000 empleados. Sin embargo, las ventas se mantuvieron relativamente estables: desde hace más de diez años, en el mercado europeo de la impresión se facturan unos 80 mil millones de euros. «Sin embargo, el sector está experimentando un cambio fulminante y disruptivo, que no deja piedra sobre piedra», constata el Dr. Michael Fries, y aclara: «Cada empresa debe cuestionarse su propio modelo de negocios y orientarlo a las nuevas demandas del mercado. En el futuro, los productos como tarjetas de visita y flyers se encargarán casi exclusivamente online y serán producidos por grandes imprentas online. Pero esto no significa que las imprentas locales no tengan un futuro, todo lo contrario». Se aprecia una tendencia hacia la colaboración: «Impresiones especiales, asesoramiento local y servicios personalizados son los puntos fuertes de las imprentas clásicas. Muchas de ellas compran productos como papel de carta, carteles y revistas en imprentas online como la nuestra y después trabajan como revendedores. Al mismo tiempo, nosotros también compramos de especialistas, por ejemplo, fabricantes de artículos promocionales y de tarjetas de visita Letterpress, a los que Onlineprinters les sirve de plataforma de distribución. Quien diferencia su modelo de negocios logra el éxito». Para los clientes, la nueva forma de competencia solo trae ventajas: crece el nivel de servicio en el sector, para cada producto impreso hay un proveedor adecuado.

La tendencia de las imprentas online

A inicios de los años 2000, Onlineprinters comenzó el proceso de transformación de una clásica imprenta familiar a una empresa de comercio electrónico y, en la actualidad, está muy bien instalada. También el concepto de imprenta local puede seguir funcionando, pero solo con un marketing más inteligente y una especialización en productos o servicios especiales. Para tales imprentas, Onlineprinters es un socio de confianza, en particular cuando se trata de los productos más vendidos como flyers, tarjetas de visita y revistas. La imprenta comercial convencional E. Meyer en Neustadt an der Aisch, una ciudad en el sur de Alemania, cerca de Núremberg, encontró la ocasión para reconvertirse ante la presión de la competencia que ya se notaba entonces en el sector. En 2004, en la ciudad de Neustadt, el fundador Walter Meyer dio un paso al frente en la red: abrió el sitio web diedruckerei.de y ofreció online la impresión de flyers y carteles. El primer objetivo era colaborar con la imprenta familiar; hoy el grupo empresarial factura más de 200 millones de euros al año. El pionero en el sector se convirtió en una de las mayores imprentas online de toda Europa.

Cantidad y calidad

El Dr. Michael Fries considera que el crecimiento en la facturación de las imprentas online en Europa Occidental se mantendrá dentro de las dos cifras en los próximos años. «En la actualidad abastecemos a un millón de clientes, mayoritariamente del ámbito de los negocios, en más de 30 países de Europa», continúa el Dr. Michael Fries. Para ello, desde 2008 la empresa alemana se expande hacia los países europeos vecinos. Al adquirir la imprenta online británica Solopress y también LaserTryk, líder en el mercado danés, nace el Grupo Onlineprinters, uno de los líderes del mercado europeo, y en el ejercicio 2018 fabricó y distribuyó más de 3 mil millones de productos publicitarios impresos, desde tarjetas de visita y papel de cartas, pasando por flyers y revistas, hasta roll ups y banderolas publicitarias de gran formato. Los productos más estandarizados se procesan con el llamado procedimiento de impresión colectiva, que garantiza un nivel de precios reducido y transparente. En lugar de producir pedidos por separado, la empresa de comercio electrónico combina hasta 50 pedidos en un solo pliego utilizando complejos algoritmos; de esta forma se aprovecha el papel de manera óptima y se ahorran costes, lo que también redunda en beneficio del medio ambiente.

Cada vez más empleados

Al contrario de lo que sucedió con la evolución general del sector, la cifra de empleados en el Grupo Onlineprinters ha crecido de manera continua: de 20 empleadas y empleados en la ciudad alemana de Neustadt an der Aisch antes del inicio del comercio por Internet en 2004, se ha pasado a más de 1.400 en el grupo empresarial activo a nivel internacional en Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca y Polonia en el año 2018. La empresa busca empleadas y empleados cualificados para todas sus sedes; en la actualidad hay más de 100 puestos vacantes.

El Grupo Onlineprinters, que opera en Alemania bajo el nombre diedruckerei.de, constituye una de las imprentas online líderes en Europa, da trabajo a más de 1.400 empleados y el año pasado fabricó más de 3 mil millones de productos publicitarios impresos. Más de 1.500 productos impresos desde tarjetas de visita, papel de carta y flyers, pasando por catálogos y revistas, hasta sistemas publicitarios de gran formato, se distribuyen a través de 18 tiendas online a 1.000.000 clientes en 30 países de Europa. A nivel internacional, la empresa se presenta con la marca comercial Onlineprinters; el líder del mercado británico Solopress y el actor principal del mercado escandinavo LaserTryk son parte del Grupo Onlineprinters.

