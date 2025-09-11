(Información remitida por la empresa firmante)

-Varios modelos estrella marcan la pauta: AVATR brilla con su concepto de "lujo moderno" en el Salón del Automóvil de Múnich 2025 (IAA)

MÚNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ — AVATR realizó una destacada presentación en el Salón del Automóvil de Múnich 2025 (IAA), exhibiendo varios modelos emblemáticos y, simultáneamente, inaugurando su espacio en la emblemática plaza Königsplatz de Múnich. Mediante una innovadora experiencia inmersiva de doble escenario "interior + exterior", la marca ofreció a su público internacional una forma más rica e interactiva de conectar con su concepto de "Lujo Moderno".

Durante el evento, el primer vehículo conceptual con tecnología de visión Emotive Intelligent (EI) del mundo, el AVATR VISION XPECTRA, diseñado por el director de diseño Nader Faghihzadeh, cautivó a los visitantes europeos con su presentación. Junto a él, también se exhibieron el AVATR 012 de edición limitada, creado en colaboración con Kim Jones, el exclusivo AVATR 11 Royal Edition, el SUV de lujo urbano AVATR 07 y el sedán deportivo de lujo AVATR 06, demostrando así las últimas innovaciones de AVATR en diseño original y tecnología inteligente.

El AVATR 07, concebido como un SUV de lujo urbano, combina a la perfección la comodidad y la amplitud con un diseño elegante y sofisticado. Ha recibido el premio iF Design Award 2025 de Alemania y el IDA International Design Gold Award de EE.UU., lo que atrajo a una gran cantidad de visitantes. El AVATR 06, un sedán deportivo de lujo, impresionó al público con su perfil aerodinámico y sus líneas esculpidas, convirtiéndose en uno de los modelos más destacados de la exposición. La exclusiva edición especial AVATR 11 Royal Edition, con su refinada combinación de negro obsidiana y gris noble y un acabado brillante inspirado en la majestuosidad de la Ópera Real, destacó por su lujo y elegancia, convirtiéndose en otro punto focal de la exposición. Por otro lado, el AVATR 012 de edición limitada, diseñado en colaboración con Kim Jones y Nader Faghihzadeh, cautivó a los asistentes con su silueta escultórica de color plata brillante y su interior inspirado en la estética arquitectónica.

Gracias a su innovadora gama de vehículos de lujo, AVATR ya ha ganado la confianza de casi 190.000 clientes y ha recibido una respuesta muy positiva en mercados como Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. Para 2025, la empresa planea expandirse a más de 50 países y regiones, estableciendo una red de más de 160 puntos de venta. Como referente en el sector de los vehículos eléctricos de lujo inteligentes, AVATR avanza con una visión global, con el objetivo de convertirse en una marca líder a nivel internacional en el segmento de los nuevos vehículos eléctricos inteligentes de lujo..

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769902...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769903...

